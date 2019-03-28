Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить

Центробанк отверг предложение «Ростелекома» создать за свой счет инфраструктуру Цифрового профиля, вложив в этот проект 3,1 млрд руб. Власти решили, что государство не должно отдавать персональные данные граждан в руки коммерческих компаний и будет делать данную систему за свой счет.

Цифровой профиль построят без денег «Ростелекома»

Власти отказались от идеи создать инфраструктуру Цифрового профиля за счет коммерческих средств, рассказала на прошедшей в Москве пресс-конференции первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Персональные данные граждан не стоит передавать коммерческим компаниям, в связи с чем государство создаст собственную систему за счет государственных средств.

Мероприятия по созданию инфраструктуры Цифрового профиля включены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Кураторами проекта обозначены Минкомсвязи и Центробанк, а реализовывать его должны «Ростелеком» и рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», на создание инфраструктуры Цифрового профиля в 2019 г. будут потрачены 210 млн руб., в 2020 г. -1,15 млрд руб., в 2021 г - еще 1,73 млрд руб. То есть в общей сложности затраты составят 3,1 млрд руб., причем данная сумма полностью будет взята из внебюджетных источников - ее из своих средств предоставит «Ростелеком».

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова: власти отказались от идеи создать инфраструктуру Цифрового профиля за счет коммерческих средств

Построив систему за свой счет, «Ростелеком» мог бы зарабатывать на доступе к данным о гражданах и организациях. Но такой подход вызвал опасения в коридорах органов власти. В частности, вице-премьер Максим Акимов выступил против создания инфраструктуры Цифрового профиля на базе механизма государственно-частного партнерства или концессии, так как коммерческие организации не должны зарабатывать на данных о гражданах.

Замминистра связи Максим Паршин не стал отвечать на вопрос, какая в итоге будет сумма затрат на создание инфраструктуры Цифрового профиля и кто будет исполнителем соответствующих работ. Не стали комментировать данные вопросы и в «Ростелекоме».

Источник CNews, близкий к реализации программы «Цифровая экономика», говорит, что «Ростелеком» все равно будет участвовать в проекте, так как необходимы его технические компетенции.

Как сейчас осуществляется доступ к данным из ГИС и почему это проблематично

Цифровой профиль будет представлять из себя совокупность данных о физических и юридических лицах, содержащиеся в различных государственных информационных системах (ГИС). Инфраструктура Цифрового профиля обеспечит возможность доступа к данным из ГИС в режиме «одного окна». В рамках реализации проекта уже подготовлена Концепция цифрового профиля (имеется в распоряжении CNews).

В России существует более 40 государственных информационных систем: МВД, ФНС, Росреестр, ПФР, Минюст, ЗАГС и пр. Сейчас существует четыре доступа к ним: ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), СМЭВ (Единая система межведомственного электронного документооборота), «Черновики» СМЭВ и прямой доступ к ГИС.

У всех из них есть существенные недостатки, считают авторы Концепции Цифрового профиля. У ЕСИА ограничен состав данных, список организаций и цели предоставления данных. Кроме того, обновление данных в ЕИСА из ГИС происходит в асинхронном режиме (в настоящее время сведения в ЕСИА не являются «золотой записью» и требуют ввода актуальных данных непосредственно для их дальнейшей проверки и подтверждения в ГИС).

Перечень сведений о гражданах и организациях, которые предлагается хранить в ЕСИА

