Для «бесхозных» госструктур написали рекомендации по переходу на отечественное ПО
В Минкомсвязи выпустили отдельные документы с рекомендациями по переходу на отечественное ПО для тех госструктур, на которые на днях перестали распространяться общие рекомендации для госкомпаний и госорганов. Пока рекомендации ничем не отличаются, но это временно. Отдельные документы проще править под конкретные группы пользователей, пояснили в Минкомсвязи.
Переход на российское ПО для подведов
Как стало известно CNews, та часть госструктур, которая на днях осталась без рекомендаций Минкомсвязи по переходу на преимущественно отечественное ПО, получили новые рекомендации, закрепленные в отдельном приказе министерства. Документ был подписан 8 мая 2019 г., но пока нигде не опубликован. CNews ознакомился с его текстом.
Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, подведомственных федеральным (ФОИВам) и региональным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам и органам местного самоуправления муниципальных образований России. В конце апреля 2019 г. CNews писал, что на перечисленные типы организаций перестали распространяться существовавшие ранее общие рекомендации перехода на отечественный софт для всех российских госкомпаний и госструктур, закрепленные в приказе Минкомсвязи № 486 от 20 сентября 2018 г. Изменения к нему были зафиксированы в приказе министерства №156 от 18 апреля 2019 г.
Как пояснил тогда CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков, приказ №156 носил «технический» характер. «В “директиве Силуанова” по закупкам отечественного ПО компаниями с госучастием есть упоминания про методические рекомендации, — отметил он. — Сейчас такие рекомендации едины для таких госкомпаний и для ФОИВов с их подведами. Мы считаем, что это неправильно: у них разные принципы управления, планирования бюджета, разные финансовые режимы. Поэтому мы решили юридически разграничить рекомендации для разных категорий заказчиков».
Сейчас Евгений Новиков в разговоре с CNews добавил, что по его данным после 18 апреля из-под действия базового указа были выведены и ФОИВы, и для них уже также выпущен новый приказ с отдельными рекомендациями по переходу на российское ПО.
Отличий в рекомендациях пока нет, но они появятся
При сопоставлении новых рекомендаций для подведомственных организаций со старыми общими рекомендациями CNews принципиальной разницы не обнаружил. Единственное отличие — в новом документе удельная доля отечественного софта в категории «Средства криптографической защиты информации и электронной подписи» уже в 2019 г. должна быть доведена до 100%, в то время как в базовом документе это значение было прописано на уровне 95% — вплоть до 2021 г.
В разговоре с CNews Евгений Новиков подтвердил, что пока рекомендации для госкомпаний и подведоственных госорганам организациям, а также и для ФОИВов действительно идентичны. «Их развели умышленно, чтобы править по отдельности. Легче адаптировать приказы к потребностям конкретных групп заказчиков, чем писать один универсальный приказ под всех сразу, — пояснил он. — В приказ по госкомпаниям точно будут вноситься правки. От некоторых госкомпаний предложения уже пришли. Возможно, будут вноситься какие-то правки и в приказ по подведомственным организациям и ФОИВам. Так что приказы в итоге будут различаться».
Суть рекомендаций
Согласно общим на данный момент рекомендациям, под офисным ПО понимается ОС, коммуникационное ПО, офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редакторы презентаций, таблиц и текста, ПО файлового менеджера, справочно-правовая система, ПО системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты.
Согласно базовому приказу № 486 от 20 сентября 2018 г., в 2021 г. 80% операционных систем в госкомпаниях должны быть российского происхождения. Для защитного ПО, в том числе антивирусов, этот показатель составляет 100%, для офисных пакетов, включая текстовые и табличные редакторы — 80%, для браузеров — 100%.
Базовые правила распространяются на компании, в которых участие государства превышает 50%, в том числе на акционерные общества, государственные унитарные предприятия, казенные предприятия, бюджетные учреждения и госкорпорации
Российский софт в госкомпаниях
В декабря 2018 г. первый зампред Правительства России Антон Силуанов подписал директиву о переходе российских госкомпаний на отечественный софт. Директива была направлена государственным представителям в советах директоров компаний с госучастием, к которым в частности относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр.
Согласно директиве, этим компаниям следует запланировать поэтапный переход на отечественное ПО. Им было предписано собрать по этому вопросу совет директоров, а затем за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт до 2021 г.
По расчетам Минкомсвязи, к 2024 г. доля российского ПО будет доведена до 90% в закупках госорганов, и до 70% — в закупках госкомпаний. На 2019 г. для госкомпаний запланирован показатель на уровне не менее 45%.