Власти дали госорганам пять лет, чтобы полностью перейти на российское ПО

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что к 2024 г. доля отечественного ПО в госструктурах должна превышать 90%, а в госкомпаниях — 70%. Построение собственной современной российской цифровой экосистемы, которая обеспечит стране независимость в киберпространстве, является вопросом национальной безопасности, считает премьер.

Переход на российское ПО

К 2024 г. доля отечественного ПО в госструктурах должна превышать 90%, а в госкомпаниях — 70%. Такую задачу озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития отечественной мобильной ОС, передает ТАСС.

«Есть некие цифры, на которые мы ориентируемся, я имею в виду долю российского программного продукта в государственных структурах. К 2024 г. эта цифра должна превысить 90%, а в государственных компаниях составить не менее 70%», — приводит слова Медведева агентство. Вместе с тем премьер отметил, что в настоящий момент процент импортного ПО в госорганах все еще очень велик.

Чтобы избежать «плоской» интерпретации своего заявления, Медведев подчеркнул, что «отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной страны. Это очевидно. То, что мы создаем альтернативу иностранному продукту, вовсе не означает, что мы собираемся стать здесь на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное — нецелесообразно».

Напомним, российским ПО считается софт, включенный в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи. С 1 января 2016 г. на этот реестр в своей закупочной деятельности обязаны ориентироваться министерства и ведомства. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в июле 2015 г. Для компаний с госучастием подобных законодательных предписаний до сих не существует, хотя их принятие ранее обсуждалось.

Вопрос безопасности

Вместе с тем Медведев напомнил о необходимости защиты информации, в первую очередь по «чувствительным» направлениям, где угроза возникает чаще всего. Премьер полагает, что защита должна быть гарантирована как в масштабах государства, так и каждому современному пользователю гаджетов в отдельности. Также необходимо позаботиться о безопасности коммерческих данных, от чего зависит конкурентоспособность бизнеса, отметил он.

Власти ожидают от госорганов перехода на российский софт к 2024 году

Построение собственной современной российской цифровой экосистемы, которая обеспечит стране независимость в киберпространстве, и защита этой системы — это вопрос национальной безопасности, заявил премьер.

Вопросы разработки

Премьер упомянул, что импортозамещение с успехом прогрессирует во многих других отраслях, и что эту задачу следует также решить в ИТ. По его словам, с этой целью в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» власти будут стимулировать разработку ПО в России. Соответствующие действия предусмотрены в том проекте нацпрограммы, который касается информационной безопасности. Медведев также напомнил, что у властей есть планы по реализации схем поддержки отечественных разработчиков ПО.

Премьер-министр сообщил, что объем финансирования нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 г. превысит 1,8 трлн руб., что соответствует масштабу поставленных задач. Однако цифровизация несет в себе риски, предупредить которые можно разработкой отечественных программных продуктов. Медведев упомянул о высокой квалификации российских программистов, которые стоят на одном уровне с иностранными разработчиками.

«Российские программисты выпускают софт, который по своим техническим характеристикам очень часто не уступает зарубежным аналогам», — отметил премьер.

Отечественное ПО в госкомпаниях

В декабре 2018 г. CNews писал, что российским компаниям с госучастием, к которым в частности относятся Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр., придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение. Такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред Правительства России Антон Силуанов 6 декабря 2018 г.

Согласно новой директиве, госкомпании в течение десяти дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, а госпредставители — проголосовать по нему. После одобрения на совете директоров компании в течение двух месяцев будут должны подготовить и утвердить план перехода на российское ПО до 2021 г.

Напомним, что в первой половине июля 2016 г. попытку обязать госкомпании отказаться от зарубежных программных продуктов предпринял Игорь Шувалова, занимавший в тот момент пост первого вице-премьера, однако эта инициатива не привела к реальным результатам.