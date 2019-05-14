Для «бесхозных» госструктур написали рекомендации по переходу на отечественное ПО

В Минкомсвязи выпустили отдельные документы с рекомендациями по переходу на отечественное ПО для тех госструктур, на которые на днях перестали распространяться общие рекомендации для госкомпаний и госорганов. Пока рекомендации ничем не отличаются, но это временно. Отдельные документы проще править под конкретные группы пользователей, пояснили в Минкомсвязи.

Переход на российское ПО для подведов

Как стало известно CNews, та часть госструктур, которая на днях осталась без рекомендаций Минкомсвязи по переходу на преимущественно отечественное ПО, получили новые рекомендации, закрепленные в отдельном приказе министерства. Документ был подписан 8 мая 2019 г., но пока нигде не опубликован. CNews ознакомился с его текстом.

Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, подведомственных федеральным (ФОИВам) и региональным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам и органам местного самоуправления муниципальных образований России. В конце апреля 2019 г. CNews писал, что на перечисленные типы организаций перестали распространяться существовавшие ранее общие рекомендации перехода на отечественный софт для всех российских госкомпаний и госструктур, закрепленные в приказе Минкомсвязи № 486 от 20 сентября 2018 г. Изменения к нему были зафиксированы в приказе министерства №156 от 18 апреля 2019 г.

Как пояснил тогда CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков, приказ №156 носил «технический» характер. «В “директиве Силуанова” по закупкам отечественного ПО компаниями с госучастием есть упоминания про методические рекомендации, — отметил он. — Сейчас такие рекомендации едины для таких госкомпаний и для ФОИВов с их подведами. Мы считаем, что это неправильно: у них разные принципы управления, планирования бюджета, разные финансовые режимы. Поэтому мы решили юридически разграничить рекомендации для разных категорий заказчиков».

Минкомсвязи разделило госструктуры на отдельные группы, чтобы прописать для них различные рекомендации по переходу на отечественный софт

Сейчас Евгений Новиков в разговоре с CNews добавил, что по его данным после 18 апреля из-под действия базового указа были выведены и ФОИВы, и для них уже также выпущен новый приказ с отдельными рекомендациями по переходу на российское ПО.

Отличий в рекомендациях пока нет, но они появятся

При сопоставлении новых рекомендаций для подведомственных организаций со старыми общими рекомендациями CNews принципиальной разницы не обнаружил. Единственное отличие — в новом документе удельная доля отечественного софта в категории «Средства криптографической защиты информации и электронной подписи» уже в 2019 г. должна быть доведена до 100%, в то время как в базовом документе это значение было прописано на уровне 95% — вплоть до 2021 г.

В разговоре с CNews Евгений Новиков подтвердил, что пока рекомендации для госкомпаний и подведоственных госорганам организациям, а также и для ФОИВов действительно идентичны. «Их развели умышленно, чтобы править по отдельности. Легче адаптировать приказы к потребностям конкретных групп заказчиков, чем писать один универсальный приказ под всех сразу, — пояснил он. — В приказ по госкомпаниям точно будут вноситься правки. От некоторых госкомпаний предложения уже пришли. Возможно, будут вноситься какие-то правки и в приказ по подведомственным организациям и ФОИВам. Так что приказы в итоге будут различаться».

Суть рекомендаций

Согласно общим на данный момент рекомендациям, под офисным ПО понимается ОС, коммуникационное ПО, офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редакторы презентаций, таблиц и текста, ПО файлового менеджера, справочно-правовая система, ПО системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты.

Согласно базовому приказу № 486 от 20 сентября 2018 г., в 2021 г. 80% операционных систем в госкомпаниях должны быть российского происхождения. Для защитного ПО, в том числе антивирусов, этот показатель составляет 100%, для офисных пакетов, включая текстовые и табличные редакторы — 80%, для браузеров — 100%.

Базовые правила распространяются на компании, в которых участие государства превышает 50%, в том числе на акционерные общества, государственные унитарные предприятия, казенные предприятия, бюджетные учреждения и госкорпорации

Российский софт в госкомпаниях

В декабря 2018 г. первый зампред Правительства России Антон Силуанов подписал директиву о переходе российских госкомпаний на отечественный софт. Директива была направлена государственным представителям в советах директоров компаний с госучастием, к которым в частности относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр.

Согласно директиве, этим компаниям следует запланировать поэтапный переход на отечественное ПО. Им было предписано собрать по этому вопросу совет директоров, а затем за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт до 2021 г.

По расчетам Минкомсвязи, к 2024 г. доля российского ПО будет доведена до 90% в закупках госорганов, и до 70% — в закупках госкомпаний. На 2019 г. для госкомпаний запланирован показатель на уровне не менее 45%.