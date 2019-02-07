В России появится электронный регистр больных раком с наблюдением за лечением в реальном времени

В России запустят электронный регистр больных раком, работающий в реальном времени. Через него можно будет проследить за лечением пациента и понять, соответствует ли оно современным рекомендациям. Данные в регистре будут деперсонализированы и зашифрованы во избежании утечки.

Регистр пациентов

В июле 2019 г. в России заработает в реальном времени электронный регистр онкологических пациентов. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM». С помощью регистра можно будет отследить ход лечения пациента — например, чтобы проверить, соответствует ли назначенное ему лечение современным рекомендациям.

Работа регистра в реальном времени станет возможна после внедрения цифрового онкологического контура, отметила Скворцова. Регистр будет содержать базу данных об онкологических больных. Все сведения будут деперсонализированы и закодированы, чтобы избежать утечки данных.

Данные о пациенте в регистре будут иметь вид дорожной карты лечения — там будет отражен клинический протокол, выбранный в зависимости от полностью поставленного диагноза. В этом протоколе должно быть прописано необходимое количество курсов химиотерапии.

Также с внедрением цифрового онкологического контура появится возможность отслеживать дополнительные средства, которые выделяются на бесплатное снабжение онкобольных необходимыми лекарствами. В 2019 г. дополнительное финансирование закупки таких лекарств составило 70 млрд руб. Благодаря этому средства, выделенные на лечение рака по программе госгарантий, увеличились в два раза.

Борьба с онкологией в России

Напомним, что с начала 2019 г. в России начал действовать федеральный проект по борьбе с раком, который является частью национального проекта «Здравоохранение». Федеральный проект был создан на базе Национальной стратегии борьбы с онкозаболеваниями. Он направлен на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях и предоставление пациентам возможности пройти современную диагностику и химиотерапию в ближайших медицинских учреждениях.

В России появится электронный регистр онкобольных

На реализацию федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями в 2019-2021 гг. предусмотрено 470,6 млрд руб. Ранее финансирование всей онкослужбы, включая инфраструктуру, зарплаты, оборудование и лекарства, составляло примерно 200-230 млрд руб. в год. После принятия Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 г. ожидается увеличение финансирования на 20-30% уже в 2019 г. Ежегодно в России от рака умирает около 300 тыс. человек, из них 110-120 тыс. находится в трудоспособном возрасте.

Напомним, в декабре была утверждена программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019-2021 гг. Документ регламентирует, какие медицинские услуги будут оказываться пациентам бесплатно и при каких условиях. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, в нынешнем виде программа отличается от предыдущих редакций: в частности, было определено, что онкологические больные должны проходить компьютерную томографию не позднее чем через две недели после того, как она была назначена.