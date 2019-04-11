Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет

Программа «Цифровая экономика» предполагает выделение 4,7 млрд руб. на прокладку оптоволокнной магистрали до Чукотского округа, последнего региона России, где нет проводного магистрального интернета. Сами власти региона оценивает стоимость соответствующего проекта в большую сумму - 7,8 млрд руб.

Чукотку обеспечат проводным интернетом

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает обеспечить прокладку магистрального волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для Чукотского автономного округа.

На первом этапе должен быть разработан план-график по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистральных каналов связи в регионе с выходом в единую сеть электросвязи. Данный план должен учитывать мероприятия, реализуемые организациями топливно-энергетического комплекса.

Затем будут определены правила предоставления субсидий на обеспечение финансирования мероприятий по созданию телекоммуникационной инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа. Правила будет утверждены Правительством России.

После этого будет обеспечено функционирование данной инфраструктуры. Проектом будут заниматься Минкомсвязи, Минвостокразвития, Минэнерго и Правительство Чукотского округа. Организацию-подрядчика по проекту выберут на конкурсе.

Мыс Провидения на Чукотке, последнем российском регионе без магистрального интернета

На эти цели федеральный бюджет в 2019 г. потратит 230 млн руб., в 2020 г. - еще 500 млн руб. Выделение основной суммы запланировано на 2021 г. - 4 млрд руб. Таким образом в общей сложности федеральный бюджет потратит на решение задачи 4,74 млрд руб.

Последний регион без магистрального проводного интернета

Исторически регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока не имели магистральных волоконно-оптических каналов. Вместо них использовались спутниковые каналы. Абоненты, как и в других регионах, получали доступ в интернет по обычным каналам доступа, но из-за низкой пропускной способности такой доступ осуществлялись на малых скоростях и высокой стоимости. В числе прочего в регионах отсутствовали безлимитные тарифы.

Постепенно проблема с доступом в интернет в удаленных регионов решалась: они получали магистральные волоконно-оптические каналы, которые, как правило, прокладывал «Ростелеком». В том числе с материка был проложен магистральный кабель до острова Сахалин.

В 2015 г. от Сахалина по дну Охотского моря был проложен магистральный канал до Магаданской области. Через год еще один магистральный канал от Сахалина был проложен до Камчатского края.

После этого единственным российским регионом, не имеющим магистрального оптоволоконного канала, остается Чукотский автономный округ. В 2018 г. парламент региона даже инициировал изменения в Законе «О связи», которые обеспечивали бы субсидирование спутникового доступа в интернет в удаленных регионах за счет резерва универсального обслуживания, но Госдума эту поправку отклонила.

Два проекта прокладки магистрали до Чукотки

В конце 2018 г. власти Чукотского автономного округа уже разработали проект прокладки магистрального оптоволоконного канала до региона. Он состоит из двух линий: одна пройдет по морскому дну от Петропавловска-Камчатского (столицы Камчатского края) до Анадыря (столицы Чукотки). Протяженность этой линии составит 2,26 тыс. км, пропускная способность - 100 Гбит/с.

Вторая линия пройдет вдоль энергомоста Магадан - Чукотка. Линия начнется в Омсукчане (Магаданская область) и будет проходить последовательно через населенные пункты Чукотского округа: Песчанку, Билибино, Певек. Протяженность этого канала составит 1,4 тыс. км, пропускная способность 80 Гбит/с. В то же время общая стоимость проекта составляет 7,8 млрд руб. - то есть почти в два раза больше, чем заложено в программе «Цифровая экономика».

Кроме того, власти Якутии направляли в Минкомсвязи альтернативный проект оптоволоконного магистрального канала связи до Чукотки. Он должен был начаться в столице республики Якутске, затем пройти по ряду населенных пунктов республики - Хаднга, Зырянка, Среднеколымск, Черский и выйти на Чукотку в районе Билибино. Этот проект позволит охватить магистральный оптоволоконным интернетом населенные пункты Якутии, в которых его пока нет, при этом его общая стоимость ниже - 4,5 млрд руб.

Источник CNews, знакомый с деталями проекта, говорит, что пока нет окончательного решения о маршруте ВОЛС до Чукотки, но вариант прокладки кабеля через Якутию является менее приоритетным.