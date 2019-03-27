Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой

Европейский парламент одобрил скандальную директиву об авторском праве в интернете, которая грозит американским интернет-гигантам дополнительными расходами, а простым пользователям – ограничением возможностей по свободному обмену информацией.

Директива о копирайте принята

Европарламент поддержал новые поправки к закону об авторском праве в Евросоюзе, которые накладывают ряд жестких ограничений на использование материалов в интернете без разрешения правообладателей.

За принятие поправок проголосовали 348 членов парламента, против высказались 274. Теперь у государств-членов ЕС есть два года на ратификацию и внедрение новых правовых норм в национальное законодательство.

Сторонники законодательной реформы считают, что ее осуществление позволит установить справедливые «правила игры» для американских технологических гигантов вроде Google или Facebook и европейских создателей контента.

Критики, в свою очередь, называют директиву плохо продуманной и полной размытых формулировок. Принятие директивы о копирайте, по их мнению, негативно отразится на развитии европейской цифровой экономики и ограничит свободу слова граждан, приведя к установлению цензуры и самоцензуры.

Напомним, власти ЕС приступили к обсуждению реформы закона об авторском праве еще в 2016 г. по инициативе немецкого политика Гюнтера Эттингера (Gunther Oettinger), тогдашнего комиссара Евросоюза по цифровой политике и экономике.

Статьи 11 и 13

Несмотря на многочисленные петиции и массовые протесты, охватившие Европу, самые противоречивые статьи директивы не претерпели изменений.

Статья 11 директивы о копирайте вводит «налог на ссылки» (the link tax) – отчисления, которые интернет-площадки должны выплачивать владельцам авторских прав на материал за его частичное копирование. Данная норма нацелена в первую очередь на ресурсы-агрегаторы новостей вроде Google News, отображающие так называемые сниппеты (snippets), то есть небольшие отрывки оригинальных материалов из СМИ.

Европейский парламент одобрил скандальную директиву об авторском праве в интернете

По условиям статьи 13, интернет-сайты должны самостоятельно проверять материалы на нарушение авторского права. Закон не обязывает внедрять технические средства для автоматической фильтрации контента, но, как отмечают европейские отраслевые эксперты, крупным ресурсам, таким как Youtube или Facebook, без этого не обойтись. В то же время любые фильтры подвержены ошибкам, а стоимость развертывания подобных технологий может возыметь противоположный намерениям эффект – укрепить господство американских техгигантов в Сети.

По мнению противников поправок, статья 13 также может значительно усложнить жизнь создателям интернет-мемов, в которых нередко используются кадры или фрагменты из фильмов. Сторонники инициативы убеждены в том, что законодательство не накладывает ограничений на распространение пародийного контента.

Общественная реакция на законы

Корпорация Google выразила свою обеспокоенность принятием директивы, опубликовав в Twitter сообщение о том, что новые законы вызовут «правовую неопределенность». Основатель свободной энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) назвал произошедшее «большим поражением интернет-пользователей».

Юлия Реда (Julia Reda), член Европарламента от Партии пиратов Германии, выступавшая резко против поправок, назвала день их принятия «черным днем для свободы в интернете». Один из главных сторонников директивы о копирайте – заместитель председателя Еврокомиссии Андрус Ансип (Andrus Ansip) охарактеризовал событие как «большой шаг вперед», который позволит объединить европейский цифровой рынок и защитить «онлайн-творчество».

Представители музыкальной, издательской и киноиндустрии положительно восприняли новость о принятии противоречивых законов. Так, Ксавье Букарт (Xavier Bouckaert), президент Европейской ассоциации медиа, объявил событие «голосом против воровства контента».

«Издатели и другие авторы теперь будут иметь право устанавливать условия использования собственных материалов в коммерческих целях, и это справедливо», – отметил Букарт.

Рафаэла Де Сантис (Raffaella De Santis), эксперт по законодательству в сфере авторского права юридической компании Harbottle & Lewis считает, что несмотря на ликование одних и недовольство других, настоящее испытание новых законодательных норм еще только предстоит.

«Закон непопулярен у представителей цифровых сервисов и, что немаловажно, среди многих европейских избирателей», – отметила Де Сантис. – «Сейчас основное внимание будет приковано к тому, как проходит внедрение директивы в странах ЕС».