Данные для хранення в ЕСИА ФОИВ держатель сведений Проверка ГИС Нормативно-правовые акты Физические лица Основная информация ФИО МВД Проверка черсз ПФР, МВД Постановление Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ Минкомсвязи Ротсш от 13,04.2012 N 107 Пол МВД Нет Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ» Минкомсвязи России от 13,04.2012 N 107 Дата рождения МВД Проверка черсз ПФР Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 Место рождення МВД Нет Постановление Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 108 Номер СНИЛС ПФР Проверка через ПФР Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 ИНН ФНС Проверка через ФНС Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013N584, Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N 107 Серия номер паспорта МВД Проверка через МВД Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 №584, Приказ Минкомсвязи Россин от 13,04.2012 N 107 Когда выдан паспорт МВД Проверка через МВД Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 N584, Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N 107 Кем выдан паспорт МВД Проверка через МВД Постановление Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ Минкомсвязи Ротсш от 13,04.2012 N 107 Код подразделения МВД Проверка через МВД Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 Страна рождения МВД Нет Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 N 584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 Регион рождения МВД Нет Постановление Правительства РФ от10,07.2013 N 584. Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N 107 Населенный пункт рождения МВД Нет Постановление Правительства РФ от l0,07.2013 N5S4, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 Место рождения МВД Проверка через МВД Постановление Правительства РФ от l0,07.2013 N584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 Гражданство (включая дату вступления) МВД Нет Постановление Правительства РФ от l0,07.2013N584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 Контактная информация Электронная почта гражданин Поверка через e-mail Постановление Правительства РФ от lO07,2013N584, Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 Мобильный телефон гражданин Поверка по СМС Постановление Правительства РФ от 10,07.2013 N584, Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2014 N 107 Адрес регистрации МВД Нет Постановление Правительства РФ от 10,07.2013N584, Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N 107 Дата регистрации МВД Нет Постановлене Правительства РФ от 10,07.2013 N584, Пркиаз Минкомсвязи России от 13,04.2012 N 107 Фактический адрес Гражданин Нет - Домашний телефон Гражданин Нет - Документы Свидетельство о рождении ЗАГС - Страна выдачи Нет - Серия и номер Нет - Номер актовой записи Нет - Дата выдачи Нет - Место государственной регистрации Нет Свидетельство о о заключении/расторжении брака ЗАГС Серия и номер свидетельства Нет Дата вступления в брак/расторжения брака Нет Дата выдачи свидетельства браке/расторжения 6рака Нет Номер актовой записи о браке/расторжении брака Нет Кем выдано свидетельство о браке/рассторжении брака Нет Водительское удостоверение МВД (ГИБДД) - Серия и номер Нет - Дата выдачи Нет - Действителен до Нет - Кем выдано Нет Страна выдачи Нет Разрешенная категория ТС Нет Полис ОМС ФОМС - Номер Нет - Действителен до Нет - Загранпаспорт МВД - ФИО Нет - Серия и номер Нет - Дата выдачи Нет - Действителен до Нет - Орган, выдавший документ Нет - Трудовая книжка ПФР/ФНС - Работодатели ПФР Нет - Юридический адрес работадатель ФНС/ПФР Нет Начало/Конец работы ПФР Нет Должности Неизвестно Нет - Стаж ПФР Нет - Доход ФНС/ПФР Нет - Записи - Нет - Инвестиционный портфель Нет - Работодатель Нет - Накопитечьная часть по годам Нет - Страховая часть по годам Нет Дети Основная информация - Свидетелсьтво о рождении ЗАГС - Серия и номер Нет - Номер актовой записи Нет - Дата выдачи Нет - Место государственной регистрации Нет - Полис ОМС ФОМС - Номер Нет - Действителен до Нет - Загранпаспорт МВД - ФИО Нет - Серия и номер Нет - Дата выдачи Нет - Действителен до Нет - Орган выдавший документ Нет - Транспортные средства ГРЗ МВД (ГИБДД) Серия и номер свндетельства о регистрации МВД (ГИБДД) СТС МВД (ГИБДД) Категория ТС Нет VIN номер Нет Номер шасси (рамы) Нет Номер кузова Нет Марка Нет Модель Нет Год выпуска Нет Иные документы Доверенность ФНП Номер Нет Кем выдана Нет Дата выдачи Нет Срок полномочии Нет Цель выдачи Нет Юридические дица (через ЛК ФЛ с правом доступа) Сведения о юридическом лице Организационно-правовая форма Из сертификата ЭП Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N107 Наименование Из сертификата ЭП Нет Приказ Минкомсвязн России от 13,04.2012 N107 ОГРН Из сертификата ЭП Нет Приказ Минкомсвязи от 13,04.2012 N107 ИНН Из сертификата ЭП Нет Приказ Минкомсвязи от 13,04.2012 N107 Электронная почта Гражданин Нет Приказ Минкомсвязи от 13.M.2012 N107 Личные даные руководителей ФИО руковдителя ФНС Нет пртеаз Минкомсвязи России от 13,04.2012 N107 ИНН руководителя ФНС Нет пртеаз Минкомсвязи России 13,04.2012N107 Должность руководителя ФНС Нет пртеаз Минкомсвязи Poccjni от 13,04.2012N107 Основные данные физического лица -- - Личные данные сотрудннков ФИО МВД Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N107 СНИЛС ПФР Нет - ИНН ФНС Нет - Электронная почта гражданин - Приказ Минкомсвязи России от от 13,04.2012 N107 Основные данные организации ГРН записей ФНС Нет - Дата внесения сведений ФНС Нет - Наименование ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России i от 13,04.2012 №107 Статус международной компании ФНС Нет - Адрес (место нахождения) ФНС Нет - Способ образования ФНС Нет - ОГРН ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России 13,04.2012 N107 Дата ОГРН ФНС Нет - Регистрирующий орган ФНС Нет - Адрес регистрирующего органа ФНС Нет - ИНН ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N107 КПП ФНС Нет - Дата постановки на учет ФНС Нет - Наименование налогового органа ФНС Нет - Per. номер страхователя в ПФР ФНС Нет - Дата регистрации ФНС Нет - Тер. орган ПФР ФНС Нет - Per. номер страхователя в ФСС ФНС Нет - Дата регистрации ФНС Нет - Исполнительный орган ФНС Нет - Вид уставного кашгсала ФНС Нет - Размер уставного капитала ФНС Нет - ИНН учредителя ФНС Нет - Наименование учредителя ФНС Нет - Наименование держателя реестра ФНС Нет - ОГРН ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 №107 Основной ВЭД ФНС Нет - Дополнительные ВЭД ФНС Нет - Номер лицензии ФНС Нет - Дата выдачи ФНС Нет - Дата истечения ФНС Нет - Вид лицензируемой деятельности ФНС Нет - Орган выдавший лицензию ФНС Нет - Наименование филиала ФНС Нет - Адрес филиала ФНС Нет - Страна нахождения представительства ФНС Нет - Адрес нахождения представительства ФНС Нет - Наименование правопредшественников ФНС Нет - ОГРН правопредшественников ФНС Нет - ИНН правопредшественников ФНС Нет - Способ прекращения юридического лица ФНС Нет - Учредительный документ ФНС Нет - Процес реорганизации ФНС Нет - Индивидуальные предпринимателя (через ЛК ФК) ФИО ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 №107 Пол ФНС Нет Приказ Мннкомсвязн России от 13,04.2012 N107 Дата н место рождения ФНС Нет Приказ Мннкомсвязн России от 13,04.2012 N 107 (за исключением места рождення) Гражданство ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N107 Место жительства ФНС Нет - Адрес электронной почты Гражданин Нет Приказ Мннкомсвязн России от 13,04.2012 N107 Серия и номер паспорта ФНС Нет Приказ Минкомсвязи Россииот 13,04.2012 N107 Когда выдан паспорт ФНС Нет Приказ Минкомсвзяи России от 13,04.2012 N107 Кем выдан паспорт ФНС Нет - Код подразделения ФНС Нет - Вид. данные н срок действия документа, подтерждаюшего право проживания на территории Российской Федерации ФНС Нет - Дата регистрации в качестве ИП ФНС- Нет - Сведения о полученных лицензиях ФНС- Нет - ИНН ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 N107 (ИНН через регистр физического лица) Кода ОКВЭД ФНС Нет - Номер регистрации ИП в качестве страхователя ФНС Нет - Дата регистрации в качестве страхователя ФНС Нет - Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) ФНС Нет Приказ Минкомсвязи России от 13,04.2012 №107

