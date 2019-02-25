Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков
На чип с поддержкой XNB потратят миллиард
Как стало известно CNews, российская компания «Современные радио технологии» (СРТ) выводит на рынок чип собственной разработки, который призван защитить персональные данные российских пользователей, а также обеспечить информационную и технологическую безопасность устройств промышленного интернета вещей.
Микросхему планируется применять в широком классе устройств интернета вещей различных производителей, в том числе для производства умных счетчиков электроэнергии. Размер средств, вложенных в проект, составляет порядка 1 млрд руб. Это инвестиции владельцев СРТ – Игоря Ротенберга и Андрея Шипелова, сообщили CNews в компании. Игорь Ротенберг приходится сыном российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, чьи компании специализируются на выполнении госзаказа. Андрей Шипелов занимает должность генерального директора «РТ-инвест», инвестиционной «дочки» госкорпорации «Ростех».
Дизайн микросхемы разрабатывается с учетом требований работы защищенного отечественного протокола беспроводной передачи данных XNB. Протокол XNB, разработанный компанией «Стриж-телематика» (ее активы принадлежат СРТ), функционирует на базе технологии LPWAN для передачи малых объемов данных на дальние расстояния для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей для простых датчиков, счетчиков и сенсоров.
В начале февраля 2019 г. CNews сообщал о предложении Минкомсвязи обязать использовать для передачи данных от умных электросчетчиков протокол XNB. Соответствующие сети связи должны будут работать на частотах в диапазонах: 863—865 МГц и 874—876 МГц., выделенных «Глонасс-ТМ» в конце 2018 г. Государственной комиссией по радиочастотам. Если поправки Минкомсзвязи будут приняты, СРТ и «Глонасс-ТМ» фактически получат монопольное право на поставку и обслуживание оборудования для передачи данных с электросчетчиков.
Текущее состояние проекта и планы на будущее
Работы по созданию чипа ведутся совместно с одним из ведущих российских центров исследований и разработок, название которого в компании раскрывать отказываются. Со слов представителей СРТ известно, что к настоящему моменту разработан радиотракт чипа. Сейчас проводятся его технологические испытания, где измеряются ключевые технические характеристики микросхемы – коэффициент шума, параметры нелинейности, а также параметры демодулятора, модулятора и усилителей, входящих в его состав.
Свое детище в компании называют уникальным и не имеющим аналогов в России. Зарубежными же аналогами чипа, по мнению отечественного разработчика, являются распространенный во всем мире микроконтроллер AXSEM производства американской ON Semiconductor, а также, устройство швейцарской ST Microelectronics. Однако ввиду того, что эти чипы разработаны для широкого круга задач, их характеристики не оптимальны, считают в СРТ.
«Наш чип специализирован под конкретные отраслевые задачи, – подчеркивает генеральный директор СРТ Денис Симакин. – Поэтому для него заданы улучшенные характеристики». О каких именно характеристиках идет речь, не уточняется.
Как утверждают в СРТ, чип является универсальным и может быть использован для решения широкого круга задач в области беспроводной телематики, включая такие сферы как транспорт, ЖКХ, умный город, экологический мониторинг, сельское хозяйство – в тех областях, где от корректности работы устройств интернета вещей зависит устойчивость работы критической инфраструктуры, обеспечение безопасности производственных и технологических процессов.
«Наши решения для зарождающегося рынка интернета вещей особенно актуальны для тех сфер, где информация является стратегическим ресурсом, доступ к которому третьих лиц нельзя допускать, – считает Денис Симакин. – Учет электроэнергии как раз является такой сферой, а наша система полностью российская и работает в российской юрисдикции. Поэтому, есть технологическая прозрачность, и нет риска использования информации через специально оставленные уязвимости в коде».
В компании рассматривают несколько потенциальных производителей, в том числе и зарубежных, кому может быть доверен выпуск чипа. Их имена не раскрываются. Тем не менее, компания стремится реализовать полный цикл производства на территории России. Конечная цель проекта – замещение критической импортной компонентной базы доверенной микросхемой российской разработки.
Как утверждают в СРТ, на еще не выпущенные чипы уже имеется спрос – в данный момент компания находится на стадии коммерческих переговоров с несколькими клиентами.
По словам Дениса Симакина, первые чипы для собственного производства планируется получить в конце II квартала 2019 г., а для широкого рынка технология будет доступна в начале 2020 г. Размер будущей первой партии продукции он оценивает в 500 тыс. – 1 млн. единиц.
XNB против LoRa
На сегодняшний день ряд операторов связи, в частности «ЭР-телеком» и МТТ, ведут строительство сетей интернета вещей на базе технологии LoRa – запатентованном компанией Semtech (США) закрытом протоколе передачи данных. При этом, базовое программное обеспечение для таких сетей разрабатывается французской компанией Actility, а агрегируемые, в том числе и персональные, данные в России передаются в нелицензируемом диапазоне частот. По мнению представителей СРТ, это накладывает ряд ограничений на возможность использования технологии для отечественного энергетического сектора, включая электроэнергетику и сферу ЖКХ, несет риски для государства, бизнеса и потребителей.
Российский протокол передачи данных и сертифицированный чип позволят исключить несанкционированную передачу данных, возможность несанкционированного вмешательства со стороны третьих лиц и перехвата управления над устройствами обеспечения ресурсоснабжения (газ, электричество, вода, тепло), а также обеспечит функциональную и технологическую независимость от иностранных поставщиков оборудования и ПО, уверены в СРТ.
Несколько фактов о «Современных радио технологиях»
Компания СРТ («Современные радио технологии») является резидентом фонда «Сколково» и занимается производством датчиков и сетевых решений для интернета вещей под брендом «Стриж», применяемых в системах телеметрии в сферах ЖКХ, безопасности, «умных городов» и сельского хозяйства. СРТ также является оператором национальной сети передачи телематической информации «Стриж.Net»
Учредителями ООО «Современные радио технологии» выступают Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов, которым принадлежит по 45% в уставном капитале, а также Павел Старюк – в его распоряжении находятся остальные 10%.
СРТ находится под управлением АО «Глонасс-ТМ». Сама «Глонасс-ТМ» на 25% принадлежит АО «ГЛОНАСС» (оператор систем экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС»), на 75% – АО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»).
РТИТС на 50% принадлежит АО «РТ-инвест», акционерами которого являются госкорпорация «Ростех» (25,01%), председатель совета директоров «Автоваз» Сергей Скворцов (39,99%) и ООО «Царицын капитал» (35%, подконтрольна гендиректору Андрею Шипелову).
Оставшиеся 50% акций РТИТС распределены между физическими лицами: Игорем Ротенбергом (23,55%), Андреем Шипеловым (19%) и гендиректором компании Антоном Замковым (7,55%).