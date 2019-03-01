Создан новый «Эльбрус» для обороны — аналог Intel Itanium и Xeon за 620 миллионов

Разработчики линейки «Эльбрус» завершили создание нового высокопроизводительного процессора за 621 млн руб. — по заказу Минпромторга и во исполнение постановления Правительства о государственном оборонном заказе.

Новый «Эльбрус» создан и принят

Как стало известно CNews, длившийся без малого пять лет проект по созданию российского универсального 64-разрядного восьмиядерного микропроцессора завершен. Об этом CNews рассказали в Минпромторге, по заказу которого разработчик линейки «Эльбрусов» — компания МЦСТ — проводила опытно-конструкторские работы (ОКР) по госконтракту на 621 млн руб.

«Проект “Процессор 9” с архитектурой “Эльбрус” завершен в 2018 г., процессор разработан полностью, успешно испытан и принят комиссией министерства, — указали в пресс-службе Минпромторга. — По результатам работы комиссии замечания отсутствуют. Документация готова для серийного производства. Срок изготовления микропроцессоров с момента оплаты — 4-5 месяцев».

По данным сайта госзакупок вышеупомянутый контракт был заключен сторонами 18 марта 2014 г. по итогам открытого конкурса, участия в котором кроме МЦСТ больше никто не принял — подряд достался исполнителю без снижения стартовой цены лота.

Фронт выполнения ОКР был рассчитан до 24 ноября 2018 г. Однако по данным карточки исполнения контракта можно заключить, что акт приемки выполненных работ был подписан только 20 декабря 2018 г.

Свет увидел новый восьмиядерный «Эльбрус-8СВ»

В документах на сайте госзакупок указано, что основанием для выполнения ОКР послужило постановление Правительства России от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Приведенное наименование «Процессор 9» — это шифр осуществленных работ по классификации Минпромторга. В МЦСТ изделие получило название «микросхема 1891ВМ12Я» или «процессор “Эльбрус-8СВ”».

В процессе подготовки материала в пресс-службе МЦСТ проект CNews не прокомментировали.

Что именно получило государство

Как сообщили CNews в Минпромторге, по результатам успешных испытаний новинки на выходе госзаказчиком была получена конструкторская и техническая документация микросхемы и проектная документация с литерой «О1» (с корректировками по итогам приемочных испытаний опытного образца или партии).

«”Процессор-9” разработан на технологии 28 нм (интеловские 32 нм), работает на частоте 1,5 ГГц, имеет пиковую производительность 576 ГФлопс одинарной точности и 288 ГФлопс двойной точности, — говорят в пресс-службе Минпромторга. — Изделие сопоставим по характеристикам с зарубежными Intel Itanium 9760, Intel Xeon E5-2609 v3 и Intel Xeon E7-4850 v4, изготовленных на более передовых технологиях».

Первые из упомянутых аналогов, созданные по технологии 32 нм, Intel выпустил на рынок в мае 2017 г., похоронив на этом линейку Itanium. Модель XeonE5 2609 v3 на техпроцессе в 22 нм увидела свет в III квартале 2014 г., модель Intel E7 Xeon 4850 v4 на техпроцессе в 14 нм — во II квартале 2016 г.

«На базе ”Процессора-9” можно создавать персональные компьютеры, высокопроизводительные рабочие станции, сервера различных назначений с производительностью до 2 ТФлопс, в различных ЦОД и суперЭВМ петафлоповой производительности», — полагают в Минпромторге.