Источник: CNews Analytics

У СМЭВ сложный процесс получения доступа, отсутствуют приоритизация запросов, наблюдается несоответствие времени ответа реальным бизнес-процессам потребителей данных и отсутствует механизм фиксирования согласий на обработку данных.

«Черновики» - сервис в СМЭВ для получения результатов государственной или муниципальной услуги, а также сведений из ГИС по запросу третьей стороны с согласия гражданина. Сейчас таким образом оказываются услуги извещения о состоянии лицевого счета в ПФР, получения справки об отсутствии судимости, назначения пенсии и получение пенсии через выбранную организацию, занимающуюся доставкой пенсии.

Сервис «Черновиков» требует доработки с целью расширения способов подтверждения сформированных черновиков заявлений, реализации реестра цифровых согласий и расширения списка госуслуг. Также наблюдается длительное время получения ответа.

При прямом доступе к данным из ГИС главной проблемой является отсутствие обязанности государственных органов, которые держат соответствующие системы, предоставлять доступ к ним. Кроме того, трудности составляют ограниченный доступ к данным, невозможность масштабирования и высокая стоимость получения доступа к данным.

Что будет представлять из себя Цифровой профиль

Цифровой профиль гражданина будет состоять из следующих компонентов: реестровая запись, содержащая наиболее актуальные и проверенные сведения о нем («золотая запись»); распределенная структура данных, содержащая ссылки на данные о гражданина из различных ГИС, и сервис по управлению согласиями. По желанию гражданин может хранить в своем цифровом профиле различные цифровые документы и результаты оказания госуслуг.

Цифровой профиль организаций будет аналогичен профилю граждан, только в качестве базовых данных для юридических лиц будет использовать ОГРН (основной государственный регистрационный номер), для индивидуальных предпринимателей - ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика). Руководитель организации, за счет связки цифровых профилей юридического и физического лица, сможет делегировать часть свой полномочий другому уполномоченному лицу.

Перечень сведений о гражданах и организациях, которые по их желанию можно будет хранить в ЕСИА

Данные для хранения в ЕСИА ФОИВ - держатель сведения Проверка ГАС Нормативно-правовые акты Недвижимость Вид объекта Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 Кадастровый номер Pосреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 Номер кадастрового квартала Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 Государственный учетный номер Росреестр ФГИСЕГРН Приказ Минэкономразвития Россш от 23 декабря 2015 г. N 968 Кадастровая стоимость Росреестр ФГИС ЕГРН Пршаз Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 Плошадь Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития от 23 декабря 2015 г. N 968 Кадастровая стоимость Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 Кадастровые номера в пределах объекта Росрестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 Категория Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 Вид разрешенного использования Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития Россш от 23 декабря 2015 N968 Статус записи Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минкэономразвития от 23 декабря 2015r N968 Правообладатель Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития от 23 дегабря 2015 г. N 968 Вид зарегистрированного права Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития от 23 декабря 2015 N968 Доля в праве Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минкэономразвития от 23 декабря2015r N968 Дата регистрации права Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015г N968 Дата регистрации перехода (прекращения права) Росреестр ФГИС ЕГРН Пиказ Минэкономразвития от 23 декабря2015г N968 Номер регистрации перехода (прекращения права) Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г №9682 Основание регистрации перехода (прекращения права) Росреестр ФГИС ЕГРН Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря2015г N968 Справочные документы Справка 2-НДФЛ ФНС Нет -

Источник: CNews Analytics

Инфраструктура Цифрового профиля будет создаваться не с нуля, а использованием имеющейся инфраструктуры Электронного правительства, подчеркнула Ольга Скоробогатова: ЕСИА, СМЭВ и ЕПГУ (Единый портал государственных услуг).

Инфраструктура Цифрового профиля обеспечит следующие функции: идентификация; возможность участников подписывать документы и сведения облачной квалифицированной электронной подписью; предоставление доступа к данным с помощью цифровых идентификаторов; хранение наиболее востребованных документов и сведений на базе Цифрового профиля для повышения скорости предоставления данных в организации; предоставление цифрового согласия на передачу данных в организации и доступ третьих лиц к данным при наличии согласия на их передача и обработку на возмездной основе.

При этом в Цифровом профиле не будет храниться весь массив сведений о гражданине, доступный государству, подчеркнула Скоробогатова. В профиле будут содержаться только наиболее важные сведений, остальные данные будут, при необходимости, передаваться из соответствующих ГИС без сохранения в профиле.

Концепция «Цифрового профиля» предполагает хранение в ЕСИА более 150 полей данных, полученных из МВД, ФНС, ГИБДД, ПФР, ЗАГС, ФОМС и от самих граждан и организаций (см. таблицу). Дополнительно, по желанию субъекта данных, в ЕСИА может храниться еще порядка 20 полей, связанных, в частности, с данными о недвижимости из базы Росреестра.

ЕСИА ID и «нативные» идентификаторы из ГИС

В цифровом профиле будет собственная система внутренних идентификаторов - ЕСИА ID. Они будут связаны с «нативными» идентификаторами граждан и организаций из различных ГИС. В будущем, при создании и модернизации ГИС, планируется их переход с «нативных» идентификаторов на ЕСИА ID.

