Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену

Предприниматель Георгий Фомченков, участвовавший в передаче ФБР гостайны бывшими сотрудниками ФСБ и «Лаборатории Касперского», получил семь лет колонии. Фомченков выполнял роль посредника — он привез компакт-диск с гостайной в США. Его срок был значительно сокращен благодаря досудебному соглашению с прокуратурой.

Приговор Фомченкову

Третий обвиняемый по делу о госизмене бывших сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» — предприниматель Георгий Фомченков — был приговорен Мосгорсудом к семи годам колонии. Об этом сообщило «РИА новости» из зала суда. Слушание проходило в закрытом режиме из соображений секретности.

Суд признал Фомченкова виновным по статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание за госизмену. В качестве наказания статья предлагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Это может сопровождаться штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет.

Напомним, два других фигуранта дела, бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, были ранее приговорены к 22 и 14 годам заключения строгого режима. Михайлов является бывшим начальником отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, а Стоянов — это экс-руководитель отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».

Оба обвинялись в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Обвиняемым по делу Михайлова и Стоянова также проходит подчиненный Михайлова Дмитрий Докучаев, которого выделили вместе с Фомченковым в отдельное производство. Докучаев и Фомченков признали свою вину и заключили досудебные соглашения с Главной военной прокуратурой, что должно позволить обоим получить минимальное сроки в обмен на дачу показаний.

Чем занимался Фомченков

Фомченков был взят под арест 5 декабря 2016 г. Как сообщал «Коммерсант», у предпринимателя в начале 2000-х был свой бизнес в интернете, который имел отношение к платежным сервисам, сайтам с порнографией, распространению спама и продаже фармацевтики онлайн. Докучаев же до 2006 г. являлся сотрудником бюро специальных технических мероприятий ГУВД Москвы.

Роли в схеме передачи данных ФБР были распределены следующим образом: Михайлов и Докучаев, состоящие на службе, добывали информацию, а гражданские лица Стоянов и Фомченков передавали ее ФБР. С этой целью Стоянов в 2011 г. посетил международную конференцию по кибербезопасности в Нью-Денвере в Канаде, где передал компакт-диск с гостайной сотруднице американской компании I-Defence, имеющей связи с ФБР. Похожее путешествие с компакт-диском, только в США, предпринял и Фомченков.

По делу о госизмене в рядах ФСБ осужден еще один фигурант

При этом Докучаев был объявлен в розыск ФБР по обвинению в причастности к хакерским атакам на почтовые сервисы и госсайты США в 2015 г. Также он был обвинен в атаке на серверы Демократической партии США и взломе избирательных систем в Иллинойсе и Аризоне в 2016 г. За это Докучаев заочно получил в Америке в общей сложности 146 лет тюремного заключения.

Реакция «Лаборатории» и Врублевского

Уголовное дело в отношении Михайлова и Стоянова следственное управление ФСБ возбудило 6 декабря 2016 г. Позже в том же месяце подозреваемые были задержаны. В «Лаборатории Касперского» 25 января 2017 г., когда история была предана огласке, от Стоянова некоторым образом «открестились», распространив сообщение о том, что его предполагаемые правонарушения не имеют отношения к деятельности компании, поэтому «ни бизнес, ни продукты, ни клиенты компании никоим образом не затронуты».

В том же сообщении «Касперский» заявил, что инкриминируемое Стоянову дело относится к периоду времени, когда он не являлся сотрудником организации. Также утверждалось, что компания не оказывает подследственному ни юридической, ни материальной поддержки.

В начале марта 2017 г. Павел Врублевский заявил, что именно благодаря его сведениям удалось раскрыть госизмену среди сотрудников ЦИБ ФСБ и «Лаборатории». Он утверждал, что фигуранты этого дела передали в США через корпорацию Verisign данные о ста российских гражданах. Напомним, Врублевский обвинялся в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 г., из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты «Аэрофлота». В 2013 г. суд признал его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.