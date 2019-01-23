Власти США: Oracle присвоила $400 млн из зарплат женщин и студентов

Как выяснило Министерство труда США, Oracle годами платит женщинам на 20% меньше, чем белым мужчинам на аналогичной должности. Азиатам компания платит на 8% меньше. При этом Oracle стремится нанимать студентов-азиатов сразу после выпуска из колледжа, когда они нуждаются в продлении визы. Пользуясь их безвыходным положением, компания предлагает выпускникам сниженную зарплату.

Власти против Oracle

Женщины и представители небелых этнических групп, которые работают в Oracle, недополучили зарплаты как минимум на $400 млн в период с 2013 г. по 2016 г. Министерство труда США заявило, что это произошло в результате систематической дискриминации таких работников со стороны компании.

Данные были представлены Управлением программ по соблюдению федерального контрактного права (OFCCP) Министерства труда в ходе рассмотрения иска, который Управление подало против Oracle в январе 2018 г. OFCCP — это ведомство, которое следит за равенством зарплат и соблюдением регулировок по борьбе с дискриминацией со стороны государственных подрядчиков.

Oracle попала в поле зрения OFCCP, поскольку тоже является государственным подрядчиком, причем эти подряды приносят компании около $100 млн в год. OFCCP в иске требует, чтобы Oracle прекратила дискриминацию сотрудников и выплатила компенсацию пострадавшим. В зависимости от исхода дела Oracle, которая ранее не признавала свою вину, может лишиться госконтрактов.

Кому и сколько недоплатили

В 2013-2016 гг. женщины, работающие на технических позициях в штаб-квартире Oracle в Редвуд-Сити, недополучили в общей сложности $165 млн. Выходцам из Азии, работающим там же на аналогичных должностях, компания недоплатила $234 млн. Сотрудники-афроамериканцы недополучили $1,3 млн.

В общей сложности пониженные зарплаты получали 5 тыс. женщин и 11 тыс. азиатов. Женщинам Oracle платила на 20% меньше, чем белым мужчинам на аналогичных позициях, выходцам из Азии — на 8% меньше, афроамериканцам — на 7,5%. При этом в иске говорится, что чем дольше сотрудники работают в компании, тем больше становится разница — женщины, афроамериканцы и азиаты, проработавшие в Oracle несколько лет, получают на 25% меньше, чем белые мужчины, проработавшие столько же лет.

Основатель и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон

Чтобы как-то оправдать пониженные зарплаты, Oracle рассчитывает их исходя из того, сколько сотрудник получал на предыдущем месте работы. В министерстве отмечают, что этот прием часто используется, чтобы замаскировать дискриминацию. Кроме того, компания часто переводит женщин, афроамериканцев и азиатов на хуже оплачиваемые должности.

Помимо министерства, в сентябре на Oracle подали в суд сами сотрудники. В коллективном иске они утверждают, что компания платила женщинам на $13 тыс. в год меньше, чем мужчинам, которые выполняли точно такую же работу.

Политика найма

При найме новых сотрудников в указанный период Oracle специально отдавала предпочтение представителям тех групп, которым она впоследствии сможет меньше платить, то есть женщинам, азиатам, афро- и латиноамериканцам. Особенно охотно Oracle брала азиатов, проживающих в США по визе, считают в министерстве. В результате афро- и латиноамериканцев, которые не нуждались в визах, компания нанимала не так часто, однако и им тоже существенно недоплачивала.

В течение четырех лет Oracle приняла на работу на технических позициях в своей штаб-квартире около 500 выпускников колледжей. 90% из них имели азиатское происхождение. Всего шесть выпускников были афроамериканцами и пять — выходцами из Латинской Америки. При этом нельзя сказать, что найм проводился в каких-то специальных вузах для азиатов — это были обычные университеты, где доля выходцев из Азии не превышала 65%.

Компания пользовалась тем, что по окончании колледжа иностранные студенты, которые во время обучения жили в США по студенческой визе, срочно нуждаются в трудоустройстве, чтобы остаться в стране. Oracle извлекала выгоду из безвыходного положения выпускников, предлагая им меньшую зарплату в обмен на немедленное зачисление в штат.