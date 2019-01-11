В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта
Минэкономразвития подготовило законопроект о введении экспериментального правового режима для инновационных ИТ-проектов. Проекты будут работать в «песочницах», где нет риска нарушить законы. Каждый проект может потребовать, чтобы для него создали отдельную регуляторную модель, или же присоединиться к групповой «песочнице».
Особый правовой режим
В России будет создан экспериментальный правовой режим для проектов в сферах больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей и т. д. Режим будет реализован в так называемых «песочницах», где можно будет внедрять технологии, для которых еще нет законодательных регулировок. Напомним, похожая песочница для финтехпроектов есть у Центробанка.
Введение экспериментального режима предусмотрено законопроектом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», подготовленным Минэкономразвития при участии «Сколково» и Центра стратегических разработок, пишет РБК.
Документ предполагает создание координационного органа, уполномоченного по вопросам экспериментальных правовых режимов. Будет также назначен регулирующий орган, в случае финансового рынка это может быть Центробанк. Управлять режимами будет публично-правовая компания, также будет создан реестр с данными о «песочницах» и проектах.
Как это работает
Авторы документа поясняют, что новый режим должен помочь развитию инноваций, которое замедляется несовершенством законов. Благодаря эксперименту продукты можно будет быстрее выводить на рынок и быстрее определять неперспективные проекты, что должно привести к снижению расходов. В «песочнице» для проектов не будет риска случайно нарушить законодательство.
Как пояснил РБК замминистра экономического развития Савва Шипов, в «песочнице» будет действовать определенная регуляторная модель. После эксперимента власти примут решение о распространении тех моделей, которые оказались успешными, на всю страну. Чтобы понять, успешным ли был тот или иной эксперимент, его результаты будут сравниваться с теми, которые показывают проекты вне «песочницы», а также в других странах. Конкретные критерии оценки еще предстоит выработать.
Максимальный срок работы экспериментального режима может достигать трех лет. Если эксперимент успешный, уполномоченный орган должен принять решение о запуске процесса изменения законодательства. Если на эксперимент было подано 10 и более жалоб от партнеров, то такой эксперимент будет заморожен или отменен. Пострадавшие стороны смогут взыскать компенсацию через суд.
Кто сможет участвовать
Реализовать свой проект в «песочнице» смогут юрлица, индивидуальные предприниматели, госорганы и органы местного самоуправления. По желанию авторов проекта для него может быть организована отдельная «песочница», или же он будет включен в групповой эксперимент.
К участию в эксперименте не будут допускаться проекты, у которых есть задолженность по налогам, сборам и обязательным платежам. Также основанием для недопуска может послужить неснятая или непогашенная судимость руководителя или главного бухгалтера, судимость за экономические преступления в последние пять лет или лишение права занимать определенные должности на десять лет. С требованиями по страхованию ответственности для финрынка должен определиться Центробанк.
Проекты из ряда отраслей не смогут принять участие в эксперименте — речь идет о сферах обороны и безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвардии, судов и исполнения наказаний. Сделать исключение из этих правил или расширить их может президент.
Налоговый аспект
Налоговая нагрузка на экспериментальные проекты расти не будет, гласит законопроект. Вместе с тем в «песочницах» не будет никаких послаблений по налогам и обязательным платежам. Участником эксперимента придется также в полном объеме выполнять все требования по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма.
В беседе с РБК президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что самого по себе экспериментального правового режима мало — в «песочницах» следует ввести льготный налоговый режим и скорректировать порядок исчисления налоговой базы, именно этого хочет бизнес.