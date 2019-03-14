Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись

Минсвязи ДНР намерено вложить 350 млн руб. в цифровизацию госуслуг республики, включая СМЭВ и инфраструктуру электронной подписи. Средства получены от республиканских операторов связи, которые в 2018 г. заработали 2,4 млрд руб.

Предприятия Минсвязи ДНР заработали 2,4 млрд руб. за год

Министерство связи непризнанной Доценкой народной республики (ДНР) в этом году вложит 350 млн руб. в цифровизацию государственных услуг. Об этом CNews рассказал министр связи республики Виктор Яценко.

Средства получены от республиканских операторов связи, находящихся введении министерства. Это сотовый оператор «Феникс», оператор фиксированной связи «Комтел», магистральный оператор «Углетелеком» и «Почта Донбасса».

В 2017 г. валовый доход этих предприятий составил 486 млн руб. По итогам 2018 г. он вырос до 2,4 млрд руб., то есть почти в пять раз, хвалится Виктор Яценко.

В начале 2017 г. «Почта Донбасса» зарабатывала 24 млн руб. в месяц, сейчас этот показатель вырос более чем в два раза до 56 млн руб. в месяц.

Как в ДНР складывалась своя телекоммуникационная отрасль

Напомним, ДНР образовалась в 2014 г. путем отделения от Украины. Постепенно в республике стало складываться свое телекоммуникационное хозяйство. Уже в 2014 г. была создана «Почта Донбасса».

Минсвязи ДНР вложит 350 млн руб. в цифровизацию госуслуг, включая СМЭВ и инфраструктуру электронной подписи

В 2015 г. власти республики взяли под контроль местный офис украинского сотового оператора «Киевстар», вместе с российским «Вымпелкомом» входящим в группу Veon. Сеть оператора перестала работать, а через некоторое время на базе ее инфраструктуры появился местный сотовый оператор «Феникс».

В 2017 г. аналогичным образом власти республики взяли под контроль активы украинского олигарха Рината Ахметова, включая сеть крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». На базе активов «Укртелекома» был образован оператор фиксированной связи «Комтел».

Обслуживанием магистральных каналов, которые с территории ДНР были проведены до России, занялась компания «Углетелеком». Ранее она специализировалась на предоставление услуг связи для шахт региона.

Как в ДНР проходит цифровизация госуслуг

Средства, которые заработали операторы связи, Яценко хочет потратить на развитие Межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и инфраструктуры электронной подписи.

В республике уже приняты законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О государственной тайне», «О персональных данных и «Об электронной подписи». За их основу брались аналогичные законы России.

На базе Минсвязи ДНР создан удостоверяющий центр электронной подписи. Он может выдавать электронные подписи юридическим и физическим лицам, но пока ими пользуются только предприятия, подведомственные самому министерству. Впрочем, уже скоро электронную подпись в ДНР можно применять при участии в тендерах и сдачи налоговой отчетности.

МЭДО в ДНР - аналог российской Системы межведомственного электронного документооборота (СМЭВ). МЭДО в республике пока также используют только Министерства связи и подведомственны ему предприятия. В планах министерства провести замену соответствующего ПО с продуктов Oracle на продукты с открытым кодом (СПО).

В числе прочего, Jboss и контролер очередей будут переведены с Oracle Weblogic JMS на Apache ActiveMQ. ПО доступа к каталогам будет заменено с Oracle LDAP ODSEE на Open LDAP. Средства аналитической обработки и загрузки данных с Oracle Business Inteligence Suit будут заменены на Pentaho. А шина передачи данных с Oracle Enterprise Service Bus будет заменена на Muleesb.

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