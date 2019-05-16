Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису

ФТС заставляет бизнес подписывать «Хартию добросовестных участников внешнеэкономической деятельности» под угрозой отстранения компаний от нового информационного сервиса. «Хартию» можно подписать с помощью электронной подписи, чего и требует ФТС. ФАС усматривает в данной ситуации признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Нарушение ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России незаконно собирает электронные подписи в поддержку «Хартии добросовестных участников внешнеэкономической деятельности». Если участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) не предоставляют свою подпись, присоединяясь таким образом к «Хартии», то их лишают доступа к сервису информирования компаний о категории уровня риска участника ВЭД.

Такая информация размещена на официальном сайте ФТС. На это обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). ФАС отмечает на своем сайте, что если для получения информации о категории уровня риска нужно соблюдать какие-то специальные условия, то некоторые компании будут получать эти данные в приоритетном порядке, и это может подорвать честную конкуренцию между ними и другими участниками ВЭД.

Согласно российскому законодательству, присоединение к «Хартии» является добровольным — ни в одном нормативном акте не прописано, что оно должно быть обязательным. С юридической точки зрения ФАС усматривает в данной ситуации признаки нарушения закона о защите конкуренции. Согласно пункту 6 части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции власти не могут принимать акты и осуществлять действия, подрывающие конкуренцию, в том числе, не могут предоставлять отдельным хозяйствующим субъектам доступ к какой-либо информации в приоритетном порядке.

В итоге ФАС направила в ФТС предупреждение, чтобы ведомство до 20 мая 2019 г. предоставило всем компаниям равный доступ к сервису информирования, независимо от того, присоединились ли они к «Хартии». О том, что доступ теперь открыт для всех, ФТС должна уведомить участников ВЭД на своем сайте.

Зачем нужен сервис информирования

Сервис информирования компаний о категории уровня риска начал работать в «Личном кабинете участника ВЭД» в марте 2019 г. Сервис наглядно показывает текущую категорию уровня риска участника ВЭД и предупреждает о возможном повышении уровня риска, если оценка работы компании приближается к пороговому значению, отделяющему ее от следующей категории.

ФТС вынуждает компании присоединиться к своей «Хартии» под угрозой недопуска к информационному сервису

Политика ФТС направлена на увеличение количества компаний низкого уровня риска. Всего есть три категории — низкий, средний и высокий уровень. Такую категоризацию проходят все участники ВЭД. Категория уровня риска влияет на то, насколько быстро оформляются грузы данных компаний на таможне и насколько тщательную проверку проходят.

«Хартия» и электронные подписи

Участники ВЭД, подписавшие «Хартию добросовестных участников внешнеэкономической деятельности», декларируют тем самым, что предоставляют в таможенные органы только достоверные данные о товарах. Также они декларируют нетерпимость по отношению к лицам, которые уклоняются от уплаты таможенных платежей, пытаясь тем самым получить конкурентное преимущество на рынке. Кроме того, подписавшие «Хартию» компании обязуются соблюдать антикоррупционные нормы, уважать интеллектуальную собственность и т. д.

«Хартию» могут подписать российские и иностранные юрлица и индивидуальные предприниматели. Декларация о поддержке «Хартии» была подписана в октябре 2017 г. на XVIII Международной выставке «Таможенная служба-2017». Декларацию подписали главы крупнейших российских бизнес-ассоциаций, таких как Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, «Деловая Россия» и «Опора России».

По состоянию на март 2019 г. к «Хартии» присоединились 367 компаний. Из иностранных компаний можно отметить Ernst & Young, которая подписала «Хартию» в феврале 2018 г.

Чтобы подписанию «Хартии» не препятствовало географическое местоположение участников ВЭД, в декабре 2017 г. был запущен портал дистанционного подписания документа. «Хартию» можно подписать онлайн, используя квалифицированную электронную подпись. В сертификате подписи есть все необходимые данные о компании. Данные об организации вносятся в реестр подписантов на сайте «Хартии».