У россиян появятся электронные удостоверения личности

В Госдуму вскоре будут внесены законопроекты о «цифровом профиле», об обработке персональных данных и об использовании электронной подписи. Судя по документам, для получения доступа к цифровому профилю россиянам будут нужны электронные удостоверения личности. Также предлагается законодательно закрепить деперсонализацию данных.

Законопроект о «цифровом профиле»

В Госдуму в ближайшее время будут внесены три законопроекта — о «цифровом профиле», об обработке персональных данных и об использовании электронной подписи. Законопроекты подготовлены вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, сообщается на сайте Совфеда. Турчак является главой Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, и именно в рамках развития цифровой экономики были подготовлены документы. Участие в их разработке принимали также Минкомсвязи и правительство.

Первый законопроект призван юридически закрепить в России понятия «цифрового профиля» и электронного удостоверения личности гражданина, которое будет необходимо для получения доступа к профилю. Кроме того, проект содержит рамочные указания по регулированию дистанционной идентификации и аутентификации граждан.

Под «цифровым профилем» понимается платформа, где будет собрана информация о гражданине — это будут ссылки на записи о нем в информационных системах различных госорганов. Благодаря этому из профиля можно будет просмотреть данные, например, о его недвижимости и налогах. Идентифицировать гражданина в «цифровом профиле» можно будет через Единую систему идентификации и аутентификации.

Из законопроекта непонятно, каков будет порядок получения данных из «цифрового профиля», и как именно гражданин может подтвердить свое согласие на предоставлением услуг, для которых требуется подтверждение личности по мобильному телефону, отмечает РБК со ссылкой на текст документа.

Напомним, недавно Минкомсвязи подготовило законопроект, который дает определение «цифрового профиля» граждан и юрлиц и его инфраструктуры. До этого в России стартовал эксперимент по тестированию «цифрового профиля» гражданина, в котором власти рекомендовали принять участие Сбербанку, ВТБ и банку «Тинькофф». В рамках эксперимента банки будут использовать цифровые профили для заполнения анкет на выдачу кредитов.

Обработка данных

Законопроект об обороте персональных данных посвящен регулированию обработки персональных данных, а также тех данных о гражданах, которые имеются в открытом доступе в интернете. Документ предусматривает введение понятия обезличенных данных, которые создаются на основе персональных данных путем деперсонализации. В частности, предлагается законодательно закрепить процесс анонимизации данных, после чего их можно будет свободно использовать, не нарушая закон «О персональных данных».

В Госдуму внесут законопроект о «цифровом профиле» гражданина

Оператор персональных данных должен будет получать согласие гражданина на их обработку. Вместе с этим вносится предложение упростить порядок получения этого согласия. Граждане смогут выражать свое согласие по SMS или электронной почте, также можно будет давать согласие нескольким операторам и на обработку данных в нескольких целях сразу. Кроме того, у пользователей появится возможность регулировать объем данных о себе, которые могут обрабатываться различными организациями.

Без согласия персональные данные можно будет использовать только в сферах отношений, которые связаны с трудовыми, но трудовыми не являются. Сюда относится, например, оформление командировок, обеспечение пропускного режима, направление на обучение.

Кроме того, законопроект содержит предложения по уточнению механизма обработки персональных данных для реализации законного интереса оператора и третьих лиц. Сейчас понятие законного интереса используется мало в связи с его размытой формулировкой — это такой интерес, который не нарушает права субъекта. В законопроекте приводятся формы реализации этого понятия, где законный интерес оператора находится в балансе с правом граждан на защиту персональных данных, отмечают авторы документа.

Законопроект об электронной подписи

Законопроект об электронной подписи содержит предложения по регулированию удостоверяющих центров, где выдается электронная подпись. Законопроект направлен на создание единого пространства доверия вокруг электронной подписи, поясняет один из соавторов законопроектов, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения развития цифровой экономики Людмила Бокова. В настоящий момент при взаимодействии с различными ведомствами пользователи не могут использовать один единый сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, и эта проблема должна быть решена.