В России отменяется бумажный СНИЛС

При первом трудоустройстве граждане России больше не будут получать бумажные карточки СНИЛС — им будут присылать номер в электронном виде. Пользователи также смогут узнать свой СНИЛС через мобильное приложение или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Конец бумажных СНИЛС

В России прекращена выдача и обмен бумажных вариантов страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда. Данные о новых лицах будут заноситься в систему исключительно в электронном виде.

Все выданные ранее свидетельства остаются действительными, обменивать их не нужно. К самому пенсионному обеспечению нововведения отношения не имеют, речь идет только о форме регистрации, отмечает пресс-служба. За справкой с нужной информацией можно обратиться в клиентскую службу или управление Пенсионного фонда.

Бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования выглядит как зеленая карточка, на ней указан СНИЛС. Пользователи, у которых уже не будет бумажного свидетельства, только электронное, смогут узнать СНИЛС через мобильное приложение или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Обязательным условием для этого является регистрация на портале госуслуг.

Закон об электронных СНИЛС

На днях в России был принят федеральный закон № 48-ФЗ об отмене карточек СНИЛС. Закон уже вступил в силу. Напомним, у каждого застрахованного гражданина в Пенсионном фонде есть индивидуальный лицевой счет, которому присваивается страховой номер. На счет поступает информация об уплате гражданином страховых взносов, страховом стаже и пенсионных баллах. На основании этих данных рассчитывается страховая пенсия. После отмены бумажного свидетельства со СНИЛС с самим счетом ничего не случится.

В России больше не будут выдавать бумажные СНИЛС

СНИЛС также используется для идентификации пользователей портала госуслуг. При первом трудоустройстве гражданина работодатель был обязан заказать для него бумажный СНИЛС. Теперь эта практика осталось в прошлом, новые сотрудники будут получать СНИЛС в электронном виде.

Другие электронные документы

Наромним МВД, Минкомсвязи, Минэкономразвития совместно с рядом других ведомств разрабатывают новую версию паспорта гражданина России, которая будет выполнена в виде специальной пластиковой карты размером с обычную кредитку.

В пластиковый паспорт планируется вшить специальный чип с памятью, содержащий, помимо базовой информации о владельце, электронную подпись и его отпечатки пальцев для биометрической идентификации. Предполагается, что новый паспорт полностью заменит собой традиционный бумажный и будет выдаваться на 10 лет. Сроки начала выдачи паспортов нового образца еще не утверждены, но, по предварительным данным, замена документов начнется в 2021 г.

Будущие умные электронные паспорта — это уже второе поколение документов такого рода, тогда как пилотный выпуск первого поколения стартовал весной 2015 г. в Крыму. На тот момент паспорт гражданина России представлял собой пластиковую карту с отпечатанными на ней ФИО владельца и его фото. Помимо этого, присутствовали сведения о поле, дате и месте рождения, номере документа, дате его выдачи и сроке действия, а также номера ИНН и СНИЛС.

Классические военные билеты в скором будущем тоже уйдут в небытие, причем электронная версия документа уже создана и проходит испытания в реальных условиях. Система учета электронных военных билетов под названием «Паспорт», развертывание которой велась с 2014 г. научно-производственным объединением «Ангстрем» и «Воентелекомом», в декабре 2017 г. была передана Минобороны для тестирования и наладки. Новый документ содержит всю личную информацию военнослужащего: ФИО, место жительства, дату рождения; образование, место работы и т. д.