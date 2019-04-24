На портале госуслуг откроют суперсервис для водителей
По предложению вице-премьера Максима Акимова на портале госуслуг могут открыть «кабинет водителя», где будут собраны все услуги и данные, которые интересны владельцам авто — от запроса выписок по медицинским данным до проверки истории автомобиля.
«Кабинет водителя»
На портале госуслуг может появиться новый сервис — так называемый «кабинет водителя», где будут собраны все услуги и данные, необходимые владельцам авто. Предложение создать такой сервис выдвинул вице-премьер Максим Акимов, сообщает ТАСС.
«Считаю целесообразным рассмотреть возможность создания в госуслугах “кабинета водителя”, где будут объединены все необходимые для водителя услуги и информация — от запроса выписок по медицинским данным до проверки истории автомобиля. Предлагаю обсудить эту возможность на следующей правительственной комиссии по безопасности дорожного движения», — приводит слова Акимова информагентство.
Напомним, владельцы автомобилей активно пользуются порталом госуслуг. По данным «Ростелекома» в 2018 г. услуга регистрации автотранспорта была на портале на втором месте по популярности — от желающих ее получить за год поступило почти 9 млн обращений. Третье место занимала подача заявки на прохождение экзамена в ГИБДД, за год было подано 5 млн таких заявок.
Проблема штрафов
Одновременно вице-премьер выступил с еще одним предложением — добавить на портал госуслуг возможность опротестовать автомобильные штрафы. По его словам, водители привыкли получать и оплачивать штрафы через портал, но у них до сих пор нет возможности там же опротестовать штраф. Акимов отметил, что уже ждет предложений по добавлению этой функции от соответствующих госорганов.
По данным Минкомсвязи, в 2018 г. через портал госуслуг были проведены штрафы на сумму 9,8 млрд руб. Министерство отмечает растущую популярность сервиса «Мультиоплата», который появился на портале в декабре 2017 г. Сервис дает возможность погасить одним платежом несколько автоштрафов, а также налоговых или судебных задолженностей. В 2018 г. им воспользовались 4,5 млн пользователей.
Другие предложения
Еще до этого Акимов предлагал добавить на портал госуслуг механизм общественного контроля за ходом реализации нацпроектов, таких как «Безопасные и качественные автодороги», «Цифровая экономика», а также Комплексного плана магистральной инфраструктуры.
До 30 апреля вице-премьер рассчитывает получить от Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минтранса и МВД предложения на тему организации на портале госуслуг интерактивного канала общения с населением по вопросам реализации нацпроектов.
Напомним, в 2018 г. доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами, достигла 74,8%. При этом в 2017 г. она составляла 64,3%, а в 2016 г. — 51,3%. В 2015 и 2014 гг. показатель составлял 39,6% и 35,2% соответственно, сообщает Росстат.
По данным «Ростелекома», в 2018 г. через портал госуслуг россиянам было оказано почти 56 млн различных электронных услуг, что примерно на 40% больше, чем в предыдущем году.