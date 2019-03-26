России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась

В России впервые опубликована смета затрат на реализацию проекта по обеспечению безопасности Рунета от внешних угроз. Как выяснилось, их размеры как минимум на 30% превышают ранее озвученные прогнозы одного из авторов законопроекта. Указанная сумма может вырасти со временем.

Рост расходов

Реализация проекта суверенного российского интернета затребует больших инвестиций, чем заявляли авторы инициативы. Согласно опубликованному на сайте АНО «Цифровая экономика» обновленному Паспорту федерального проекта «Информационная безопасность», расходы на этот проект вырастут на 10 млрд руб. по сравнению с ранее названной суммой.

Публикация обновленного Паспорта – это первая официальная оценка расходов на безопасность российского интернета. Ранее эта информация в свободном доступе отсутствовала, и впервые о весьма приблизительных суммах стало известно лишь в первых числах февраля 2019 г. из заявления одного из авторов инициативы сенатора Андрея Клишаса. По его словам, сумма вложений в проект превысила бы 20 млрд руб., без более точных цифр.

По новым подсчетам, затраты на обеспечение безопасности Рунета превысят 30 млрд руб. (около $500 млн по курсу ЦБ на 26 марта 2019 г.). Всего же на реализацию проектов, перечисленных в новой версии Паспорта, потребуется около 50 млрд руб.

Затраты на суверенность

Самая большая статья расходов – это закупка оборудования для обеспечения безопасности российского сегмента интернета. На это будет выделено 20,8 млрд руб. Следом идет разработка программно-аппаратных средств для обеспечения сбора и хранения информации, а также для контроля и управления сетями общего пользования. Это обойдется в дополнительные 5,5 млрд руб. Еще 4,5 млрд руб. пойдут на накопление информации о маршрутах трафика в интернете, интернет-адресах и на управление специализированным программным обеспечением.

Выдержка из Паспорта федерального проекта «Информационная безопасность»

Сенатор Людмила Бокова, одна из авторов законопроекта, заявила РБК: «Программой занимается правительство, поэтому целесообразно обсудить более детально с ними реализацию финансовой составляющей закона». По данным РБК, включение перечисленных средств в инвестиции на реализацию проекта утверждено правительством России, и это, вероятно, не окончательная сумма.

К отдельным статьям расходов, не имеющим отношения к суверенному интернету, относятся закупка отечественного оборудования LTE-450 на сумму 9 млрд руб. и предоставление Росгвардии отечественного ПО в сфере информационной безопасности. Это потребует еще 2,35 млрд руб., а дополнительные 6,4 млрд руб. пойдут на разработку требований к операторам промышленного интернета, методики проверки киберфизических систем и проектов стандартов безопасности для таких систем, в том числе и интернета вещей, который, к слову, может сильно пострадать от всех возможных изменений, которые несет новый законопроект.

Добавим также, что специалисты Экспертного совета при правительстве России уже подсчитали приблизительные ежегодные вливания в поддержание инфраструктуры суверенного интернета. По их мнению, расходы будут достигать 134 млрд руб.

История законопроекта

Столь серьезных денежных вливаний потребует законопроект № 608767-7 об автономной работе Рунета, подготовленный депутатом Андреем Луговым в соавторстве с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. В декабре 2018 г. документ был внесен на рассмотрение в Госдуму, а в феврале 2019 г. он успешно прошел первое чтение.

В текст законопроекта ко второму чтению, дата проведения которого пока не назначена, было предложено внести ряд поправок, одна из которых позволяет компенсировать затраты на закупку и наладку оборудования для обеспечения суверенитета Рунета из бюджета России. 15 марта 2019 г. в Москве состоялся митинг в протест против принятия этого закона, количество участников которого превысило 15 тыс. человек. В других городах России подобные мероприятия не проводились.

Исполнители закона

По состоянию на март 2019 г. в России уже создана рабочая группа под названием «Управляемость и надежность функционирования сети российского сегмента сети Интернет», которая, вероятно, займется реализацией всех прописанных в законопроекте требований. По информации сайта АНО «Цифровая экономика», в нее входят, в общей сложности 21 компаний и организаций, в том числе: Роскомнадзор, АО «Сбербанк управление активами», ФГУП «Всеросийский электротехнический институт», фонд «Сколково», НЦИ (ГК Ростех), ГК «Систематика» и ПАО «Мегафон».

Также на сайте упомянуты рабочие группы «Устойчивость и безопасность функционирования информационных систем и технологий», «Технологическая независимость и безопасность функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных» и «Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования единой сети электросвязи».