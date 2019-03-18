Подключение фельдшерских пунктов к интернету обойдется в 14 миллиардов

Власти хотят подключить к интернету фельдшерские пункты, потратив на это почти 14 млрд руб. С учетом ранее одобренной программы подключения больниц и поликлиник к интернету общие затраты на обеспечение интернетом медицинских организаций составят 30,7 млрд руб.

Фельдшерские пункты получат цифровые услуги по сервисной модели

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» предполагает расширить перечень медицинских организаций, которым централизованно будет обеспечен доступ в интернет. Теперь речь идет о подключении к интернету фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (работающих в сельской местности).

Сначала должен быть определен перечень фельдшерских пунктов, которым необходим доступ в интернет. Помимо подключения к интернету, фельдшерским пунктам обеспечат предоставление цифровых услуг по сервисной модели.

Должен быть определен перечень типовых цифровых услуг для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также требования к оказанию таких сервисов. Также должны быть внесены изменения в нормативную базу, обеспечивающих оказание подобного рода услуг. Соответствующей работой займутся Минкомсвязи и Минздрав вместе с властями субъектов федерации.

Сколько бюджет потратит на подключение фельдшерских пунктов к интернету

В 2019 г. по сервисной модели будут подключены 5 тыс. фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели федеральный бюджет потратит 4,17 млрд руб.

Подключение к интернету сельских фельдшерских пунктов обойдется в 14 миллиардов рублей

В 2020 г. на этот проект будет потрачено 3,7 млрд руб., в 2021 г. – еще 5,92 млрд руб. То есть всего на подключение к интернету фельдшерских пунктов будет потрачено 13,77 млрд руб.

Как «Ростелеком» подключает медицинские организации к интернету

Идея централизованного подключения медицинских организаций к интернету появилась в конце 2016 г. Тогда соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

Затем правительство назначило единым исполнителем по данному проекту «Ростелеком». Соответствующее постановление предполагает подключение больниц и поликлиник к интернету на скорости 10 Мбит/с при использовании волоконно-оптических линий связи и на скорости 1 Мбит/с линий связи при использовании спутниковых каналов.

В федеральном бюджете на 2017 г. не были заложены средства на подключение медицинских организаций к интернету. В связи с этим 5,5 млрд руб. на соответствующие цели правительство выделило из Резервного фонда.

В то же время назначение «Ростелекома» единым исполнителем и заключение контракта с ним затянулось. В результате в 2017 г. Минкомсвязи заключило контракт с «Ростелекомом» на сумму только 1,93 млрд руб., остальные средства было решено перенести на 2018 г.

В федеральном бюджете на 2018 г. было заложено 4,9 млрд руб. на подключение медицинских организаций к интернету. Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», в 2019 г. федеральный бюджет потратит на эти цели еще 10 млрд руб.

Согласно данным портала госзакупок, в 2018 г. Минкомсвязи в дополнение к контракту от 2017 г. заключило с «Ростелекомом» еще три контракта. Первый из них предполагает оплату услуг оператора на сумму 4,23 млрд руб. Суммы двух других контрактов составляют 5 млрд руб. и 1,7 млрд руб., оба из них предполагают оплату в 2019 г.

То есть всего на нынешний момент с «Ростелекомом» было заключено контрактов на сумму 12,86 млрд руб. Сам «Ростелеком» успел подключить к интернету 9 тыс. медицинских организаций.

С учетом добавления в программу фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, общие затраты на обеспечение медицинских организаций доступом в интернет в 2017-2021 гг. составят 30,7 млрд руб.

В «Ростелекоме» отметили, что подключение к интернету фельдшерских пунктов потребует заключение отдельного контракта, и, соответственно, выбора исполнителя.