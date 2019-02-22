Росреестр провалил многомиллиардный переезд на новую информсистему

Росреестр до сих пор не перешел на информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости, хотя должен был сделать это еще летом 2018 г. В 34 регионах, в том числе в Москве, все еще используется старый комплекс из восьми систем. Одной из причин неудачи стала авария в ЦОДе «Ростелекома».

Вердикт Счетной палаты

Росреестр не смог в установленные сроки осуществить переход на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Об этом сообщает Счетная палата, проверившая, эффективно ли расходовались средства на создание системы в 2015-2017 гг. и частично в 2018 г. На момент проверки на переход на новую систему было потрачено 1,9 млрд руб. бюджетных средств.

К созданию ФГИС ЕГРН Росреестр приступил в 2014 г. Переход на новую систему осуществляется в рамках ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 гг.)».

ФГИС ЕГРН состоит из модулей-подсистем, которые отвечают за исполнение различных функций и предоставление различных госуслуг Росреестра. Система используется для регистрации прав на недвижимость и сделок с нею, кадастрового учета недвижимости, ведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставления сведений из него.

Что использовалось до этого

Ранее вместо единой системы Росреестр использовал для автоматизации работы восемь программных комплексов. В их число входили программный комплекс приема и выдачи документов (ПК ПВД), Автоматизированная система взаимодействия с заявителями (АСВЗ), Автоматизированная информационная система «Государственный кадастр недвижимости» (АИС ГКН), Информационная система Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ПК ИС ЕГРП), Автоматизированная информационная система «Юстиция» (АИС «Юстиция»), Автоматизированная информационная система «Мониторинг оказания государственных услуг» (АИС МОГУ), Федеральный информационные ресурс (ФИР) и Территориальный информационный ресурс (ТИР).

Сорванные сроки

Собственно внедрение ФГИС ЕГРН началось в Росреестре в ноябре 2017 г. На новую систему планировали постепенно перейти к 29 августа 2018 г., но не перешли полностью до сих пор. По словам заместителя председателя Счетной палаты Веры Чистовой, в 34 регионах, включая Москву и Московскую область, для предоставления госуслуг Росреестр все еще использует старые системы.

Росреестр не смог вовремя внедрить информационную систему

Сроки срывались на всех этапах реализации проекта. В течение 2018 г. срок внедрения системы три раза отодвигался. В августе работы по внедрению пришлось приостановить из-за аварии в ЦОДе «Ростелекома», который Росреестр арендует у оператора. На момент аварии ФГИС ЕГРН была запущена в 51 регионе.

Во время проверки Счетной палаты окончательные сроки внедрения еще не были установлены. Соответствующая дорожная карта была представлена Росреестром в декабре на совещании в Правительстве. В Счетной палате отметили, что из материалов совещания в целом понятно, что Росреестр собирается делать дальше. Однако предположение палаты о том, что внедрение потребует дополнительных средств, подтвердилось.

«Там очень большие деньги на дальнюю перспективу. Кроме того, предложено изменение программной конфигурации с переходом на использование коммерческих программных продуктов иностранного производства, что противоречит стратегическим документам Российской Федерации», — отмечает Чистова.

Проблема ЦОДов

Одна из проблем Росреестра заключается в том, что в его распоряжении имеется один-единственный ЦОД, арендуемый у «Ростелекома». Когда там произошла авария, внедрение системы пришлось остановить, потому что резервного дата-центра у Росреестра нет, хотя он предусмотрен эскизным проектом ФГИС ЕГРН. Авария произошла из-за накладок с вычислительными мощностями «Ростелекома», за что он был оштрафован на 34 млн руб.

В результате аварии не только пришлось остановить внедрение ФГИС ЕГРН в новых регионах — там, где система уже работала, она была недоступна в течение трех дней. В итоге в Росреестре образовалась очередь из 11 млн обращений за услугами.

Чтобы решить проблему, Росреестр разработал новый план, в котором предусмотрены уже три ЦОДа. По словам заместителя министра экономического развития и руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, работы над реализацией этой модели идут с 7 февраля 2019 г. Предполагается, что полный переход будет осуществлен к декабрю 2019 г.

По итогам проверки Счетная палата направит представление в Росреестр, и информационные письма в правительство и Федеральное казначейство. Федеральное Собрание получит отчет о проверке.