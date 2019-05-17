«Ланит» выбил с ИТ-рынка «конкурента», торговавшего сухофруктами

«Дочка» «Ланита» через суд ограничила полномочия торговой марки пищевой компании «Ланит 99». Последняя больше не числится среди организаций, официально оказывающих ряд услуг, которые формально относятся к сфере интересов «Ланита». Правда, усилия интегратора оказались напрасными — за время суда «конкурент» приказал долго жить.

«Ланит-интеграция» против «Ланит 99»

Как выяснил CNews, группа «Ланит» сумела добиться от властей досрочного прекращения правовой охраны товарного знака своего формального конкурента — ООО «Торговый дом “Ланит 99”». С соответствующим заявлением в московский Суд по интеллектуальным правам 22 января 2019 г. обратилась компания «Ланит-интеграция» (входит в «Ланит»); 25 апреля служители Фемиды удовлетворили ее иск в полном объеме.

Как отметили в разговоре с CNews представители «Ланита», профилем деятельности «ТД “Ланит 99”» является продажа сухофруктов и пряностей, но при этом данная структура зарегистрировала в России свой товарный знак в том числе в отношении услуг 35 класса по Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Этот класс представляет собой достаточно обширный перечень сервисов, включающий абонирование телекоммуникационных услуг, ведение автоматизированных баз данных, сбор и систематизацию информации в компьютерных базах данных, но в целом описывает очень разноплановые услуги, в том числе рекламистов, манекенщиков, бизнес-консультантов, стенографистов, бухгалтеров, организаторов показов мод и пр.

«Ланит-интеграция» выиграла суд у торгового дома «Ланит 99»

Подчеркнем, что вынесенное решение суда не поставило крест на товарном знаке «ТД “Ланит 99”» полностью, а только прекратило его действия в отношении рассматриваемого класса услуг. Нескольких других закрепленных за ним классов по МКТУ вердикт блюстителей закона не касается.

Зачем судился «Ланит»

«Нам был необходим только 35 класс, потому что “Ланит-интеграция” оказывает услуги в соответствии с данным классом, — пояснили CNews представители компании. — При регистрации товарного знака “Ланит-интеграции” (по заявке в Роспатент № 2018716675 от 18 ноября 2016 г.; прим. CNews) возникли проблемы: мы не смогли зарегистрироваться в 35 классе, так как он на тот момент находился у “Ланит 99”. Мы узнали, что эта компания не занимается деятельностью, которая прописана в этом классе, и пытались найти контакт с ней, но нам не удалось договориться. Дошло до того, что “Ланит 99” игнорировал наши обращения. Нам пришлось в судебном порядке отозвать этот класс у компании. Сейчас происходит процедура регистрации 35 класса на “Ланит-интеграцию”».

На вопрос CNews, планирует ли «Ланит-интеграция» после одобрения своей заявки в Роспатенте реально запустить какие-то новые для себя сервисы, в компании ответили, что главный смысл судебного разбирательства заключался в том, чтобы защитить товарный знак организации в области 35 класса. «Компания может начать оказывать новые услуги, но это не будет связано с регистрацией товарного знака в 35 классе», — добавили собеседники редакции.

Некоторые подробности

Как следует из материалов суда, «ТД “Ланит 99”» являлся правообладателем своего товарного знака в отношении 35 класса услуг по МКТУ по свидетельству Российской Федерации № 492146, зарегистрированному с приоритетом 16 марта 2012 г. со сроком действия до 16 марта 2022 г.

Предъявляя исковые требования, «Ланит-интеграция» настаивала на том, что ответчик не использовал спорный товарный знак в течение трех лет, что и является юридическим основанием для досрочного прекращения его действия.

При этом обязанность доказать судьям свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака «Ланит-интеграция» выполнила, указав на коды своей экономической деятельности в ЕГРЮЛ по российской классификации ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), которые отчасти формально дублируют виды деятельности 35 класса по МКТУ. Кроме того истцом был представлен ряд тематических договоров, в том числе с «Россельхозбанком»: на поставку серверного оборудования и систем хранения, на поставку ПО и пр.

Кроме того, «Ланит-интеграция» настаивала на том, что графическое изображение ее товарного знака сходно со знаком ответчика «до степени смешения».





В данном вопросе судьям пришлось учесть, что обозначенное сходство было установлено Роспатентом (уведомление от 10 октября 2018 г.), и выводы этой организациями сторонами не оспаривались.

«Ланит» судился зря — конкурент приказал долго жить

Примечательно, что, пока «Ланит» судился с конкурентом (с 22 января по 25 апреля 2019 г.), последний по сути прекратил свое официальное существование. В отношении него 13 марта 2019 г. в реестре юрлиц появилась запись о том, что регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юридического лица ООО «Торговый дом “Ланит 99”» из ЕГРЮЛ с пояснением: «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности» — по результатам проверки ФНС.

Некоторые факты о «Ланит 99»

Сопоставляя данные из ЕГРЮЛ и различных корпоративных сайтов в интернете, можно заключить, что создавшая проблемы «Ланит-интеграции» компания вела свою историю с 1999 г. В июле указанного года было зарегистрировано ООО «Ланит-99». Его соучредителями в разные годы выступали Ариф Ахундов, Валерий Альбац, Мария Альбац, Елена Печникова и Станислав Горьков. Гендиректором изначально была Людмила Боброва, затем Станислав Горьков. В июле 2012 г. это юрлицо прекратило свою деятельность «путем реорганизации в форме присоединения».

ООО «Торговый дом “Ланит 99”» было зарегистрировано 30 сентября 2009 г. соучредителями в разные годы выступали уже упоминавшиеся выше Ариф Ахундов, Валерий Альбац, Мария Альбац, Елена Печникова и Людмила Боброва, а также Александр Альбац, Надежда Богданова, Леонид Кучма (не путать с украинским экс-президентом) и Алексей Путишев.

По информации «Контур.фокус», среднесписочная численность сотрудников этой организации за 2017 г. по данным отчетности в ФНС, равнялась одному человеку.