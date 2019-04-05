Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН

В рейтинге Глобального индекса кибербезопасности 2018 г. Россия заняла 26 место, хотя в 2017 г. находилась на 10 строчке. Также у рейтинга сменился лидер — Сингапур уступил первое место Великобритании.

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Россия заняла 26 место в рейтинге Глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН Global Cybersecurity Index 2018 с показателем 0,836 балла. Напомним, в предыдущей редакции рейтинга, выпущенной в 2017 г., она занимала десятое место с индексом 0,788 балла. Таким образом, Россия просела в списке на 16 позиций, однако сумела улучшить свой результат. В рейтинге 2014 г. она занимала 12 место с индексом 0,5 балла.

В новом рейтинге России было начислено 0,197 балла за законодательство и регулировки в области кибербезопасности, еще 0,162 балла — за технологическую сторону вопроса, 0,177 балла — за организацию на национальном уровне, 0,166 балла — за наращивание мощностей, подготовку кадров и информирование, и 0,135 балла — за международное сотрудничество. По сравнению с 2017 г. составители рейтинга отмечают в стране улучшение мер, принятых против мошенничества в сфере использования электронных платежных систем.

В новом рейтинге Россия является лидером среди стран СНГ. В глобальном зачете Казахстан находится на 40 месте, Узбекистан — на 52 месте, Азербайджан — на 55 месте. Далее следуют Беларусь (69), Армения (79), Таджикистан (107), Киргизстан (111) и Туркменистан (143).

Другие страны

На первом месте рейтинга находится Великобритания с показателем 0,931 балла, которая в рейтинге за 2017 г. занимала только 12 место. За ней следуют США, набравшие 0,926 балла, и Франция с результатом 0,918 балла. При этом США удалось сохранить за собой второе место, а Франция поднялась на третье с восьмого. Первую пятерку замыкают Литва и Эстония, набравшие 0,908 и 0,905 балла соответственно. Примечательно, что Эстония находится на том же месте, что и в 2017 г., зато Литва совершила головокружительный прыжок вверх с 56 места.

Международный союз электросвязи представил Глобальный индекс кибербезопасности 2018

На шестом месте находится лидер предыдущего рейтинга Сингапур (0,898), далее идут Испания (0,896), Малайзия (0,893), Канада (0,892), Норвегия (0,892) и Австралия (0,890).

Япония заняла в рейтинге 14 место, Южная Корея — 15. Грузия находится на 18 месте, сразу за ней на 19 расположилась Финляндия. Дания заняла 21 строчку, Германия — 22, Италия — 25. От России на одну позицию отстал Китай — он находится на 27 месте. Швеция заняла 32 строчку, Швейцария — 37, Израиль — 39. Латвия находится на 44 месте, Молдова — на 53, Украина — на 54.

Успехи кибербезопасности в мире

Международный союз электросвязи составляет рейтинг стран по индексу кибербезопасности с 2007 г. В рейтинг входят 194 страны-участницы ООН.

По состоянию на 2018 г. 58% стран-участниц имеют национальную стратегию в области кибербезопасности, в то время как в предыдущей редакции рейтинга таких насчитывалось всего 50%. Кроме того, 91% государств имеют законодательство в этой сфере, хотя в 2017 г. таких стран было всего 79%.