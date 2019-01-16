Заместительница главы ДИТ ушла в «Ростелеком»

Заместительница руководителя ДИТ Москвы Ирина Сиренко перешла работать в «Ростелеком», где заняла пост директора по взаимодействию с госорганами. В ДИТе она с 2013 г. была заместителем Артема Ермолаева, который в сентябре 2018 г. покинул пост руководителя департамента. До ДИТа Сиренко работала под началом Ермолаева в Минкомсвязи.

Новая работа

Директором «Ростелекома» по взаимодействию с органами власти стала Ирина Сиренко, сообщил Экспертный центр электронного государства. Как директор по работе с госорганами, подчиняться она будет непосредственно президенту компании.

До этого Ирина Сиренко занимала пост заместителя главы департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). Выполняла функции советника руководителя департамента в области правового сопровождения работы ДИТ, включая реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».

Напомним, в сентябре 2018 г. главой ДИТа Москвы стал выходец из Ярославля Эдуард Лысенко. На этом посту он сменил Артема Ермолаева, который возглавлял департамент с 2010 г. Ранее CNews писал о назначении заместителей нового руководителя департамента.

Карьера Сиренко до ДИТа

Ирина Сиренко родилась в 1983 г. в Москве. Является выпускницей Государственного университета управления по специальности «Юриспруденция», имеет научную степень кандидата юридических наук. До прихода в ДИТ в 2011 г. работала в двух министерствах — Минобрнауки и Минкомсвязи.

В Минкомсвязи занимала должность советника Департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий. В этой должности Сиренко обеспечивала юридическое сопровождение главных проектов информатизации, в частности, перевода госуслуг в электронный вид.

Новый директор «Ростелекома» по работе с госорганами Ирина Сиренко

При ее непосредственном участии разрабатывались федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части организации предоставления услуг в электронном виде, закон «Об электронной подписи» и пакет поправок в закон «О персональных данных».

Работа в ДИТе

В 2011 г. Сиренко заняла кресло начальника правового управления ДИТа Москвы. Она обеспечивала юридическую поддержку запуска московского портала госуслуг (pgu.mos.ru), перевод сервисов в электронный вид, готовила к выпуску нормативные документы по единому геоинформационному пространству города, городской системе регистрации начислений и платежей, единой мобильной платформе, занималась централизацией информационных систем и ликвидации двойного финансирования, участвовала в проработке мер по улучшению качества сотовой связи в городе и запуске регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия.

В апреле 2013 г. Сиренко стала пятым заместителем руководителя ДИТ Артема Ермолаева. Примечательно, что под руководством Ермолаева она ранее работала и в Минкомсвязи — до 2010 г. он возглавлял там Департамент госполитики в области информатизации и ИТ, Сиренко была у него на хорошем счету.

В должности замруководителя ДИТа Сиренко осуществляла контроль за нормативной проработкой инициатив мэрии в области информатизации и связи: занималась юридической поддержкой новых систем и сервисов, нуждавшихся в корректном вхождении в правовое поле при запутанности городского законодательства в сфере ИТ.

Также Сиренко занималась координацией взаимодействия ДИТ с федеральными органами власти и вопросами кадрового обеспечения работы департамента и подведомственных ему организаций.