«Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов

Контролирующая главную точку обмена трафиком в Рунете «дочка» «Ростелекома» выделила на закупку «железа» и ПО Cisco, HP, Hitachi и Veritas свыше 8 млрд руб.

Многомиллиардные закупки «железа» и ПО

Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — за последние два с половиной месяца существенно активизировалась по части закупок зарубежного «железа» и ПО, запустив четыре тендера с начальными ценами контрактов на общую сумму в 8,5 млрд руб. Как показывает мониторинг сайта госзакупок, других подобных концентрированных трат у компании за последние шесть лет не было.

В частности, 4 марта 2019 г. стартовал запрос котировок в электронной форме на поставку оборудования Hitachi Vantara со стартовой ценой лота в 2,8 млрд руб. Победители были определены 10 апреля. Ими стали сразу две компании: «Универсальные технологии» и «Крок инкорпорейтед», предложившие коэффициенты снижения начальной стоимости товара в 0,9115 и 0,9143 соответственно. То есть требующееся оборудование достанется заказчику примерно за 2,55 млрд руб.

Далее, 24 апреля 2019 г. «Центр хранения данных» объявил о закупке оборудования Hewlett Packard с начальной ценой контракта в 3,5 млрд руб. Заявки от претендентов принимались до 14 мая. Итоги будут подведены 31 мая.

Несколькими днями позже, 29 апреля 2019 г. заказчик разместил извещение о закупке у компании «Крок инкорпорейтед» как у единственно возможного поставщика ПО Veritas и его техподдержки за 261 млн руб.

«Дочка» «Ростелекома» закупается зарубежным «железом» и ПО на несколько миллиардов

Наконец, 8 мая 2019 г. стартовал тендер на поставку оборудования и программного обеспечения Cisco со стартовой ценой договора в 1,95 млрд руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 24 мая, определение победителя намечено на 14 июня.

В «Ростелекоме» в разговоре с CNews ограничились указанием на то, что данные закупки «направлены на обслуживание и развитие текущей инфраструктуры». «Это рамочные договоры, фиксирующие цены на оборудование на разный срок — от года до нескольких лет. Причем без обязательства выкупа», — добавил представитель оператора.

Что именно закупается

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, под маркой Hitachi Vantara «дочке» «Ростелекома» требуется семь дисковых массивов G 900 для московских ЦОДов, а также различные элементы для доукомплектации массивов G 900, G 800 и G 400.

По линии Hewlett Packard заказчик намерен приобрести множество различных серверов (ML350, DL360, DL380 и пр.) и блейд-серверов, а также Ethernet-адаптеры, клавиатуры, мониторы и пр.

По части ПО Veritas «Центр хранения данных» нацелился на лицензии на программы и решения для резервного копирования Netbackup. Что же касается Cisco, то речь закономерно идет о различных сетевых решениях — без малого 9 тыс. позиций в спецификации поставки.

Несколько фактов о Safedata

Напомним, контрольный пакет Safedata (ООО «Центр хранения данных») «Ростелеком» приобрел в 2015 г. за 1,83 млрд руб. Затем оператор полностью консолидировал Safedata, докупив ее акции за 2,25 млрд руб., получил тем самым контроль над главной точкой обмена трафика в Рунете, контролируемой компанией MSK-IX, входящей в состав купленной группы. С учетом своей важности MSK-IX имеет неформальный титул «сердце Рунета».

MSK-IX была создана в 1995 г., став первой в России точкой обмена трафика между интернет-провайдерами. Изначально площадка была учреждена Российским НИИ развития общественных сетей (РосНИИРос), кооридинировавшим в 1990-х годах работу Рунета.

В 2000-х MSK-IX выделилась в отдельную некоммерческую организацию (АНО MCK IX). В 2013 г. ее активы были переведены в ЗАО, контроль над которым и получила Safedata.

На мощностях MSK-IX ранее работал АО «Технический центр интернета» (ТЦИ) — оператор корневых серверов доменных зон .Ru, .РФ и .SU. Компания находилась под контролем некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ) — регулятора доменных зон .Ru и .РФ.

Как отмечал в мае 2018 г. CNews, в органах власти давно ходили дискуссии о том, что российской доменной зоной должно управлять государство. В итоге в начале 2018 г. группа Safedata создала клон АО ТЦИ — ООО ТЦИ, которому КЦ передал функции управления корневыми серверами.