ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину

ГИС «Независимый регистратор», предназначенная для борьбы с мошенничеством при проведении государственных аукционов, будет модернизирована с использованием блокчейна. Кроме того, систему, за которую сейчас отвечает Минкомсвязи, передадут Федеральному казначейству.

Новый хозяин ГИС

Система фиксации юридически значимых действий при госзакупках «Независимый регистратор» вскоре сменит владельца — им стант Федеральное казначейство. Кроме того, ГИС к концу года планируют перевести на новую технологическую платформу с использованием блокчейна. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаила Евраева.

Сейчас за работу «Независимого регистратора» отвечает Минкомсвязи. В системе резервируется и хранится история проведения аукционов на электронных площадках с целью предоставления этой информации контролирующему органу.

Модернизация системы

Как поясняет Евраев, «Независимый регистратор» был создан несколько лет назад. К настоящему моменту и технологии, и порядок проведения торгов успели значительно измениться, в результате чего назрела необходимость модернизации.

Техническое задание на модернизацию системы ФАС и Казначейство подготовят совместно, соответствующая договоренность уже достигнута. ФАС примет в этом участие, поскольку для ведомства важна качественная работа ГИС — данные системы используются преимущественно антимонопольной службой. В процессе модернизации планируется использовать в том числе технологию блокчейн.

ГИС «Независимый регистратор» отдадут Федеральному казначейству

В ходе модернизации заказчиком «Независимого регистратора» станет Казначейство, которое уже отвечает за работу Единой информационной системы (ЕИС) в сфере госзакупок, а также других информационных ресурсов, связанных с закупками.

Зачем нужен «Независимый регистратор»

«Независимый регистратор» предназначен для борьбы с мошенничеством на электронных торгах. В августе 2013 г. Минкомсвязи объявило конкурс на разработку системы, по результатам которого контракт был заключен с единственным соискателем — НИИ «Восход». Сумма контракта составила 119,5 млн руб. при начальной стоимости 133 млн руб.

Разработка системы началось осенью 2013 г. В ноябре 2014 г. ГИС была запущена на всех пяти электронных площадках, где размещается государственный заказ. В систему поступает информация от участников торгов и электронных площадок. По этим данным ФАС может проверить ход аукциона в случае получения жалобы от участника конкурса.

В марте 2014 г. на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014» Евраев, на тот момент заместитель министра связи, рассказал, зачем нужна эта ГИС. По его словам, без такой системы не может быть никакого объективного основания говорить, что электронные аукционы проходят честно. «Независимый регистратор» же фиксирует действия всех участников на электронных аукционах, в том числе действия электронных площадок.

До внедрения ГИС, по словам Евраева, аукционы проходили на ПО, которое разрабатывалось самими площадками. Поэтому существовало довольно много технологических способов сделать так, чтобы те или иные компании отсекались от участия в закупках. Эти компании обращались в ФАС, но ФАС могла принимать решения только на основании скриншотов от самих участников. Других данных для того, чтобы понять, кто был прав — предприниматель или площадка — не было. Внедрение «Независимого регистратора» позволило ФАС принимать решения на основании объективных данных.

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