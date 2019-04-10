Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»

Печально известный американский инвестор в российские ИТ-проекты Майкл Калви может покинуть тюрьму для пребывания под домашним арестом. Об этом ходатайствует Следственный комитет.

Домашний арест для Майкла Калви

Следственный комитет России попросил суд перевести под домашний арест известного американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви (Michael Calvey), задержанного в рамках дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Агентство отмечает, что одновременно следствие просит перевести под домашний арест бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, который ранее согласился сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела.

Помимо вышеупомянутых под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Всех шестерых фигурантов дела Басманный суд Москвы 16 февраля 2019 г. арестовал на два месяца. При этом Дельпалю 9 апреля 2019 г. уже был продлен арест на три месяца.

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Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем (Philippe Delpal) и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров «Восточного» поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 млрд руб. долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.

Состояние Майкла Калви

Согласно информации, размещенной на сайте Центробанка России, Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», который входит в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.

Как сообщает ТАСС, следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу его акций банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Дело было возбуждено на основании обращения в Управление «К» ФСБ члена совета директоров банка Шерзода Юсупова 7 февраля 2019 г. Сбор доказательств занял пять дней.

Как инвестировал Baring Vostok

Фонд Baring Vostok с 1994 г. инвестирует в компании в России и странах СНГ. Под управлением фонда в настоящий момент находится денежных средств на сумму $3,7 млрд. Это средства пенсионных фондов, суверенных инвестиционных фондов, фондов целевых капиталов университетов и фондов фондов из Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока.

За время своего существования фонд совершил инвестиций на сумму в $2,8 млрд в 80 компаний из России, Казахстана, Украины и других постсоветских стран. Из 47 компаний фонд совершил успешный полный или частичный выход.

В настоящее время в портфеле фонда 31% вложений приходятся на сектор телекоммуникаций, интернета, СМИ и ПО. В 90-ые годы фонд вложился в американскую компанию FGI Wirelles, входившую в число основателей сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 1996 г. оператор провел IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего FGI Wireless вышла из его капитала.

Также в 1990-х Baring Vostok вложился в американскую компанию Story First Communications, создавшую российский телеканал СТС. В 2006 г. американская компания была переименована в холдинг «СТС-Медиа» и провела IPO на бирже Nasdaq (США), после чего Baring Vostok вышел из ее капитала.

В 1990-х у Baring Vostok был доля в еще одном активе – американской компании Global Telesystems (GTS), влавдевшей телекоммуникационными операторами в странах Восточной Европы и бывшего СССР. В 1996 г. GTS провела IPO. В 1999 г. из состава GTS была выделена компания Golden Telecom с телекоммуникационными активами в России и странах СНГ, которая также провела IPO в США.

В тот момент Baring Vostok обменял свою долю в GTS на долю в Golden Telecom. В 2001 г. фонд вместе с Альфа-банком выкупил долю GTS в Golden Telecom. А в 2008 г. Golden Telecom была поглощена «Вымпелкомом».

В 1999 г. Baring Vostok совместно с предпринимателем Леонидом Богуславскими другими инвесторами организовали фонд Runet Holdings для вложений в интернет- и ИТ-компании. В том числе фонд сделал инвестиции в «Яндекс», интернет-магазин «Озон», разработчика офшорного ПО Vested Development (позднее был поглощен американским EPAM) и системного интегратора TopS (позднее был поглощен компанией «Систематика»).

Впоследствии Baring Vostok и Богуславский разделили свои активы, в том числе бренд Runet Holding остался у Богуславского. По состоянию на 2011 г. Baring Vostok был крупнейшим акционером «Яндекса». В том году головная структура «Яндекса» – голландский Yandex – провела IPO на американской бирже Nasdaq.

В ходе IPO фонд Baring Vostok продал акций Yandex на $400 млн. В последующее время фонд последовательно распродавал свои акции интернет-компании, заработав на этом еще $550 млн. По состоянию на 2014 г. у фонда оставалось 6% акций Yandex, рыночная цена которых на тот момент составляла $710 млн. Тогда фонд договорился с инвестиционной компанией Morgan Stanley о продаже остававшегося у него пакета, что и было сделано к 2016 г.

К середине 2000-ых у Baring Vostok был контрольный пакет акций «Озона». Тогда фонд передал этот пакет чешской PPE Group, занимавшей торговлями по каталогам (фонд входил в число крупных акицонеров данной компании). В 2006 г. Baring Vostok вышел из капитала PPE и вернул себе контрольный пакет «Озона».

Некоторое время Baring Vostok владел почти 100% акций «Озона». Позднее в интернет-магазине появился ряд новый инвесторов. Сейчас, помимо Baring Vostok, крупным акционером «Озон» является АФК «Система» и подконтрольный ей сотовый оператор МТС. По соглашению сторон, ни Baring Vostok, ни АФК «Система» не должны владеть в интернет-магазине долями более чем 43%.

Также Baring Vostok владеет пакетами акций «1С», интернет-кинотеатра Ivi, сервиса по заказу такси Gett, башенного оператора «Вертикаль» и телекоммуникационного оператора «Эр-телеком». Ранее фонд владел долями в провайдере беспроводного доступа в интернет «Престиж-интернет» (торговая марка Enforta, в 2015 г. был поглощен «Эр-телекомом») и провайдере доступа в интернет по электросетям «Элеткро-ком» (в 2012 г. был поглощен «Транстелекомом»).

У Baring Vostok есть ряд инвестиций в разработчиков ПО в области финтех: ЦФТ («Центр финансовых технологий»), Revo Technologies и Sorsdata. Кроме того, у фонда есть доли в российском разработчике телекоммуникационного оборудования Infinet Wireless, сервисе Profi.ru и онлайн-школе иностранных языков Skyeng. Также до недавнего времени фонд владел долей в операторе наружной рекламы Gallery и онлайн-площадке объявлений Avito.