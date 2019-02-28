Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика»

Экс-сотрудник «Восхода» Владимир Кабанов возглавил концерн «Автоматика». С обновленным руководством и управленческой командой концерн продолжит разработки технологий и продукции гражданского и двойного назначения.

Укрепление руководства «Автоматики»

Как стало известно CNews, Владимир Кабанов занял пост генерального директора холдинговой компании «Концерн "Автоматика"» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Первое официальное сообщение об этом подготовлено в «Ростехе».

По данным ЕГРЮЛ, запись о назначении Владимира Кабанова появилась еще 12 декабря 2018 г. И в новой должности он уже некоторое время фигурировал в новостных сообщениях различных структур «Ростеха».

На посту главы «Автоматики» Владимир Кабанов сменил Сергея Сахненко, который ранее перешел на должность руководителя радиоэлектронного кластера «Ростеха». До этого назначения Владимир Кабанов занимал должность заместителя генерального директора концерна «Автоматика» по комплексным проектам.

Как пояснили CNews в госкорпорации, Владимир Кабанов продолжит реализацию стратегических задач концерна по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции, освоению новых быстрорастущих рынков за счет конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения, участию в выполнении масштабных государственных проектов, развитию экспортных продаж и перспективных научных конструкторских разработок.

Ключевые биографические данные Владимира Кабанова

Владимир Кабанов окончил Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Начиная с 2004 г. он возглавлял опытно-конструкторскую группу разработчиков комплекса для электронного голосования для проведении избирательных кампаний различного уровня при ЦИК России.

Владимир Кабанов, гендиректор концерна «Автоматика»

С марта 2013 г. по апрель 2017 г. Владимир Кабанов занимал должность заместителя директора ФГУП НИИ «Восход» по разработке и сопровождению государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». В апреле 2014 г. Минкомсвязи сообщило о том, что распоряжением ЦИК РA №65-р и приказом министерства №34 Владимир Кабанов назначен исполняющим обязанности главного конструктора ГАС «Выборы».

В апреле 2017 г. Владимир Кабанов был назначен на должность заместителя генерального директора по комплексным проектам концерна «Автоматика».



«Автоматика» и заслуги Кабанова

Концерн «Автоматика», входящий в госкомпанию Ростех, специализируется на технологиях информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

По данным холдинга, по итогам 2018 г. при непосредственном участии Владимира Кабанова выручка концерна «Автоматика» от реализации гражданской продукции составила 24 млрд руб., что на 30% превысило планируемое значение согласно стратегии развития концерна до 2025 г. Среди драйверов показателей указываются, в том числе, направления инфраструктурных проектов, таких как АПК «Безопасный город», поставка фискальных накопителей, металлодетекторов, комплексов обработки избирательных бюллетеней, маркировочного оборудования и поставки систем хранения данных телекоммуникационным компаниям.

В настоящее время в концерн «Автоматика» входит ряд профильных предприятий: головное общество холдинга — концерн «Автоматика», со штаб-квартирой в Москве, Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (ПНИЭИ), Пензенское производственное объединение «Электроприбор», Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), «Калугаприбор», Башкирское производственное объединение «Прогресс», Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон», НПП «Сигнал», «Самарское инновационное предприятие радиосхем», Самарский НТЦ радиосвязи, Рязанский НТЦ разработки ПО, Московский НПЦ сетевых технологий, НПЦ проектирования телефонных систем и др.

Продуктовая линейка концерна включает устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции. «Автоматика» разрабатывает и выпускает системные решения класса «безопасный город», «умный город», «интернет вещей», а также оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другую продукции.

Холдинг также проводит исследования и разработки по перспективным направлениям сетей связи 5G, промышленного интернета вещей (IIoT), квантовой криптографии, современных методов защиты от киберугроз, нейронных сетей и искусственного интеллекта.

В начале февраля 2019 г. концерн «Автоматика» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России объявил о разработке макета единой автоматизированной системы оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в субъектах РФ. Также был представлен экспериментальный образец автоматизированной информационной системы оценки документов стратегического планирования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.