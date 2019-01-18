Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты

Входящий в «Ростех» ИТ-институт ЦНИИ ЭИСУ, выступающий головным исполнителем по ряду масштабных проектов для Минобороны, получил шанс решить множество своих проблем, включая нависшее над ним банкротство по искам сразу четырех организаций. Институту были выделены средства на погашения долгов по зарплатам и назначен новый руководитель — взамен двух предыдущих, временных.

Деньги и руководство для ЦНИИ ЭИСУ

Как стало известно CNews, у задолжавшего контрагентам серьезные суммы и не выплачивавшего несколько месяцев зарплаты своим сотрудникам ИТ-института «Ростеха» появились деньги и новое руководство для решения накопившихся проблем.

Речь идет о Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), специализирующемся на ИТ-разработках для Вооруженных сил России. По одним данным, для стабилизации ситуации «Ростех» выделил ему порядка 500 млн руб., по другим — вливание было гораздо более скромным.

Что касается кадровых перестановок, то теперь руководить институтом в статусе генерального директора станет Алексей Терентьев. Его предшественником с ноября 2017 г. был Сергей Чайка, но его должность звучала как временный гендиректор. К слову, он принял руководство ЦНИИ ЭИСУ у Сергея Вилкова, который проработал на своем посту с июля 2015 г. — также в статусе временного гендиректора.

Погашение долгов

В дочернем холдинге «Ростеха» — «Росэлектронике», в контур которого ЦНИИ ЭИСУ входит непосредственно, ситуацию с денежным вливанием CNews в целом подтвердили. «Программа финансового оздоровления ЦНИИ ЭИСУ предусматривает большой комплекс мер на длительный период времени, — указывают в “Росэлектронике”. — В частности, в рамках программы предусмотрено выделение финансирования на погашение критически важных задолженностей ЦНИИ ЭИСУ, включая заработную плату работникам предприятия».

В ЦНИИ ЭИСУ выплатили зарплаты

В холдинге отмечают, что средства поступили в конце 2018 г., и за счет них долги по зарплатам на тот период были погашены в полном объеме. «В настоящее время ЦНИИ ЭИСУ работает в штатном режиме, обеспечивая выполнение взятых на себя контрактных обязательств на 2019 г.», — уверяют в «Росэлектронике».

По данным CNews, нервозность в коллективе ЦНИИ ЭИСУ, связанная с многомесячными задержками зарплаты и провоцировавшая отток кадров, сейчас действительно исчезла.

Приход Алексея Терентьева

Запись о том, что гендиректором АО «ЦНИИ ЭИСУ» стал Алексей Терентьев, появилась в ЕГРЮЛ 28 декабря 2018 г. В «Росэлектронике» и в институте подтвердили CNews, что это не формальная отметка, а топ-менеджер действительно назначен управлять организацией. При этом в «Росэлектронике» заверили CNews, что назначение Терентьева произошло еще в ноябре 2018 г.

Новый глава ЦНИИ ЭИСУ Алексей Терентьев (фото: «Росэлектроника»)

По данным из различных источников, Алексей Терентьев родился в Москве в 1964 г. В 1986 г. окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1986 по 1990 гг. работал в Московском НИИ приборной автоматики. С 1990 по 1993 гг. — в различных коммерческих структурах, связанных с текстильным бизнесом.

В ИТ-бизнес Терентьев пришел в 1993 г. С 1993 по 1995 гг. работал в компании «Радом». С 1995 г. перешел на работу в группу компаний Verysell. В ней он проработал более пяти лет, преимущественно в должности вице-президента по продажам. В 2000 г. Терентьев перешел в компанию DPI на должность гендиректора. В 2001 г. в результате реструктуризации бизнеса и организационных изменений стал вице-президентом группы компаний DPI по компьютерному направлению. В ноябре 2002 г. вернулся в группу Verysell, где сменил несколько должностей.

В отношении последних лет известно, что с августа 2015 г. по май 2017 г. Терентьев возглавлял компанию «Технопром» и, по данным «Росэлектроники», неопределенное время занимался консалтингом в сфере управления ИТ-бизнесом.

В чем заключались зарплатные проблемы ЦНИИ ЭИСУ

Напомним, в конце ноября 2018 г. CNews стало известно о том, что ЦНИИ ЭИСУ в течение нескольких месяцев не выплачивает своим сотрудникам зарплаты. По словам одного из источников редакции, на тот момент последний раз институт нормально выполнил свои финансовые обязательства перед людьми в августе 2018 г., а с тех пор некоторым сотрудникам выдал по 5-7 тыс. руб. за каждый месяц работы, а некоторым — по 300-500 руб. за все прошедшее время. По словам другого источника, перебои с зарплатой начались еще весной 2018 г., и к моменту его увольнения в августе институт уже успел задолжать ему за два месяца.

В пресс-службе «Росэлектроники» тогда отрицать задолженности по зарплате не стали. «По инициативе заказчиков завершение ряда проектов ЦНИИ ЭИСУ было перенесено на 2019 год, что внесло коррективы в бюджетный план организации на 2018 год», — указали тогда в организации.

Долги перед партнерами

Как ранее отмечал CNews, серьезные внешние финансовые проблемы у ЦНИИ ЭИСУ начались в конце 2016 г. К июлю 2017 г. редакция проанализировала базу судебных решений и констатировала, что за предыдущие несколько месяцев на институт обрушился поток судебных исков от партнеров и заказчиков на общую сумму свыше 700 млн руб.

На институт пожаловались Минобороны, МВД, «Ай-теко» и ее «дочка» «Сервионика», НИИ «Центрпрограммсистем», суперкомпьютерная компания «Т-платформы», дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — компания «РТ-информ», НПЦ информационных региональных систем и др.

Чуть более года назад, в октябре 2017 г. CNews снова проанализировал базу судебных решений и сделал вывод о том, что с учетом проигранных, разбирающихся и намечающихся на тот момент дел претензии к ЦНИИ ЭИСУ за предшествовавшие анализу 12 месяцев превысили 1,3 млрд руб.

По данным базы «Контур.фокус», с ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ столкнулся с 34 новыми финансовыми исками на общую сумму в 960 млн руб. Правда по двум самым крупным из уже рассмотренных дел на 373 млн руб. институту придется выплатить всего 13 млн руб. — Минобороны снова сильно переоценило степень провинности своего поставщика.

Четыре иска о банкротстве

Примечательно, что на данный момент в производстве находятся сразу четыре иска о признании ЦНИИ ЭИСУ банкротом, объединенные в общее судебное разбирательство.

Поставить крест на финансовой деятельности института первой пожелала 1 октября 2018 г. компания «Авикомп сервисез», занимающаяся автоматизацией госсектора и крупных коммерческих предприятий. Позже ее примеру последовала компания «Русбитех», известная разработкой защищенной российской ОС Astra Linux. Далее к ним присоединились воздухоплавательный центр «Авгуръ» и суперкомпьютерная компания «Т-платформы».

Ближайшее заседание Арбитражного суда Москвы по этому делу намечено на 26 февраля 2018 г.