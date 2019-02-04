«Газпром» раскроет сроки и источники финансирования своего перехода на российское ПО

Совет директоров «Газпрома» дал поручение председателю правления за два месяца утвердить программу перехода компании на российское ПО. В плане будут названы сроки, объемы и источники финансирования этого перехода. Это касается и дочерних структур, в которых «Газпрому» прямо или косвенно принадлежит более 50%.

«Газпром» переходит на российское ПО

«Газпром» намерен в ближайшее время подготовить программу перехода на российское ПО, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Соответствующее поручение было дано председателю правления Алексею Миллеру советом директоров компании. На разработку программы и утверждение ее советом директоров было отведено два месяца.

В плане мероприятий по переходу «Газпрома» преимущественно на отечественный софт в 2018-2021 гг. нужно будет назвать сроки, объемы и источники финансирования этого перехода. Также нужно будет установить ключевые показатели его эффективности.

План придется согласовать с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий». Мероприятия, указанные в плане, будут включены в долгосрочную программу развития «Газпрома».

Перечисленные выше меры обязательны к внедрению в дочерних структурах, в которых «Газпрому» прямо или косвенно принадлежит более 50%.

На днях Счетная палата представила отчет об анализе трат госорганов на импортозамещение ПО в 2017-2018 гг. Проанализировав планы по импортозамещению, представленные на официальных сайтах РЖД, «Почты России», «Ростелекома» и «Газпрома», Счетная палата пришла к выводу, что в этих планах нет данных об импортозамещении общесистемного ПО. Речь идет, в частности, о закупках для миграции с иностранных СУБД на российские, а также о закупках российского офисного ПО, ПО для ведения бюджетного учета и геоинформационных систем.

Отечественное ПО в госкомпаниях

Напомним, российским ПО считается софт, включенный в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи. С 1 января 2016 г. на этот реестр в своей закупочной деятельности обязаны ориентироваться министерства и ведомства. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в июле 2015 г. Для компаний с госучастием подобных законодательных предписаний до сих не существует, хотя их принятие ранее обсуждалось.

«Газпром» пообещал справиться с разработкой плана по переходу на российское ПО за два песяца

В декабре 2018 г. CNews писал, что российским компаниям с госучастием, к которым в частности относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр., придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение. Такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред Правительства России Антон Силуанов 6 декабря 2018 г.

Согласно новой директиве, госкомпании в течение десяти дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, а госпредставители — проголосовать по нему. После одобрения на совете директоров компании в течение двух месяцев будут должны подготовить и утвердить план перехода на российское ПО до 2021 г.

В январе 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что к 2024 г. доля отечественного ПО в госструктурах должна превышать 90%, а в госкомпаниях — 70%.

Предыдущая попытка

В первой половине июля 2016 г. попытку обязать госкомпании отказаться от зарубежных программных продуктов предпринял Игорь Шувалов, занимавший в тот момент пост первого вице-премьера, однако эта инициатива не привела к реальным результатам.

Госкомпании восприняли навязываемое им импортозамещение в штыки. Ряд организаций, включая «Аэрофлот», направили в секретариат Шувалова письма, в которых предупреждали о невозможности немедленного исполнения директивы без риска остановки своих ИТ-систем.