Запланирована интеграция с создающейся сейчас параллельно Национальной системой управления данынми (НСУД). Пилоты по внедрению Цифрового профиля и НСУД будут проводиться синхронно, так как без их связки не удастся наладить взаимодействие с ГИС, пояснила Скоробогатова.

В НСУД будет вестись реестр «нативных» идентификаторов из различных ГИС и осуществляться их связка с ЕСИАID. В случае обновления «нативных» идентификаторов будет обновляться и указанная связка. Также в инфраструктуре Цифрового профиля запланирована интеграция с создающихся сейчас облачной квалифицированной электронной подписью (ОКЭП) и Единой биометрической системы (ЕБС).

Согласие на доступ к данным граждан и организаций

Как уже отмечалось, для доступа к данным граждан и организаций третьи лица должны будут получить согласие владельцев этих данных. За эту возможность будет отвечать реестр цифровых согласий. Граждане смогут дать согласие посредством подтверждения из SMS или с помощью простой электронной подписи в ЕСИА, организации - посредством квалифицированной электронной подписью или ОКЭП.

Согласие может быть как разовым, так и многоразовым. В случаях, установленных законами, госорганы смогут получать доступ к данным граждан без их согласия, например, для выполнения возложенных на них обязанностей или в рамках оперативно-следственных действий.

Платный и бесплатный доступ к Цифровым профилям

Доступ к данным граждан и организаций будет осуществляться как на бесплатной, так и на возмездной основе. Для выполнения социально значимых функций или обязанностей, возложенных на госорганы, запрос может быть бесплатным. Запросы, выполнение которых приносит коммерческую выгоду, будут платными. Размер платы будет зависеть от количества запросов и объема данных, более подробно данные моменты будут писаны в постановлении Правительства.

Среди коммерческих структур запросы к цифровым профилям могут быть интересны, в первую очередь, финансовым организациям, негосударственным пенсионным фондам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, удостоверяющим центрам электронной подписи и операторам связи.

Организации смогут подписаться на сервис обновления данных о гражданах, давших им согласие на доступ к информации о себе. Например, банк сможет узнать, что его клиент вступил в брак и изменил фамилию.

Также в инфраструктуре Цифрового профиля будет доступен аналитический сервис для оказания госуслуг в проактивном режиме. Например, при окончании срока действия загранпаспорта гражданину напомнят о необходимости его замены. А при рождении ребенка - о необходимости подачи заявления в ЗАГС.

Время обновления данных в Цифровом профиле и ответа на запрос

На этой неделе Минкомсвязи подготовило законопроект с поправками в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и другие законы, обеспечивающих функционирование Цифрового профиля. Документ вводит понятие идентификатора: уникального обозначения сведений о лице, необходимого для определения такого лица путем применения технических и технологических способов.

Идентификацией и аутентификацией лица будет считаться совокупность мероприятий по установлению идентификаторов и сведений о лице, сопоставлению данных сведений с идентификаторов или проверке данных сведений, а также по проверке лица на принадлежность лицу идентификатора посредством сопоставления идентификатора с имеющимися сведения о лице, и установления обоснованности использования лицом идентификатора.

Госорганы и организации, осуществляющими в соответствии с законами отдельные публичные полномочия, должны предоставляться в инфраструктуру Цифрового профиля и обновлять указанные сведения на постоянной основе в срок, не превышающий 15 секунд с момента внесения изменений в соответствующие сведения.

Аналогичным образом, госорганы и указанные организации обязаны предоставлять сведения о гражданах и юридических лицах, не содержащихся в инфраструктуре цифрового профиля, по запросу, направленному с ее использованием. Срок предоставления таких сведений по средствам СМЭВ не должен превышать 15 секунд с момента поступления запроса.

Кто сможет проводить идентификацию граждан

Законопроект также указывает, что идентификация или аутентификация лиц будет осуществляться путем применения документа, удостоверяющего личность, либо одного или нескольких идентификаторов, позволяющих достоверно определить соответствующее физическое или юридическое лицо. При совершении гражданско-правовых сделок стороны вправе в отношениях между собой использовать идентификаторы в соответствии с соглашением между ними.

