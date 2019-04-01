В России научились защищать дипломы в виде стартапов

Томский политехнический университет стал первым вузом в Сибири, который дал своим студентам возможность защищать дипломы в виде стартапов. При этом защищать дипломы студенты будут перед представителями бизнеса. Но при внедрении новых методов защиты дипломов нельзя допустить, чтобы методы оценки работ остались прежними, предупреждают эксперты.

Томский политех приравнял стартапы к дипломам

Томский политехнический университет (ТПУ) предоставил своим студентам возможность защищать дипломные работы в виде стартапов. Как рассказал CNews руководитель Школы инженерного предпринимательства университета Степан Хачин, ТПУ стал первым вузом в Сибири, предоставившим такую возможность.

Первый опыт защиты дипломов в виде стартапов ТПУ получил в 2017 г., тогда это были магистранты, прошедшие обучение по программе «Предпринимательство в инновационной деятельности». С этого времени данная возможность стала доступна студентам всех школ, входящих в ТПУ (в 2017 г. ТПУ ликвидировал традиционные институты и кафедры, заменив их инженерными школами).

Теперь у студентов ТПУ будет возможность заменить раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсоосбережение» на раздел «Концепция стартап проекта». При этом такого рода дипломный проект, как и традиционный, должен будет содержать актуальность и научную новизну».

Защита диплома перед представителями бизнеса

Студентам, выбравшим новый формат защиты диплома, предстоит защищать свои проекты перед представителям бизнеса. Это позволит дать независимую оценку концепции стартапа и, возможно, привлечь инвестора для дальнейшего развития проекта.

Томский политех стал первым вузом в Сибири, давшим студентам возможность защищать дипломы в виде стартапов

Также у студента будет возможность проверить гипотезу «рыночности» объекта своей дипломной работы вместе с экспертом Школы инженерного предпринимательства, который будет его ментором при разработке стартап части диплома. А для преподавателей защита дипломов в виде стартапов даст дополнительные ресурсы для проектов научных школ, которые они представляют.

Студенту, желающему защитить диплом в виде стартапа, предстоит заполнить специальную анкету. Эксперты оценят возможность превращения предложенный технологии в технологический бизнес. В случае положительной оценки студенту будет назначен соруководитель от Школы инженерного предпринимательства.

Затем два раза в год в ноябре и в апреле на специальном мероприятии с внешними экспертами студент сможет защитить стартап-часть и получить так называемый стартап-сертификат. Если защита пройдет плохо, студент вернется к традиционной форме диплома. А если успешно, то Концепция стартап-проекта станет частью диплома, и студент сможет выйти на его защиту перед ГАК (Государственной аттестационной комиссии) своей школы

«Диплом в виде стартапа прекрасно дополняет нашу систему вовлечения в предпринимательскую и инновационную деятельность, которую мы развиваем с 2010 г, - говорит Хачин. - Это еще одна возможность “выкристаллизовать” технологические проекты наших научных школ и помочь им с привлечение как грантовых средств институтов развития, так и частных инвестиций».

Дальневосточный опыт

Первым вузом в России, который стал использовать практику защиту диплома в виде стартапа, был Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). При этом комиссия ДВФУ не рассматривает не рассматривает саму работу, а признает оценку внешнего института развития как подтверждение профессиональных компетенеций студента. Такой оценка может быть статус резидента технопарка, например, «Сколково» либо гранты от различных фондов поддержки технологических проектов.

Первым студентом в ДВФУ, защитившим диплом в виде стартапа, был Евгений Перельман. Он представил бизнес-проект по продаже медицинской разработки, созданной Дальневосточным научным центром физиологии и патологии дыхания. Речь шла об аппаратно-программном комплексе для комбинированной диагностики холодовой гиперактивности дыхательных путей.

«Стартап как диплом – это инструмент независимой оценки качества образования, - пояснил CNews проректор ДВФУ, руководитель Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. - Поскольку университет и система высшего образования в целом должна готовить людей не только к научной карьере, но и к карьере в бизнесе, в том числе собственном бизнесе, то очень важно уметь адекватно оценить подготовку. Стартап как диплом должен стать инструментом демонстрации предпринимательских компетенций, поэтому мы как университет придерживаемся концепции, такого рода защита диплома всегда должны быть демонстрацией реального стартапа с привлеченными средствами, а не просто защита бизнес-плана».

Опасность новых методов защиты дипломов

Сегодня все ведущие технические вузы стараются предоставить возможность студентам глубже погрузиться в практическую область, расширяют лабораторную практику, создают на своей базе бизнес-инкубаторы, констатирует руководитель проекта «Криптонит Startup Challenge» Юлия Остроухова.

«Многие корпорации, в том числе и мы, наши партнеры и коллеги на ИТ-рынке, усиливают партнерство с вузами не только с целью поиска талантов себе в команду, но и интересных бизнес-идей, - добавляет Остроухова. - Единственное, мы считаем правильным включать бизнесменов в комиссию для оценки стартапов, поскольку ученые вряд ли смогут правильно оценить бизнес-составляющую проектов».

Идея замены диплома стартапом не нова, но есть опасность, с которой можем столкнуться, предупреждает советник директора ФРИИ (Фонд развития интернет инцииатив) Дарья Харченко.

«При внедрении новых форматов сдачи диплома механизмы оценки студентов могут остаться прежними, но называться будут по-другому, - опасается Харченко. - Чтобы такого не произошло, нужно готовить педагогический состав, разрабатывать систему оценки, связанную с глубиной проработки бизнес-гипотезы, умением пользоваться и выбирать эффективные инструменты продвижения своего бизнеса. Если эта система будет отстроена корректно, то и у нас появятся студенческие стартапы, которые смогут конкурировать на международном рынке».