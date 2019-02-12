Слуги народа одобрили создание в России «автономного Рунета»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономном Рунете, который позволит Роскомнадзору управлять маршрутами трафика в сетях операторов связи и интернет-компаний. Против принятия документа выступила Счетная палата, предупредив о росте бюджетных расходов.

Госдума одобрила «автономию Рунета»

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект об автономном Рунете, разработанный депутатом Андреем Луговым и сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом.

Документ в виде поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» предполагает наделение Роскомнадзора полномочиями по контролю за интернет-трафиком.

«За» принятие законопроекта проголосовало 334 депутата, «против» — 47. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект должен быть доработан ко второму чтению, а его обсуждение нужно организовать более эффективно с участием Правительства, Минкомсвязи, деловых кругов и бизнес-сообщества.

Какие требования предъявят к операторам связи и интернет-компаниям

Документ вводит понятие автономной интернет-системы — уникального идентификатора совокупности средств связи и иных технических средств в интернете, имеющих единую политику маршрутизации. По сути, речь идет об организации, владеющей собственным IP-пулом. Также документ предполагает предъявление требований к владельцам технологических сетей связи.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили «автономию Рунета»

Согласно законопроекту, операторы связи, организаторы обмена информации в интернете (ОРИ, интернет-сервисы для обмена сообщениями), владельцы технологических сетей связи и автономных интернет-систем должны устанавливать специальное оборудование для противодействия технологическим угрозам. Данным оборудованием будет управлять Роскомнадзор, для указанных лиц оно будет устанавливаться бесплатно.

Лица, установившие данное оборудование, не будут нести ответственности за сбои в своих сетях, вызванные его работой. Законопроект вводит требование о фильтрации доступа к запрещенным сайтам, которое ранее накладывалось только на операторов связи, для ОРИ, владельцев технологических сетей и автономных интернет-систем. Но при установке оборудования Роскомнадзора все эти лица не должны будут самостоятельно фильтровать доступ к запрещенным сайтам.

Операторы связи, ОРИ и иные указанные лица должны будут сообщить Роскомнадзору данные об архитектуре своих сетей и используемых ими трансграничных каналах связи, соблюдать требования взаимодействия с другими сетями, выполнять маршрутизацию трафика, установленную Роскомнадзором, и использовать отобранное Роскомналзором ПО для соответствия доменов IP-адресам (DNS). При необходимости Роскомнадзор может ввести централизованное управление сетями связи для отражения угроз.

Регулирование точек обмена трафиком и доменной зоны

Также Роскомнадзор возьмет под контроль деятельность владельцев трансграничных каналов связи и точек обмена трафиком (IX). Владельцы IXсмогут подключать к себе только тех операторов связи, ОРИ и прочих лиц, которые выполняют требования по СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий; отвечает за взаимодействие со спецслужбами).

Со своей стороны, операторы связи, ОРИ и прочие лица смогут работать только с теми IX, которые внесены в соответствующий реестр Роскомнадзора. Также указанные лица должны будут участвовать в учениях Роскомнадзора по противодействию киберугрозам.

Кроме того, Роскомнадзор создаст национальную систему доменных имен и национальную систему DNS. Сейчас администратором доменных зон .Ruи .РФ является Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ).

Ответ Дональду Трампу

Авторы законопроекта называют свой документ ответом на утвержденную президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россию «бездоказательно» обвиняют в совершении кибератак. В этих условиях необходимо обеспечить долгосрочную и устойчивую работу интернета, считают законотворцы.

Операторы связи выступили против законопроекта

Законопроект был поддержан Минкомсвязью, Роскомнадзором, Россвязью, ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля). В отрасли же документ вызвал противоречивую реакцию. Против него выступили Российский союз промышленности и предпринимателей (РСПП), «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Яндекс».

Данные компании указывают, что хотя установка оборудования для противодействия техническим угрозам будет осуществляться бесплатно, операторы все равно понесут расходы на его поддержку. Кроме того, не понятно, как определить, был ли некий сбой в сети связи вызван работой данного оборудования или нет.

При этом законопроект был поддержан «Ростелекомом» и Mail.ruGroup.

Нерешенный вопрос с бюджетным финансированием

В отзывах на законопроект Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи указал, что в документе необходимо конкретизировать список угроз, на противодействие которым он направлен. Также законопроект, напомним, предлагает снять с операторов связи обязанность фильтровать доступ к запрещенным сайтам при условии установки оборудования Роскомнадзора. Однако не понятно, как быть с судебными решениям, обязывающими операторов связи блокировать доступ к определенным сайтам.

Основное замечание к законопроекту связано с тем, что, по мнению его авторов, он не потребует расходов из федерального бюджета, а необходимые расходы уже заложены в программе «Цифровая экономика». В числе прочих, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству указал, что установка оборудования в сети операторов связи должна потребовать денежных средств из федерального бюджета.

Кроме того, законопроект не предполагает модернизацию данного оборудования, что может отрицательно сказаться на работе сетей связи, говорится в отзыве комитета. Также законопроект не определяет, кто будет нести ответственность за сбои в работе данного оборудования.

Счетная Палата против, Правительство требует корректировок

Правительство России, поддержав в целом законопроект, также высказало ряд замечаний. В законопроекте не перечислен список угроз и не понятно, при каких условиях будет вводиться централизованное управление сетями связи. Полномочия, возлагаемые законопроектом на Рсокомнадзор, Правительство предлагает возложить на себя или на Минкомсвязи.

Требования об установке операторами связи специализированного оборудования должны основываться на принципе неухудшения технологических возможностей по оказанию услуг связи. Также в Правительстве отметили, что установка операторам связи специализированного оборудования, создание центра мониторинга и управления сетями связи и проведение учений потребует бюджетных средств.

В свою очередь Счетная палата направила отрицательный отзыв на законопроект. Аудиторы также указали, что его реализация потребует бюджетных средств. Кроме того, реализация законопроекта может привести к росту тарифов на услуги связи, что опять-таки приведет к росту расходов всех уровней.