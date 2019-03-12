Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные платежные системы открывать в России представительства и регистрироваться в Центробанке. Платежным сервисам типа AliPay и WeChat запретят переводить деньги клиентам-резидентам и предоставлять им электронные средства платежа.

Законопроект о платежных системах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому любой иностранный электронный кошелек или платежная система, если они хотят работать с российскими пользователями, должны быть внесены в специальный реестр Центробанка. С юридической точки зрения законопроект представляет собой набор поправок к федеральному закону 161 «О национальной платежной системе». Запись о том, что законопроект был принят в первом чтении появилась в системе обеспечения законодательной деятельности.

В реестр Центробанка попадут только те платежные системы, которые выполняют определенные требования, в том числе к управлению рисками и защите данных. Чтобы попасть в этот реестр, иностранной системе необходимо подать заявление, которое Центробанк должен одобрить или отклонить в течение 30 дней. Это заявление следует подавать через официального представителя платежной системы в России. В законопроекте прописано, что иностранные платежные операторы должны в обязательном порядке обзавестись в России таким представителем.

Все перечисленные требования касаются таких систем как MoneyGram и Intel Express, которые используются россиянами для трансграничных переводов. Эти системы упоминают авторы законопроекта в пояснительной записке. Платежные системы должны будут привести свою работу в соответствии с новыми нормами в течение 180 дней после вступления закона в силу. Для лучшего контроля Центробанк будет предоставлять платежным системам личный кабинет на своем сайте. Системы вроде Visa и MasterCard под действие закона не подпадают, так как работают напрямую с банками.

Иностранные поставщики

Законопроект также предлагает меры, которые обеспечат своевременные расчеты иностранных поставщиков платежных услуг типа AliPay и WeChat с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций. Документ предусматривает предоставление Центробанку информации о таких поставщиках.

Кроме того, данным поставщикам запрещается переводить деньги клиентам-резидентам и предоставлять им электронные средства платежа. Также российские банки вправе в случае необходимости потребовать у иностранных поставщиков данные их клиентов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы иностранных платежных систем

Как пояснил Центробанк в беседе с Forbes, «предоставление иностранных электронных кошельков российским пользователям ограничивается в целях стимулирования развития российских платежных инструментов и технологий и направлено на защиту интересов наших граждан и банков».

Правила для банков

С целью обеспечения своевременности расчетов устанавливаются требования к сотрудничеству владельца иностранного электронного кошелька или платежной системы и российского банка, через который проходит оплата. От российских банков требуется, чтобы они работали только с теми иностранными операторами, которые внесены в реестр Центробанка.

Перечисление средств через системы, которых нет в реестре, станет невозможно через 270 дней после принятия закона. Уведомление о заключении договора с иностранным поставщиком платежных услуг банки должны будут направить в Центробанк в течение 180 дней со дня принятия закона.

На рассмотрении Госдумы находится еще один законопроект, который призван отрегулировать работу мобильных приложений для бесконтактной оплаты типа Apple Pay и Google Pay. У тех из этих приложений, с кем будут работать российские банки, не будет доступа к таким данным как подписи, коды и пароли пользователей. Банки должны будут сообщать Центробанку, что начали работать с данными приложениями, раньше делать этого не требовалось.

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