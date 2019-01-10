Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина

Андрей Бородин, до 2015 г. возглавлявший департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, назначен заместителем главы московского ДИТа. С 2015 г. Бородин занимал должность первого заместителя министра ИТ и связи Московской области.

Назначение Бородина

Заместителем министра правительства Москвы и руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуарда Лысенко стал Андрей Бородин. Соответствующее распоряжение мэра города Сергея Собянина было опубликовано на сайте правительства Москвы. Согласно документу, с Бородиным заключается служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающий срок полномочий мэра.

До этого Бородин занимал должность первого заместителя министра ИТ и связи Московской области, которую занял в сентябре 2015 г. На данном посту в сферу его ответственности входили закупки, связанные с ИТ, проекты государственно-частного партнерства и ИТ-стратегия.

До 2015 г. Бородин занимал должность руководителя департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. ХМАО входит в состав Тюменской области, губернатором которой с 2001 г. по 2005 г. был Собянин. До этого в 1994-2001 гг. нынешний мэр Москвы занимал пост председателя Думы ХМАО.

Напомним, в сентябре 2018 г. главой ДИТа Москвы стал выходец из Ярославля Эдуард Лысенко. На этом посту он сменил Артема Ермолаева, который возглавлял департамент с 2010 г.

Трудовая биография Бородина

Андрей Александрович Бородин родился в 1977 г. в Таганроге, Ростовская область. По окончании университета начинал карьеру инженером в научно-конструкторском бюро «Миус» в Таганроге. В 2000-2001 гг. проходил службу в Управлении внутренних дел ХМАО.

Новый заместитель руководителя ДИТа Москвы Андрей Бородин

С 2001 г. по 2010 г. работал в департаменте финансов ХМАО — Югры. Сменил в департаменте несколько должностей: главный специалист, специалист-эксперт, заместитель начальника отдела информационных систем и защиты информации управления методологии и информационных технологий, начальник этого же отдела.

В 2010 г. занял пост заместителя директора — начальника управления развития электронного правительства департамента информационных технологий ХМАО — Югры. В 2012 г. был перемещен на позицию директора этого департамента.

Является выпускником Таганрогского государственного радиотехнического университета, который закончил с отличием в 1999 г., по специальности «Информационные системы в экономике». С октября 2007 г. по июнь 2008 г. проходил профессиональную переподготовку в ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» по программе «Государственное и муниципальное управление (технологии административной реформы)».