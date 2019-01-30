«Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов

Сбербанк использовал свою сервисную «дочку», работающую с доходностью в 0,1%, в качестве посредника в многомиллиардном ИТ-проекте, оставив за ней 190 млн руб. При этом как минимум в одном из двух предыдущих аналогичных проектов этот посредник, по данным CNews, свои деньги действительно отработал сполна. Однако и в Сбербанке, и в его дочке подобные бизнес-схемы вразумительно прокомментировать не могут.

От Сбербанка к «Марвелу» через «Сбербанк-сервис»

Как выяснил CNews, большую часть работ по предоставлению Сбербанку телекоммуникационных услуг, включающих техподдержку аппаратно-программных комплексов Hitachi Vantara, в течение 2019-2021 гг. осуществит дистрибутор «Марвел».

В качестве исполнителя его по итогам электронного аукциона определила компания «Сбербанк-сервис» — дочерняя структура Сбербанка. Торги прошли в конце декабря 2018 г. с начальной ценой лота в 2,28 млрд руб. «Марвел» снизил цену на 0,5% до 2,27 млрд руб. и стал победителем. Конкуренцию ему безуспешно пытались составить ООО «Ландис» (юрлицо дистрибьютора Treolan) и ООО «О-си-эс-центр» (юрлицо дистрибутора OCS).

Анализ сайта госзакупок показывает, что сам «Сбербанк-сервис» получил подряд на эти же работы от самого Сбербанка — но за 2,46 млрд руб. «Сбербанк-сервис» стал единственным претендентом, подавшим заявку на соответствующий тендер банка. На этом основании тендер формально был признан несостоявшимся, но договор с соискателем все равно было решено подписать (обычная практика для компаний с госучастием, закупающихся по 223 ФЗ). Таким образом, сумма, которая осталась у «Сбербанк-сервиса» после передачи работ на субподряд составила около 190 млн руб.

Сбербанк заплатил за ИТ-работы 2,5 миллиарда, отдав своей «дочке» за посредничество 190 миллионов

В ходе общения с представителями Сбербанка CNews имел возможность убедиться в справедливости своего предположения о том, что работы, заказанные Сбербанком у «Сбербанк-сервиса», и работы, переданные «Сбербанк-сервисом» «Марвелу, — это в целом один и тот же проект. Правда, прямого ответа на вопрос, являются ли два договора друг по отношению к другу подрядом и субподрядом, редакция от пресс-службы Сбербанка так и не получила.

Также остался без ответа вопрос CNews о том, каким образом в рамках общего проекта были разграничены (распределены) работы между «Сбербанк-сервисом» и «Марвелом».

Пресс-служба «Сбербанк-сервиса» от каких-либо комментариев отказалась, указав, что общение с прессой осуществляют только через материнскую структуру — банк.



Комментарии Сбербанка

На преемственность двух упомянутых договоров указывает идентичность лежащих в их основе техзаданий. Правда, в документах несколько различаются списки адресов оказания услуг в различных городах России. Пресс-служба Сбербанка это расхождение никак не объяснила, предоставив комментарии на вопросы, которые CNews по сути не задавал.

«”Сбербанк-сервис” оказался единственным участником, подавшим заявку на запрос котировок, проводимый среди сервисных партнеров производителя Hitachi Vantara, в результате чего с ним был заключен соответствующий договор, — указали собеседники редакции. — Основной причиной, почему в закупочной процедуре не приняли участие другие сервисные партнеры — низкая начальная максимальная цена запроса котировок. Самостоятельное выполнение “Сбербанк-сервисом” части сервисов, входящих в общий объем услуг поддержки оборудования, позволило банку осуществить открытую закупку по минимальной стоимости, которую не смогли подтвердить остальные участники рынка. То есть данный объем услуг другие сервисные компании готовы оказывать за существенно большую стоимость».

