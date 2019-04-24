«Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура переходит на автоматизированные рабочие места, интеграцию которых во все отделения ведомства (включая районные и региональные) обеспечит «Ростелеком» совместно с Минкомсвязи России. План по внедрению рассчитан на три года, и в основе системы будет лежать Единая защищенная сеть передачи данных.

Всероссийские масштабы

Генпрокуратура России обеспечит 50 тыс. своих сотрудников по всей России автоматизированными рабочими местами (АРМ). Задача по реализации этого проекта возложена на специалистов «Ростелекома».

Как сообщил ТАСС первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, поставленная задача будет выполнена в ближайшие три года. План по автоматизации включает внедрение не только стационарных, но и мобильных автоматизированных рабочих мест в 3 тыс. органах прокуратуры. Кириенко добавил, что в данном случае «Ростелеком» определен в качестве технологического партнера. Этот проект компания планирует реализовать при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Финансовая сторона сделки

Размеры суммы, которая будет затрачена на цифровизацию Генпрокуратуры, не раскрываются. Тем не менее, в «Ростелекоме» рассматривают ряд мер по снижению расходов не только по внедрению автоматизированных рабочих мест в государственные ведомства, но и по дальнейшему поддержанию их работоспособности. Все АРМ Генпрокуратуры будут централизованно обслуживаться «Ростелекомом», и Владимир Кириенко подчеркнул, что именно сервисная модель цифровизации позволит снизить расходы и избежать лишних затрат. «Вся необходимая инфраструктура предоставляется как сервис, решения легко масштабируются, а заказчик получает прозрачное ценообразование», – добавил первый вице-президент «Ростелекома».

«Ростелеком» «оцифрует» Генпрокуратуру

Важно отметить, что отношения между «Ростелекомом» и Генпрокуратурой не всегда были хорошими. К примеру, в 2011 г. ведомство выявило в компании хищение 300 млн руб. из «Электронной России». Позже, в 2016 г., прокуратура обнаружила на складах «Ростелекома» оборудование Минкомсвязи на 200 млн руб., хранящееся там на бездоговорной основе.

Безопасность прежде всего

Переход на АРМ, по словам вице-президента «Ростелекома», обусловлен возросшей потребностью органов исполнительной власти в цифровой трансформации. Он отметил, что все автоматизированные рабочие места будут оснащены всеми необходимыми средствами безопасности.

Реализация задуманного стартовала еще в 2018 г., когда «Ростелеком» разработал Единую защищенную сеть передачи данных. В дальнейшем она ляжет в основу системы обмена информацией между АРМ Генпрокуратуры. Также в 2018 г. было проведено тестовое внедрение 3 тыс. АРМ в районных и региональных представительствах прокуратуры по всей России.

Добавим, что «Ростелеком» уже располагает схожим опытом. Ранее его специалисты построили работающую ИТ-инфраструктуру правительственного комплекса, когда был осуществлен переезд некоторых министерств в комплекс «Москва-Сити». Помимо прочего, компания занимается цифровизацией транспортно-логистической системы России в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», для чего в январе 2019 г. она создала совместное предприятие «Авиателекоминвест», соучредителем которого стала дочерняя структура «Ростелекома» – АО «Вестелком».

Генпрокуратура в цифре

Генеральная прокуратура уже давно задумывается об оптимизации и цифровизации своей деятельности. В марте 2017 г. ведомство обратило внимание на гигантские масштабы своего документооборота – на тот момент он уже включал свыше 5 млн ежегодных обращений граждан. Большая часть документооборота была бумажной, и лишь незначительная его составляющая хранилась в электронном виде.

Генпрокуратура даже создала Экспертный совет по ИТ, первой задачей которого стала именно оптимизация бумажного документооборота. В первоначальный состав совета вошли ведущие эксперты в ИТ-сфере, в том числе: генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский, вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Агамирзян, директор и соучредитель Автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин, начальник управления рисками ПАО «Сбербанк России» Максим Еременко и советник ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей Солдатов.