Зарплаты в Минкомсвязи за год выросли на 21%
По данным Росстата за 2018 г., благосостояние служащих Минкомсвязи резко увеличилось. Средний уровень месячных зарплат в министерстве перевалил за психологическую отметку в 100 тыс. руб.
Зарплаты ИТ-чиновников за 2018 год
Зарплаты федеральных чиновников отрасли ИТ и связи по итогам 2018 г. снова продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом, в отдельных случаях — более чем серьезный. Об этом свидетельствуют данные Ростата в опубликованной им «Справке о численности и оплате труда гражданских служащих».
В Минкомсвязи за отчетный период среднемесячная начисленная заработная плата составила 105,36 тыс. руб., что на 21% больше, чем в 2017 г. (87,08 тыс. руб.). В Федеральной службе по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сотрудники в 2018 г. в среднем получали 73,41 тыс. руб. — на 0,8% больше, чем годом ранее (72,83 тыс. руб.). В Федеральном агентстве связи (Россвязь) средняя зарплата была на уровне 65,26 тыс. руб. — на 5,2% больше, чем в 2017 г. (62,03 тыс. руб.).
В отношении численности персонала в рассматриваемых госорганах Росстат отмечает, что в Минкомсвязи к концу 2018 г. трудилось 265 человек. При этом укомплектованность должностей была оценена в 81,5%. В Роскомнадзоре в тот же момент работал 171 сотрудник с показателем укомплектованности должностей в 88,1%. В Россвязи — 71 человек и 89,9% соответственно.
Динамика последних лет
Сопоставление отчетных данных за предыдущие несколько лет, позволяет говорить о том, что в Минкомсвязи зарплаты стабильно растут последние три года — после фрагментарного спада в 2015 г., когда служащие министерства получили 78,42 тыс. руб., недосчитавшись по сравнению с предшествовавшим годом 8,7% денег. Уже в 2016 г. чиновники ведомства разбогатели на 6,8% (83,78 тыс. руб.), а в 2017 г. — еще на 3,9%.
|Cреднемесячная зарплата, численность и укомплектованность должностей
|Зарплата
|Сотрудники
|2018 г.
|2017 г.
|2018 г.
|Размер, тыс. руб.
|Изменение, %
|Размер, тыс. руб.
|Изменение, %
|Численность, чел.
|Укомплектованность, %
|Минкомсвязи
|105,36
|21,0
|87,08
|3,9
|265
|81,5
|Роскомнадзор
|73,41
|0,8
|72,83
|-3,8
|171
|88,1
|Россвязь
|65,26
|5,2
|62,03
|2,4
|71
|89,9
Источник: данные Росстата
Аналогичная по характеру динамика наблюдается в Россвязи. После спада в 2015 г. на 12,5% до 59,03 тыс. руб., в 2016 г. сотрудники ведомства получили больше на 2,6% (60,56 тыс. руб.), а в 2017 г. — еще на 2,4%.
В Роскомнадзоре динамика неоднородная. Его работники также в 2015 г. обеднели — на 0,5%, получив в среднем 73,43 тыс. руб. В 2016 г. они получили прибавку в 3,1% (75,74 тыс. руб.), но в 2017 г. их зарплаты снова просели на 3,8%.
Как ИТ-шники выглядят на фоне других ведомств
Координаторы и регуляторы отечественных ИТ и телекома традиционно не являются лидерами по части благосостояния среди своих коллег по госуправлению. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2018 г. по данным Росстата составила 126,6 тыс. руб., увеличившись за год на 5,4%.
Лидерами стали служащие Аппарата Правительства со средней зарплатой в 240,3 тыс. руб. Их надбавка по сравнению с 2017 г. составила 5,7%.
На втором, третьем и четвертом местах со значительным отрывом от остальных структур расположились Администрация Президента, Совет Федерации и Счетная палата, где сотрудники в среднем зарабатывали в месяц по 236,68 тыс. руб. (на 8,8% больше, чем в 2017 г.), 186,43 тыс. руб. (3,5%) и 186,31 тыс. руб. (3,1%).
Самыми бедными, как и три года назад, оказались служащие Следственного комитета. По сравнению с 2017 г. они потеряли в зарплате 22,2%, получая в среднем в месяц 59,49 тыс. руб.
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