Лицом, которое подтверждает верность идентификатора или ранее проведенной идентификации и аутентификации лица, могут выступать только кредитные организации, операторы сотовой связи, операторы проводной телефонной связи, занимающие существенное положение, операторы государственных информационных систем и иные организации, соответствующие установленными Правительством требованиям.

Лица вправе проводить идентификацию и аутентификацию физических и юридических лиц с использованием сведений, полученных от вышеупомянутых организаций. Предоставление сведений о физических лицах указанными организациями осуществляется с согласия данных лиц.

Если идентификация и аутентификация лица необходима в силу федерального закона или требуется по заявлению лица, то сделка не совершается и не осуществляется вступление в иные правоотношениям, если такого согласия не было получено.

Результат идентификации и аутентификации лица при помощи информационно-технологических средств может подтверждаться электронным документов, предоставляемым посредством информационной системы, обеспечивающей дистанционную идентификацию и аутентификацию лица.

Какие выгоды от запуска Цифрового профиля получат бизнес, граждане и государство

Авторы Концепции Цифрового профиля полагают, что по результатам реализации задуманных мероприятий до 80% государственных и коммерческих услуг будут предоставляться в электронном виде. Количество шагов для заполнения различного рода анкет сократиться до трех кликов (сейчас в среднем на заполнение анкет граждане тратят 30 минут), также как и сократится количество ошибок при заполнении анкет.

Значительно сократится число бумажных документов, необходимых для получения госуслуг. Количество очных посещений для получения тех или иных услуг сократиться до одного, что сократит, в том числе, транспортные расходы граждан.

Например, сейчас анкета на получение загранпаспорта состоит из 40 полей, из которых, при условии полного заполнения профиля в ЕСИА, автоматически заполняется лишь 14 полей. Среднее время заполнения такой анкеты составляет 28 минут. Кроме того, для получения загранпаспорта нужно будет осуществить минимум одно очное посещение и предъявить от одного до шести бумажных документов.

После запуска Цифрового профиля предоставленные онлайн сведения будут иметь юридическую значимость, а все требуемые сведения будут браться автоматически из мастер-систем. Бумажные документы не потребуются.

Другой пример: при получении кредита в банке гражданин должен предъявить минимум два документа и осуществить хотя бы одну очную явку. В среднем при посещении офиса гражданину придется потратить один час: если документы были предоставлены заранее в электронном виде, их в его присутствии нужно будет вводить в информационную систему банка.

Если же документы предъявляются в бумажном виде - их необходимо будет сканировать. При использовании Цифрового профиля все необходимые данные банк получит в автоматическом режиме из соответствующих ГИС (ПФР, МВД и д). Также будет проведена достоверность документов и загрузка их в автоматическом режиме во внутренние системы банка.

Еще одним преимуществом Цифрового профиля для граждан станет возможность круглосуточного доступа к данным о себе и возможность дистанционного управления согласиями на обработку своих персональных данных, в том числе с помощью мобильного приложения.

Для государственных структур запуск Цифрового профиля обеспечит сокращение межведомственных запросов на 75%, сокращение сроков исполнения госуслуг на 70%, сокращение количества бумажных документов, необходимых для оказания госуслуг, и т.д. Также появится возможность оказания услуг по реестровой модели - то есть полностью электронных услуг базе фиксации их результатов на бумажных носителях.

Пилотный проект по тестированию Цифрового профиля

Пилот по внедрению Цифрового профиля состоится в ближайшие месяцы. В нем примут участия крупнейшие банки и страховые компании. Планируется отработать предоставление в онлайн-режиме кредитов и продажу полисов ОСАГО.

До конца года должны быть завершены все организационные мероприятия и принятие нормативной базы. Непосредственно Цифровой профиль должен заработать до конца 2020 г.

Успеют ли ГИС ответить за 15 секунд

Руководитель компании IDX Светлана Белова считает странным предлагаемое требование о предоставление ответа на запрос к Цифровому профилю в течение 15 секунд.

«Сейчас лишь несколько ГИС могут дать 15-секундный ответ, но и это не гарантировано, а ведь Цифровой профиль предполагает обращение одновременно к пяти-семи ГИС, - говорит Белова. - Кроме того, не реализован механизм о забвении – сейчас по закону из многих ГИС нельзя удалить свои данные. Также остается не понятным, как при межведомственном взаимодействии отследить соблюдение 65 тайн, предусмотренных российскими законами».