Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов

Издание CNews объявило о начале сбора заявок на соискание премии «Инновация года 2019». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года 2019»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 201» продлится до 15 апреля 2019 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 34 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 11 июня 2019 г.

Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Лауреаты премии в 2018 г.

В 2018 г. премией «Инновация года» были отмечены пятеро лауреатов по направлениям «Транспорт», «Государство» («Новые технологии в медицине»), «Бизнес для покупателя» и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри наградило компании «Вертолеты России», «Мобильные ТелеСистемы», NAVITEL, «Атол» и «Роспартнер».

Холдинг «Вертолеты России» удостоился награды за комплекс VRT300, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии». Это первый российский беспилотный вертолет для гражданского рынка. Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики.

В номинации «Бизнес для бизнеса» награду получило облачное решение АТОЛ Онлайн – сервис аренды онлайн-касс. Это первая на российском рынке разработка для интернет-предприятий, позволяющая полностью реализовать поправки в Федеральный закон 54-ФЗ.

Вторым лауреатом в этой номинации стало решение «Сервис-Монитор» – программный продукт и облачный сервис для управления событиями и метриками, разработанный компанией «Роспартнер». «Сервис-монитор» собирает информацию о работе сервисов из разных систем мониторинга, в том числе функционального и инфраструктурного, и в автоматическом режиме направляет информацию ответственным сотрудникам в мессенджеры, почту и в сервис-деск.

В номинации «Государство» («Новые технологии в медицине») награда досталась компании МТС за разработку платформы SmartMed в сотрудничестве с «Медси». Мобильное приложение предназначено для дистанционных консультаций с врачами. Электронная медицинская карта пациента хранится в защищенном сегменте облака #CloudMTC.

Компания NAVITEL получила награду в номинации «Бизнес для покупателя» за решение NAVITEL R1000 – многофункциональный автомобильный видеорегистратор, отличительной особенностью которого является высокое качество съемки.

В 2017 г. лауреатами премии стали: корпорация «Иркут», разработавшая новый пассажирский лайнер МС-21 , электронная торговая площадка Газпромбанка за инновационные сервисы и эффективное управление корпоративными затратами, компания «Технология здоровья» и ее платформа «Медкарта 24» и «Лаборатория Касперского», выпустившая операционную систему Kaspersky OS 11-11.