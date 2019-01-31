РЖД не дали купить серверы на 1,66 миллиарда, «уличив» в лоббировании российской техники

РЖД отменили закупку серверов с начальной ценой договора в 1,66 млрд руб. Этому предшествовало разбирательство с ФАС, в ходе которого надзорный орган посчитал, что компания неправомерно установила один из критериев оценки заявок, прописав в нем преимущества для поставщиков оборудования из России.

Отмена закупки РЖД на 1,66 миллиарда

Как выяснил CNews, «Российские железные дороги» (РЖД) не смоги осуществить закупку серверного оборудования со стартовой ценой в 1,66 млрд руб., одной из причиной чего стали установленные компанией преференции для техники российского происхождения.

Сначала РЖД по решению ФАС пришлось отменить протокол вскрытия поданных на тендер заявок и существенно переработать конкурсную документацию. А сегодня, 31 января 2019 г. железнодорожный монополист и вовсе отменил закупку.

Нереализованные планы РЖД включали приобретение 37 серверов трех типов для Главного вычислительного центра компании на Каланчевской улице в Москве и для его структурного подразделения — Московского информационно-вычислительного центра на Краснопрудной улице столицы.

Инициативное рвение ФАС

Рассматриваемый тендер в формате открытого конкурса был запущен РЖД 28 ноября 2018 г. Изначально его итоги компания намеревалась подвести 25 декабря 2018 г. Однако в начале декабря на действия заказчика в ФАС поступила жалоба от ООО «Технолегион» — одного из подрядчиков РЖД, московского некрупного ИТ-интегратора. По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г., его выручка составила 9 млн руб. при чистом убытке в 338 тыс. руб.

РЖД свернули закупку серверов на 1,66 миллиарда

По итогам рассмотрения претензий в ФАС 17 декабря 2018 г. признали правоту «Технолегиона» по ряду пунктов. Регуляторы посчитали, что РЖД нарушили закупочное законодательство в части неправомерного установления требования о наличии у участника опыта по поставляемому оборудованию в качестве критерия на допуск, возможности проведения дозапроса информации на момент подачи заявок, установления требования об обязанности участника до заключения договора предоставить сведения о конечных бенефициарах, установления требования о предоставлении банковской гарантии из ограниченного списка банков.

Кроме того, в ФАС по собственной инициативе («Технолегион» на это не жаловался) изучили критерии оценки заявок и установили, что 15% их удельного веса напрямую зависит от страны происхождения предлагаемых серверов. То есть соискатель, предложивший комплект техники, полностью произведенный на территории России, должен был получить за это 15 баллов. За полный комплект зарубежных серверов — 0 баллов. (Остальные 85% удельного веса заявок оценивались, исходя из привлекательности стоимостного предложения.)

«Учитывая изложенное, комиссия ФАС приходит к выводу, что заказчиком неправомерно установлен критерий оценки “Происхождение оборудования”, поскольку указание страны происхождения ПО (так в тексте документа; — прим. CNews) не является критерием, который влияет на качественную и/или технические характеристики объекта закупки, — говорится в заключении ФАС. — Указанные действия заказчика нарушают пункты 13, 14 части 10 статьи 4 закона о закупках, что содержит признаки состава административного правонарушения».

«Умирание» тендера

Решение ФАС было опубликовано 24 декабря 2018 г. При этом РЖД принимали заявки от претендентов до 19 декабря, а 27 декабря вскрыли конверты с ними, опубликовав общие данные заявок, без указания имен соискателей.

Уведомление об отмене протокола вскрытия конвертов «в связи с рассмотрением комиссией ФАС по контролю в сфере закупок жалобы» на действия заказчика в РЖД опубликовали 15 января 2019 г. Изменения в конкурсную документацию, относящиеся к претензиям ФАС, РЖД внесли 24 января.

В этом документе, в частности, вышеупомянутый критерий оценки заявок «Происхождение оборудования» с удельным весом в 15% был заменен на критерий «Опыт участника».

На вопрос CNews, связана ли последовавшая за этим полная отмена конкурсной процедуры также с вмешательством в нее ФАС, в пресс-службе РЖД на момент публикации не ответили. Аналогично остались без ответов вопросы относительно того, намеревается ли компания перезапустить тендер, и если да, то что может измениться в его условиях.

РЖД обратились в суд

Несмотря на внесение изменений в тендерную документацию отмененного конкурса, в РЖД с выводами ФАС, видимо, все же не согласны. Анализ базы судебных разбирательств показывает, что 29 декабря 2018 г. РЖД обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о признании решения и предписания ФАС недействительными.

Двумя неделями позже, 14 января 2019 г. суд выпустил определение об оставлении искового заявления без движения до 28 февраля.