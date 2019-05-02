Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети

Российский пользователь интернета сумел доказать в ЕСПЧ, что его страница «ВКонтакте», где он сообщил об организации пикета, была заблокирована Роскомнадзором в нарушение прав человека. ЕСПЧ присудил истцу 12,5 тыс. евро компенсации.

Решение суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал правоту российского пользователя интернета, который пожаловался на блокировку его страницы «Вконтакте» после того, как он сообщил там, что намерен устроить пикет. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд посчитал, что в данном случае нарушены сразу три положения Конвенции о правах человека — о свободе выражения мысли, свободе собраний и праве на эффективные средства правовой защиты. ЕСПЧ присудил россиянину компенсацию от государства в размере 12,5 тыс. евро, а также компенсацию судебных расходов в размере 2,5 тыс. евро. Издание «Фонтанка» отмечает, что это первый случай, когда ЕСПЧ принял решение по делу о блокировках страниц в Рунете по политическим мотивам. Ответчиком по делу в материалах суда заявлено российское правительство.

Как это было

Пострадавший пользователь интернета Григорий Каблис, 1976 г. р., проживает в Сыктывкаре. О своем намерении устроить пикет Каблис написал «Вконтакте» 21 сентября 2015 г. Одновременно он поставил об этом в известность городскую администрацию. Пикет должен был состояться 25 сентября, с 17:00 до 18:00, ожидалось 50 участников. Местом проведения было выбрано пересечение улиц Ленина и Коммунистической, за памятником Ленину. Пикет Каблиса был связан с коррупционным скандалом в Республике Коми, в частности, с задержанием 19 сентября губернатора региона Вячеслава Гайзера.

В городской администрации Каблису отказали в проведении пикета в данном месте, поскольку это запрещено местным законодательством, и предложили другое место, разрешенное. Каблис рассказал «Вконтакте» об отказе и предложил вместо пикета устроить народный сход, который не требует предварительного согласование с администрацией, но во время которого нельзя использовать плакаты. Через некоторое время Генпрокуратура без обращения в суд потребовала от Роскомнадзора заблокировать страницу Каблиса в соцсети, что и было сделано. В качестве причины блокировки было указано, что на странице размещались призывы к проведению публичных собраний с нарушением установленного порядка их организации.

Российский пользователь доказал несправедливость блокировки своей странице «ВКонтакте»

Посчитав действия Роскомнадзора несправедливыми, Каблис обратился в ЕСПЧ. Там от него зарегистрировано две заявки, поданных в июле 2016 г. и в июле 2017 г. соответственно. У истца было трое представителей: адвокат и специалист по защите прав человека из Сыктывкара, а также юрист из Москвы. Первоначально Каблис требовал 16 тыс. евро компенсации.

Примечательно, что 25 сентября 2015 г. в 19:00 по местному времени около 50 человек все же собрались возле памятника Ленину. Мероприятие прошло мирно и без нарушений.

Против чего был пикет

Напомним, губернатор Коми Вячеслав Гайзер был арестован в сентябре 2015 г., и в настоящий момент обвиняется в руководстве преступным сообществом, получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Прокуратура настаивает на 21 годе колонии строгого режима для экс-губернатора, а также на штрафе в размере 500 млн руб.

По данному делу в качестве обвиняемых проходит еще 12 предпринимателей и высокопоставленных чиновников Коми. По версии следствия, в 2005-2015 гг. обвиняемые нанесли бюджету ущерб на 3,3 млрд руб., присвоив себе акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», используя при этом свое служебное положение и подкуп.

Кроме того, ими были присвоены средства ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» в объеме свыше 67 млн руб. и получены взятки на 198 млн руб. Также в деле идет речь о легализации имущества, нажитого незаконным путем, на сумму более 988,5 млн руб. Приговор Гайзеру будет оглашен 10 июня.