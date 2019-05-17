Очередной набор накопительных обновлений для большинства поддерживаемых в настоящий момент версий Windows 10 вновь преподнес неприятный сюрприз: сайты без поддержки технологии HSTS могут перестать загружаться в браузерах IE 11 и Edge.

Плоды майских обновлений

Microsoft признала наличие ошибки в майских кумулятивных обновлениях для операционной системы Windows 10, в результате установки которых ряд веб-сайтов может перестать открываться во встроенных в ОС браузерах.

На страницах официальной базы знаний Microsoft, посвященных ряду последних накопительных обновлений Windows, говорится, что установка соответствующих патчей может приводить к невозможности загрузить некоторые сайты британских правительственных организаций при использовании браузеров Internet Explorer и Edge на базе движка EdgeHTML, поставляемых вместе с операционной системой.

«После установки обновления от 14 мая 2019 г., некоторые uk.gov-сайты, не поддерживающие технологию HSTS, могут быть недоступны посредством Internet Explorer 11 или Microsoft Edge», говорится в сообщении Microsoft.

В то же время прочие интернет-обозреватели, в том числе Microsoft Edge на движке Chromium, тестовые сборки которого стали доступны всем желающим в начале апреля 2019 г., подобным проблемам не подвержены.

Правительственные сайты Великобритании перестали открываться из-за обновления Windows 10

HSTS (HTTP Strict Transport Security) — механизм, принудительно активирующий защищенное соединение через протокол HTTPS, который, в свою очередь, является расширением протокола передачи данных HTTP с поддержкой шифрования.

Описанная выше ошибка может возникать в результате установки следующих апдейтов, выпущенных 14 мая 2019 г.: KB4494441 для Windows 10 версии 1809 (вышла в октябре 2018 г.); KB4499167, доступное в ОС версий 1803 (апрель 2018 г.); KB4499179 для версии 1709 (октябрь 2017 г.); KB4499181 для Windows 10 релиза 1703, увидевшего свет в апреле 2017 г.; KB4494440 для ОС версии 1603, выпущенной в августе 2016 г.; KB4499154 для оригинальной «десятки».

По заявлению Microsoft, специалисты компании в настоящее время заняты изучением проблемы и поиском путей ее решения. Сроков выхода исправлений разработчики не называют, отмечая лишь, что планируют выпустить патч «как можно скорее».

Неудачи Microsoft с патчами для Windows

Выход даже небольших обновлений для Windows нередко доставляет неприятности пользователям, порой способные усложнить или полностью парализовать их работу.

Так, в мае 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних на тот момент накопительных обновления для Windows 10 может приводить к возникновению проблем в работе редактора таблиц Excel из офисного пакета Microsoft Office.

В марте 2019 г. антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий Windows Server (2003, 2008, 2012). Перечисленные программы «падали» с разными кодами ошибок. Возникновение проблем связывали с последними на тот момент обновлениями базы сигнатур вредоносного ПО — 1.289.1521.0 от 18 марта 2019 г.

В апреле 2019 г. пользователи Windows могли столкнуться со случаями «зависания» и замедления работы системы в результате установки свежих патчей, которые, как оказалось, конфликтуют с некоторыми антивирусными программами сторонних разработчиков, в частности речь шла о ПО компаний Sophos и Avast. Позднее выяснилось, что перечень «поломанных» апдейтами программ пополнился антивирусными решениями McAfee, Avira, AVG и Arcabit.

Очередное обновление для Windows 10, представленное Microsoft 12 марта 2019 г., приводило к серьезным сбоям в работе подсистемы Windows Subsystem для Linux.

Масштабное обновление October Update 2018 для Windows 10, вышедшее в октябре 2018 г., после установки выборочно удаляло личные файлы пользователей — фотографии, документы и др., причем восстановить информацию не представлялось возможным. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.