«В рамках данного трехлетнего контракта в состав услуг поддержки оборудования входят сервисы, как оказываемые вендором (непосредственно или по прямым каналам, к таковым относятся: производство и доставка ЗИП, обновление ПО, устранение инцидентов 3 и 4 уровня и т. п.), так и услуги и работы, которые осуществляются непосредственно партнером за счет имеющихся собственных ресурсов (в проекте задействовано несколько десятков сертифицированных инженеров)», — добавили в пресс-службе Сбербанка во второй части комментариев.

Примечательная странность

Стоит отметить, что «Сбербанк-сервис», похоже, изначально не сомневался, что сможет предложить Сбербанку самые привлекательные условия техподдержки Hitachi Vantara. На это указывает тот факт, что искать субподрядчика «Сбербанк-сервис» начал на две недели раньше, чем сам Сбербанк приступил к поискам подрядчика.

По данным сайта госзакупок, Сбербанк запустил свой тендер 14 декабря 2018 г., в то время как «Сбербанк-сервис» разместил свое извещение о закупке еще 27 ноября 2018 г.

Посредничество как бизнес-модель

Отметим, что бизнес-схема, в рамках которой Сбербанк отдает крупный ИТ-подряд «Сбербанк-сервису», а тот сразу же передает большую часть работ на субподряд, оставляя за собой сотни миллионов рублей, — используется не впервые.

В частности, в начале октября 2017 г. CNews писал, что накануне Сбербанк безальтернативно отдал «Сбербанк-сервису» около 1,8 млрд руб. за техподдержку «железа» HPE, после чего в тот же день «Сбербанк-сервис» также безальтернативно оформил соглашение с российским юрлицом самой HPE. Разница в цене двух последовательных договоров составила около 100 млн руб.

Комментарии пресс-службы Сбербанка относительно этого проекта тогда также оказались никак не связаны с непосредственными вопросами CNews.

Анализ сайта госзакупок показывает, что 26 сентября 2018 г. Сбербанк заключил договор со «Сбербанк-сервисом» на техобслуживание оборудования Huawei за 2 млрд руб. В тот же день «Сбербанк-сервис» оформил так называемую закупку у единственно возможного поставщика, отдав субподряд юрлицу Huawei в России — ООО «Техкомпания Хуавэй». Дельта составила 200 млн руб.

В отношении последнего из упомянутых проектов знакомый с ним источник CNews на рынке сообщил, что «Сбербанк-сервисом» в ходе него действительно была проделана серьезная работа — в частности по организации первой и второй линий поддержки.

Несколько фактов о «Сбербанк сервисе»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Сбербанк сервис» было зарегистрировано в августе 2013 г. как стопроцентная «дочка» Сбербанка, по одному с ним адресу. В течение 2018 г. организация трижды сменила гендиректора. В апреле на место Мераба Гогичаты был назначен Алексей Максимов, в июле его кресло занял Сергей Макаревич, уже в ноябре уступивший свой пост Алексею Евтушенко.

В базе «Контур.фокус» содержатся сведения о том, что в 2016 г. выручка компании составила 3,4 млрд руб. (прирост по сравнению с 2015 г. — 82%), но при этом структура оказалась убыточной с отрицательным показателем чистой прибыли в 23,3 млн руб.

В 2017 г. выручка увеличилась до 7 млрд руб., и организация вышла в плюс, показав чистую прибыль на уровне 8,3 млн руб., что составило 0,12% от выручки.

За всю историю компании за ней числится 182 госконтракта на общую сумму в 30 млрд руб. Заказчиком ее услуг преимущественно выступает Сбербанк. Кроме того, «Сбербанк сервис» сам успел заключить 547 госконтрактов на 21,7 млрд руб.

По сообщению пресс-службы организации, «Сбербанк-сервис» возник с целью взять на себя сервисную поддержку парка банковской техники по всей сети отделений и филиалов Сбербанка. До конца 2016 г. компания наращивала свои компетенции за счет разъездного ИТ-персонала банка, впоследствии превратившись в одну из крупнейших сервисных компаний группы Сбербанка со штатом свыше 5 тыс. человек и присутствием во всех федеральных округах России.