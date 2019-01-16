 

Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями

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, Текст: Игорь Королев
Жена бывшего министра связи Светлана Никифорова продала контроль над компанией «Автодория», разработавшей систему автоматического фиксирования нарушения ПДД, ее бывшему гендиректору Артему Лопатину. За последнее время «Автодория» потеряла ряд важных контрактов, в частности, с властями Москвы и Татарстана.

Жена экс-министра связи распрощалась с «Автодорией»

Компания «Автодория», разработавшая одноименную систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), сменила контролирующего владельца. Как следует из данных картотеки «Контур-Фокус», 70% в ООО «Атодородия» теперь принадлежат ООО «Сотка высоток».

Оставшиеся 30% «Автодории» принадлежит ООО «Открытые решения». «Автодория», как и «Сотка высоток» и «Открытые решения», зарегистрированы в Татарстане. «Сотка высоток» принадлежит Артему Лопатину, который в 2017-2018 гг. возглавлял «Автодорию». «Открытые решения» принадлежат Александру Николаеву.

До начала 2017 г. контрольной долей в «Автодории» размером 55% владела другая структура из Татарстана - фонд «Стартобаза». Фонд на 95% принадлежит Светлане Никифоровой, супруге экс-министра связи России Николая Никифорова. 30% доля в «Автодории», как и сейчас, принадлежали «Открытые решения».

Еще 15% в «Автодории» принадлежали ООО «Максима Телеком», которую связывали с основателями системного интегратора «Энвижн Групп» (сейчас является частью МТС): Антоном Сушкевичем, Дмитрием Тарабой и Алексеем Глотовым. В 2017 г. Сушкевич, Тараба и Глотов поделили эту долю между собой.

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Жена бывшего министра связи Светлана Никифорова

Вскоре после этого, как писало издание TAdviser, основатели «Энвижн Груп» продали свои доли в «Автодории» фонду «Стартобаза». Однако, согласно данным «Контур-Фокус», доля «Стартобазы» в «Автодории» увеличилась лишь до 63,5%, а еще 6,5% отошли к «Сотка Высоток». Тогда же владелец «Сотки Высоток» Артем Лопатин возглавил «Автодорию».

На рубеже 2017-2018 гг. «Стартобаза» продала свою долю в «Автодории» ООО «Сотка Высоток». Сумма данной сделки не известна, но из налоговой декларации Николая Никифорова, которую он подавал как член правительства, известно, что в 2017 г. доход его супруги составил 63 млн руб.

Интересно, что из принадлежащей «Сотке Высоток» доли в «Автодории» 20% заложены по кредиту, выданному кипрской компанией Sunomi Co. Эта компания характеризует себя как «бутик финансовых сервисов».

Как работает «Автодория»

«Автодория» была создана в 2011 г. Изначально ее владельцами были ныне ликвидированное ООО «Центр-Сервис» и «Стартобаза». Весной 2012 г. основной владелицей «Стартобазы» стала Светлана Никифорова. На тот момент ее супруг был министром связи Татарстана, а вскоре возглавил Минкомсвязи России.

«Автодория» разработала комплекс для контроля скорости на определенном участке. В начале и в конце определенного участка ставятся камеры с датчиками ГЛОНАСС. Они определяют номер проезжающей машины, скорость и координаты.

Полученные данные передаются в Единый вычислительный центр. Тот вычисляет среднюю скорость машины на участке, и, если она превышает допустимую, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) выставляет штраф нарушителю. В отличие от традиционных радаров, применяемых ГИБДД, комплекс «Автодория» позволяет фиксировать нарушения на значительном отрезке дороги - от 500 м до 10 км.

Внедрение «Автодории» в 2013 г. было одобрено правительством: соответствующее поручение дал занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Шувалов. Внедрение системы стало происходить без изменений в законодательстве.

Внедрения «Автодории» состоялись в полутора десятках регионов, включая Москву, Татарстан, Свердловскую область и другие субъекты федерации. Всего «Автодория» заключила в различных регионах 38 контрактов на общую сумму 1,6 млрд руб.

«Автодория» теряет позиции

В последнее время «Автодория» стала сдавать позиции в пользу своих конкурентов. Так, в 2017 г., по сведениям газеты «Коммерсант», подконтрольный правительству Москвы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) не продлил контракт с компанией.

В 2018 г. федеральные трассы, проходящие через республику Татарстан, стали оснащаться комплексами фотовидеофиксации «Автоураган-ВСМ2», разработанными московской компанией «Технологии распознавания». В соответствующем тендере участвовала и «Автодория», но проиграла его.

В Татарстане стал рассматриваться вопрос о демонтаже уже установленных «Автодорией» камер. Как отмечала издающаяся в Татарстане «Бизнес-газета», это был первый тендер, проигранный «Автодорией» в республике. К тому моменту Никифоров уже покинул пост министра связи, а его супруга вышла из капитала «Автодории».

Автовладельцы недовольны

Работа комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД вызывала недовольство автолюбителей. Автовладельцы жаловались на некорретные измерения данных систем и оспаривали саму возможность выставления штрафов на основе измерений средней скорости, так как это не предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).

В интернете также предлагались различные способы обхода «Автодории»: например, на карту автомобильного навигатора наносились GPS-координаты начала и конца участков, оборудованных данной системой. В 2018 г. депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев внес в Госдуму законопроект, запрещающий взимать штрафы на основе данных о средней скорости на неком участке, ровно как на основе фиксации местоположения транспортного средства в начале и в конце некоего участка.

Максим Захир

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