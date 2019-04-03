В России заработал онлайн-сервис регистрации собственности, ипотеки и еще по 80 ситуациям

Новый сервис Росреестра «Регистрация просто» помогает гражданам составить список документов, которые нужны для регистрации права собственности, ипотеки, а также получения различных выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Сервис предусматривает более 80 различных жизненных ситуаций.

Новый сервис Росреестра

Росреестр запустил сервис «Регистрация просто», который поможет гражданам собрать необходимый пакет документов для получения госуслуги в зависимости от своей жизненной ситуации. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Сервис может помочь более чем в 80 жизненных ситуациях, связанных с регистрацией права собственности на различные объекты, аренды, ипотеки и т. д. Он помогает понять не только какие документы нужны, но и какая собственно услуга подойдет в каждом конкретном случае. Раньше по этим вопросам приходилось обращаться в юридические консультации или риэлторские агентства.

Чтобы воспользоваться сервисом, гражданину необходимо зайти на сайт регистрацияпросто.рф и заполнить интерактивный опросник. После этого пользователь увидит наглядно представленный список документов, необходимых в его ситуации. Здесь же можно скачать формы документов, в том числе договоров, ознакомиться с размерами госпошлины для физических и юридических лиц, а также узнать срок оказания данной услуги.

Скачав шаблоны документов, пользователь может подать заявку онлайн, как вариант — по почте или через многофункциональный центр (МФЦ). Если пользователь не довел до конца формирование списка документов, он может продолжить прерванный процесс, введя номер предыдущего расчета. Если жизненная ситуация, в которой находится пользователь, отсутствует на сайте, он может получить консультацию по телефону.

Список жизненных ситуаций

Сервис поможет собрать документы для получения госуслуг по таким объектам как жилой дом, квартира или комната, земельный участок, помещение или машиноместо, здание, объект незавершенного строительства или сооружение. Также здесь можно увидеть список документов, необходимых для получения, например, выписки из реестра недвижимости или копии документов, а также для исправления технической или реестровой ошибки.

Росреестр запустил сервис, который помогает собрать документы для получения госуслуги

Доступные пользователю жизненные ситуации включают в себя регистрацию права собственности на объект на основании договора дарения, ренты или купли-продажи, а также на основании ранее возникшего права, наследования или судебного акта. В списке есть также регистрация ипотеки, внесение сведений о ранее утраченном объекте, кадастровый учет изменений сведений об объекте, кадастровый учет и регистрация права в связи с созданием объекта, снятие с кадастрового учета и регистрация прекращения права в связи с прекращением существования объекта. Для некоторых видов объектов предусмотрены регистрация аренды и сервитута.

Получение выписок

Также сервис поможет собрать документы для получения из Единого государственного реестра недвижимости выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о конкретном объекте недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, о признании правообладателя недееспособным, о переходе прав на объект недвижимости и т. д.

Можно также сформировать список документов для получения выписки о кадастровой стоимости, кадастрового плана территории, выписки о содержании правоустанавливающих документов и справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. Также сервис поможет собрать документы для получения копий различных договоров из реестрового дела.

Госуслуги по «жизненной ситуации»

Россия находится на третьем месте среди стран мира по темпам роста использования электронных госуслуг населением. В среднем эти темпы находятся в мире на уровне 15%, но в России они значительно выше — около 42%. Около 92% россиян полагают, что качество госуслуг повысилось в течение последних двух лет.

В настоящее время в России внедряется принцип оказания госуслуг «по жизненной ситуации». Этот принцип дает возможность гражданину написать одно заявление на целый пакет госуслуг, связанных с совершением определенных событий в жизни. «Жизненной ситуацией» считается, например, рождение ребенка. В этом случае по одному заявлению от родителей выдается свидетельство о рождении, оформляется материнский капитал, прописка ребенка в квартире и предоставляются другие услуги. До этого на каждую услугу требовалось писать отдельное заявление.