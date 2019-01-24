Где и почему появятся в России первые сети 5G

Сети 5G в России будут тестировать на базе различных отраслей экономики. В их числе беспилотный транспорт, «умные города», музейно-экскурсионная сфера и сельское хозяйство.

5G в «Цифровой экономике»

В распоряжении CNews оказался текст федерального проекта «Информационная инфраструктура», являющегося частью национальной программы «Цифровая экономика». Документ в конце 2018 г. был утвержден на заседании Правительственной комиссией по цифровому развитию и использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Заметная часть документа посвящена внедрению будущего пятого поколения мобильной связи (5G). На первом этапе предполагается подготовить концепцию развития сетей 5G – такой документ уже разработан госпредприятием «Научно-исследовательский институт связи» (НИИР) и создать дорожную карту по высвобождению частот для 5G.

Далее запланирована организация тестовых зон сетей 5G, в том числе как минимум в одном городе-миллионике. Параллельно планируется выбрать пять отраслей экономики, для нужд которых будет тестироваться 5G. В 2019 г. 5G будут использовать для нужд одной отрасли, в 2020 г. для двух отраслей, а в 2024 г. уже для пяти.

По итогам тестовых зон будет готова дорожная карта внедрение сетей 5G. Запуск сетей 5G в городах-миллионниках начнется с 2020 г.

В каких отраслях предполагается тестировать 5G

В Концепции развития сетей 5G, подготовленной НИИР (имеется в распоряжении CNews), говорится, что пилотные зоны сети 5G целесообразно разворачивать в тех ключевых отраслях экономики, где уже есть потенциальный спрос на услуги сетей 5G. Далее эти зоны станут «ядрами роста» сетей 5G, опыт которых можно будет распространить на аналогичные предприятия.

Сети 5G в России будут тестировать на базе беспилотного транспорта,

«умных городов», музейно-экскурсионной сферы, сельского хозяйства и других отраслей экономики

На территории опытных зон будут проводиться работы по изучению перспективных услуг сети 5G и их внедрению в реальную экономику в ближайшие годы. Допустимо изучение и внедрение небольших конкретных услуг сетей 5G, если они могут дать быструю финансовую отдачу (политика «малых дел»).

В Концепции развития сетей 5G предложено шесть отраслей, на базе которых можно будет создавать опытные зоны 5G. Это автомобильный транспорт («подключенные» и беспилотные транспортные средства), управление городским хозяйством (умный город и внедрение интернета вещей в ЖКХ) и высокотехнологичное промышленное производство (дистанционное управление производственными процессами, включая роботов).

Также для внедрения 5G предлагаются музейно-экскурсионная сфера (включая привлечение элементов дополненной и виртуальной реальности), управление складами (включая погрузочно-разгрузочные работы) и сельское хозяйство вместе с экологией и охраной природой (включая дистанционный мониторинг состояния животных и почв).

Какие преимущества предоставит 5G по сравнению с 3G и 4G

Директор по международному сотрудничеству и акселерации ИТ-кластера Фонда «Сколково» Максим Жаренов поддерживает тестирование вариантов применения 5G по отраслевому принципу. «Такой подход поможет понять выгодные как с технической, так и с экономической точки зрения ниши наиболее оправданным является применение технологий 5G по сравнению с действующими стандартами беспроводной связи, - сказал Жаренов CNews. – Мы также поддерживаем мнение, что наиболее оправданным является для управления беспилотным транспортом и дистанционного управления исполнительными механизмами, роботами, в реальном времени».

Сети 5G обладают рядом преимуществ по сравнению с сетями 3G и 4G, отмечает глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Скорость передачи данных повысится до 10 – 20 Гбит/с, время минимальной задержки сигнала сократится до 1 – 5 мс, а количество подключенных устройств можно будет увеличить до 500 тыс. – 1 млн на квадратный метр.

«Благодаря комбинации этих трех параметров станет возможным активное использование интернета вещей в различных отраслях, работа беспилотного транспорта, развитие сервисов телемедицины, появятся сервисы с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности в различных сферах (культура, образование, строительство), сервисы с использованием ИИ», - заявил CNews Эдуард Лысенко.

«Ключевое достоинство технологии связи пятого поколения в том, что она позволяет обрабатывать большее количество данных и улучшать их точность во всех отраслях экономики, – говорит руководитель направления «Информационная инфраструктура» проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика» Тимур Баберкин. - Это актуально для транспортной отрасли, где технология на высокоскоростном транспорте позволит передавать данные даже при скоростях порядка 500 км/ч, на беспилотниках (например, роботах, автомобилях, дронах)».

«В логистике 5G будут актуальным при перемещении в портах большого количества товаров на единицу времени, - продолжает Баберкин. - Наиболее близким для понимания широких масс станет и применение технологии сетей пятого поколения в сфере культуры. Например, в музеях уже сейчас дополненная реальность становится частью выставок, помогает смотреть кино с новым уровнем комфорта, проводить экскурсии без перемещения в пространстве и во времени».