На серверах МВД крупный сбой. Граждане не могут получить водительские права

В результате сбоя на серверах МВД сайты различных подразделений министерства перестали работать, а граждане потеряли возможность получить водительские права или воспользоваться миграционными услугами.

Сбой на серверах МВД

На серверах МВД произошел сбой, в результате чего официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) и других структур министерства перестали быть доступны для пользователей. По причине сбоя граждане, которые хотят получить водительские удостоверения или воспользоваться миграционными услугами, не могут этого сделать.

На портале госуслуг в соответствующем разделе указано, что «Услуги ГУОБДД МВД России могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро все исправят». Отсутствует также возможность оплатить услуги: «Внимание! Оплата услуг может быть недоступна. Попробуйте оплатить, если не получится, подпишитесь на уведомление». Этот раздел сайта используется гражданами для удаленной оплаты автомобильных и дорожных штрафов.

Первыми о сбое сообщили слушатели радиостанции «Говорит Москва». Затем информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что сбой имел место в аппаратно-техническом комплексе МВД, и что в данный момент ведутся технические работы, которые должны устранить неполадку в ближайшее время. Чем вызван сбой, источник не сообщил.

Пресс-служба МВД России сообщила ТАСС, что в аппаратно-программном комплексе «Официальный сайт МВД России» ведутся регламентные работы по совершенствованию аппаратного программного обеспечения.

На серверах МВД произошел сбой

Напомним, в августе на портале госуслуг тоже были проблемы с оплатой автодорожных штрафов, однако это было вызвано перебоями в работе самого портала. В тот раз наряду с автоштрафами невозможно было оплатить также налоговые и судебные задолженности и т. д.

МВД и вирус-шифровальщик

Напомним, в мае 2017 г. МВД стало жертвой вируса-шифровальщика WannaCry. По информации «Интерфакса», заражению WannaCry в МВД подверглись исключительно персональные компьютеры сотрудников. Внутренняя сеть министерства внутренних дел, защищенная от внешнего воздействия, при атаке вируса не пострадала.

По словам первого замглавы МВД России Александра Горового, причиной заражения персональных компьютеров сотрудников министерства послужили «попытки присоединить служебный компьютер к интернету посредством того или иного механизма». Факт заражения компьютеров ведомства Горовой назвал следствием субъективных нарушений сотрудниками правил пользования информационными системами. Он подчеркнул, что внутренние системы МВД изолированы от глобальной сети и заражению подвергнуться не могут.

Глобальная кибератака с использованием вируса-вымогателя WannaCry началась 12 мая 2017 г. Вирус заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру, в том числе, компьютеры государственных учреждений. Газета New York Times подчеркнула, что большинство атакованных компьютеров находится в России. В общей сложности WannaCry заблокировала работу компьютеров в 150 странах.

Помимо МВД в России вирусной атаке подверглось оборудование Следственного комитета, Минздрава, МЧС, Сбербанка, операторов «Мегафон», Yota, «Билайн» и др. Из-за вируса оказалась заблокирована работа системы выдачи водительских прав в нескольких регионах России.