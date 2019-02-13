В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных

Минкомсвязи видоизменило свою структуру, упразднив два департамента и добавив два новых. Ряд департаментов поменял названия, во многих были назначены новые руководители.

Новая структура Минкомсвязи

Минкомсвязи утвердило новую структуру, сообщает ресурс ComNews со ссылкой на пресс-секретаря министерства Евгения Новикова. Изменения были закреплены в приказе №642 от 22 ноября 2018 г., однако на сайте Минкомсвязи он не опубликован.

В новой структуре присутствуют два новых департамента, которых в министерстве раньше не было — департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике и департамент информационной безопасности. Направления их деятельности пока не определены. Еще два департамента — департамент реализации законодательных инициатив и департамент внешних коммуникаций — прекратили свое существование. Внешними коммуникациями теперь будет заниматься специально сформированный отдел департамента организационного развития.

Таким образом, департаментов в Минкомсвязи по-прежнему 15, хотя до этого министерство планировало увеличить их количество до 18.

На момент публикации материала в пресс-службе Минкомсвязи прокомментировать CNews структурные изменения не смогли.



Что осталось без изменений

Без изменений были оставлены департамент международного сотрудничества, который по-прежнему возглавляет Мария Казанская, и правовой департамент, которым все так же руководит Роман Кузнецов. Департамент организационного развития тоже избежал преобразований, но исполняющим обязанности директора там был назначен Сергей Климов. Департамент государственной политики в области средств массовой информации был оставлен без изменений, его все также возглавляет Екатерина Ларина.

В департаменте экономики и финансов исполняющим обязанности директора была назначена Светлана Васина, а в департаменте инфраструктурных проектов — Игорь Семенихин, в остальном эти департаменты изменений не претерпели. Главой департамента реализации стратегических проектов по-прежнему остается Андрей Черненко, сам департамент существует в прежнем виде.

Преобразованные департаменты

Все остальные департаменты были преобразованы или переименованы. Департамент развития электронного правительства с учетом цифровой экономики теперь называется департаментом развития цифрового государства. В зону его ответственности вошли региональная информатизация и сервисы электронного правительства. Исполняющим обязанности директора департамента был назначен Алексей Горобцов.

Минкомсвязи утвердило новую структуру

Департамент отраслевых проектов превратился в департамент координации деятельности отраслевых организаций, он будет отвечать за работу «Почты России». Его по-прежнему возглавляет Алексей Доронкин. Департамент развития высоких технологий теперь называется департамент развития отрасли ИТ. В зону его ответственности входят кадры в ИТ-отрасли и отечественное ПО.

Департамент регулирования радиочастот и сетей связи стал департаментом государственной политики в сфере связи, в его ведении по-прежнему остаются телекоммуникации, а руководителем, как и раньше, является Андрей Канцуров. Департамент проектов по информатизации был преобразован в департамент проектов цифровой трансформации, он займется информатизацией госорганов. Его руководителя Олега Качанова пока нет среди уже утвержденных директоров департаментов.

Департамент координации информатизации трансформировался в департамент развития архитектуры и координации информатизации. На него будет возложен контроль над единой сетью передачи данных, облачными вычислениями и свободным ПО в госорганах. Также он будет отвечать за новые услуги «Почты России» — работу МФЦ в отделениях.

Кадровые перестановки уже отражены на сайте Минкомсвязи, однако для ряда департаментов руководители не указаны. Как пояснил Новиков в беседе с ComNews, в министерстве уже есть понимание, кто заместит эти позиции, но официальных назначений пока не было.