«Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС

Низковольтные комплектные устройства серии Ural Switchgears производства Уральского электромеханического завода испытаны на соответствие международным стандартам. Получение соответствующего сертификата позволит реализовать свыше 12 тысяч устройств данного типа на зарубежных рынках в ближайшее десятилетие.

В шаге от выхода на международный рынок

«Русатом – автоматизированные системы управления» (РАСУ, дочерняя структура госкорпорации «Росатом») объявила об успешном завершении испытаний шкафов низковольтных комплектных устройств (НКУ) серии Ural Switchgears (USG) на соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Курировали испытания оборудования специалисты РАСУ и «Росатома».

НКУ называют устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока, управления электрооборудованием, а также его защиты от последствий коротких замыканий и перегрузок. Подобные приборы находят широкое применение на в энергетическом секторе, нефтехимии, машиностроении, металлургии и других отраслях.

Шкафы НКУ, выпускаемые Уральским электромеханическим заводом (УЭМЗ) – базовым приборостроительным предприятием «Росатома», – является составной частью программы вывода продукции завода на международный рынок. При изготовлении НКУ серии USG применяются комплектующие Schneider Electric – крупного французского производителя оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства и дата-центров.

Низковольтные комплектные устройства серии USG успешно прошли международные испытания

По словам директора филиала «РАСУ – электротехника» Алексея Воронина, наличие сертификатов соответствия НКУ стандартам МЭК позволит РАСУ осуществить поставки устройств данного типа на атомных электростанциях (АЭС) «Пакш-2» (Венгрия), «Ханхикиви-1» (Финляндия), «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Руппур» (Бангладеш) и другие. В общей сложности планируется поставить более 12 тыс. шкафов в ближайшие 10 лет.

Сертификация и аудит

Для сертификации на соответствие международным стандартам МЭК IEC 61439-1/2 и IEC 61641 в лабораторию F-lab VOLTA во французском Гренобле были направлены 11 шкафов различной конфигурации: девять с номинальными токами на 1600 А, 2500 А и 3200 А, а также два в защитном исполнении оболочек IP31 и IP54 (защищенность от пыли и брызг воды).

По мнению Воронина, предоставленных образцов будет достаточно для проверки на соответствие минимально необходимым для сертификации стандартам МЭК и для всей линейки НКУ переменного тока, заявленной УЭМЗ. Также в РАСУ рассчитывают сэкономить на проверке приборов на соответствие отечественным стандартам. Предполагается, что часть испытаний, пройденных во Франции, будет зачтена Росстандартом.

К настоящему моменту завершены все 14 видов сертификационных испытаний, идет получение отчетов, замечаний и рекомендаций от лаборатории. Ожидается, что в феврале 2019 г. ASEFA – орган сертификации низковольтного оборудования – выдаст сертификаты на соответствие стандартам МЭК. По словам заместителя директора гражданского производства, начальника производства Николая Грошева, этого сертификата будет достаточно для участия РАСУ совместно с заводом-изготовителем УЭМЗ в процедурах закупки НКУ для всех строящихся за рубежом АЭС российского дизайна.

Проведению испытаний предшествовал аудит гражданского производства, проведенный техническими специалистами компании Schneider Electric SAS и представителями «Русатом – электротехники» (филиала РАСУ) в июле 2018 г. В ходе аудита была подтверждена организационная готовность УЭМЗ производить НКУ в зарубежном исполнении, полностью соответствующие нормам Евросоюза (ЕС) и стандартам МЭК. Тогда же Алексей Воронин оценил возможности УЭМЗ по освоению зарубежного рынка НКУ в более чем 20 млрд руб. за ближайшие 8-10 лет.

Планы на будущее

В марте 2019 г. в лаборатории IABG (Оттобрунн, Германия) планируется провести сейсмические и вибрационные испытания на квалификацию НКУ по максимальным требованиям заказчиков строящихся за рубежом АЭС: девять баллов на отметке 30 м.

Помимо этого, по словам заместителя генерального директора по маркетингу УЭМЗ Валерия Савина, предприятие собирается расширить линейку USG за счет устройств с номинальным током в 5000 А и выше. Такие приборы востребованы на международных рынках – как атомных, так и неатомных.

Подробнее о направлениях «Электротехника» и «АСУ ТП» РАСУ

РАСУ является единым отраслевым интегратором направлений бизнеса «АСУ ТП» и «Электротехника» и объединяет в своей деятельности опыт предприятий «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники. РАСУ выполняет весь комплекс работ, начиная с проектирования и инжиниринга, заканчивая поставкой и внедрением АСУ ТП и оборудования на проектах в России и за рубежом.

В декабре 2016 г. РАСУ объявила о получении контракта на выполнение функций комплектного поставщика и главного конструктора автоматизированных систем управления технологического процесса (АСУ ТП) на третьем и четвертом энергоблоках атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. В соответствии с договором поставку оборудования планировалось осуществить в 2018 г. на третий энергоблок и в 2019 г. на четвертый, после чего произвести монтаж и наладку.

РАСУ заявила о создании нового направление деятельности в области электротехники в марте 2017 г. В число партнеров нового бизнеса помимо УЭМЗ вошли такие российские производители электрооборудования как ВЭИ, «Север», НИИС, «Старт», «Комбинат электрохимприбор», «Росэнергоатом» и многие другие. Конечной целью работы направления была названа «организация поставок оборудования не только для отечественных предприятий и нужд атомной отрасли, но и выход на зарубежный рынок для конкуренции с общепризнанными лидерами».

УЭМЗ производит устройства автоматики, коммутационные приборы различных принципов действия, технические средства охраны, высокоэнергетические магниты из сплавов редкоземельных металлов, пультовую и стендовую аппаратуру, оборудование для топливно-энергетического комплекса, приборы для научных исследование и многое другое. Также предприятие производит низковольтные комплектные устройства, предназначенные для эксплуатации в системах электростанций. Выпускает и ведет разработку ячеек комплектных распределительных устройств