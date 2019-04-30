Власти разрешили не переходить на российское ПО множеству организаций

Минкомсвязи изменило рекомендации по переходу госкомпаний на преимущественно отечественное офисное ПО — теперь они не распространяются на подведомственные предприятия. Сами рекомендации были утверждены в сентябре 2018 г., в них указана доля отечественного софта, которой нужно достичь в ближайшие годы.

Новые правила

Рекомендации Минкомсвязи по переходу госкомпаний на преимущественно отечественное ПО, в том числе офисное, более не распространяются на предприятия, учреждения и организации, подведомственные федеральным и региональным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам и органам местного самоуправления муниципальных образований России.

Соответствующий приказ Минкомсвязи размещен на сайте министерства. Он вносит изменения в другой приказ — об утверждении методических рекомендаций по переходу госкомпаний на преимущественно отечественное ПО, в том числе офисное, изданный в сентябре 2018 г.

Как сообщил CNews пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, приказ №156 от 18 апреля 2019 г. носит «технический» характер. «В “директиве Силуанова” по закупкам отечественного ПО компаниями с госучастием есть упоминания про методические рекомендации. Сейчас такие рекомендации едины для таких госкомпаний и для ФОИВов с их подведами. Мы считаем, что это неправильно: у них разные принципы управления, планирования бюджета, разные финансовые режимы. Поэтому мы решили юридически разграничить рекомендации для этих двух категорий заказчиков. Пока вышел приказ, касающийся рекомендаций для компаний с госучастием. А в ближайшие дни (возможно, уже сегодня) аналогичный появится для ФОИВов с подведами», — пояснил он.

Суть рекомендаций

Согласно рекомендациям, под офисным ПО понимается ОС, коммуникационное ПО, офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редакторы презентаций, таблиц и текста, ПО файлового менеджера, справочно-правовая система, ПО системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты.

Согласно сентябрьскому приказу, в 2020 г. 50% операционных систем в госкомпаниях должны быть российского происхождения. Для защитного ПО, в том числе антивирусов, этот показатель составляет 100%, для офисных пакетов, включая текстовые и табличные редакторы — 80%, для браузеров — 75%.

Правила распространяются на компании, в которых участие государства превышает 50%, в том числе на акционерные общества, государственные унитарные предприятия, казенные предприятия, бюджетные учреждения и госкорпорации



Российский софт в госкомпаниях

В декабря 2018 г. первый зампред Правительства России Антон Силуанов подписал директиву о переходе российских госкомпаний на отечественный софт. Директива была направлена государственным представителям в советах директоров компаний с госучастием, к которым в частности относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр.

Согласно директиве, этим компаниям следует запланировать поэтапный переход на отечественное ПО. Им было предписано собрать по этому вопросу совет директоров, а затем за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт до 2021 г.

Минкомсвязи скорректировало рекомендации для госкомпаний по переходу на российский офисный софт

Минкомсвязи отмечает, что определенных успехов в переходе на российское ПО удалось добиться РЖД. При госкомпании был сформирован постоянный координационный орган, которым руководит глава Минкомсвязи Константин Носков. Также была доработана ИТ-стратегия, кроме того, правительством был утвержден план поэтапного перехода компании на отечественную архитектуру, и в настоящий момент РЖД уже занимается реализацией данного плана.

Министерство также отмечает, что госкомпании попросили создать межведомственную рабочую группу в сфере импортозамещения ПО. Эта группа уже формируется, в ней будет четыре секции — финансы, транспорт, энергетика и промышленность.

По расчетам Минкомсвязи, к 2024 г. доля российского ПО будет доведена до 90% в закупках госорганов, и до 70% — в закупках госкомпаний. На 2019 г. для госкомпаний запланирован показатель на уровне не менее 45%.

Рекомендации для госорганов

В июне 2017 г. Минкомсвязи также опубликовало рекомендации по переходу на использование отечественного офисного ПО для федеральных госорганов и государственных внебюджетных фондов. В частности, к 2020 г. доля использования отечественных ОС в госорганах должна составлять не менее 80%.

Летом 2018 г. были одобрены методические рекомендации по переходу на отечественное офисное ПО для региональных госорганов и органов местного самоуправления. Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 г. не менее 60% операционных систем, используемых в региональных госорганах, и 50% — для органов местного самоуправления муниципальных образований, должны быть отечественными.

К тому же сроку текстовые и табличные редакторы, редакторы презентаций и почтовые приложения российского производства должны применяться не менее, чем на 80% рабочих мест для региональных органов власти и не менее 60% — для муниципальных. Доля отечественных интернет-браузеров должна составлять 80% в региональных органах власти, 50% — в муниципальных. На 100% отечественными к 2020 г. должны быть ПО системы электронного документооборота, справочно-правовая система и средства антивирусной защиты.