Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра

Возглавлявшая с 2014 г. ИТ-департамент Минздрава России Елена Бойко займется цифровой трансформацией здравоохранения на должности замминистра соответствующего ведомства.

Елена Бойко идет на повышение

Как предсказывал CNews, в Минздраве появился пост заместителя Министра здравоохранения по цифровой трансформации. На новую должность назначена Елена Бойко, ранее возглавлявшая департамент информационных технологий и связи ведомства. Распоряжение о назначении Бойко, ставшей седьмым заместителем Министра здравоохранения Вероники Скворцовой, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 30 декабря 2018 г.



Напомним, в начале декабря 2018 г. в рамках организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» Бойко рассказала о том, что в России будет создан Единый цифровой контур (ЕЦК) здравоохранения, который объединит все медицинские учреждения (более 70 тыс.), вплоть до фельдшерско-акушерских пунктов, с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Несколько слов о ЕГИЗС

ЕГИСЗ представляет информационную систему, создаваемую для обеспечения информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного получения.

Минздрав руководит созданием ЕГИСЗ в России с 2011 г. На момент запуска в 2018 г. она обеспечивала функционирование различных отраслей предоставления медицинских услуг: электронные медицинские карты, онлайн-запись к врачам, реестры пациентов с информацией о диагнозах, данные о назначенных и купленных лекарствах и оказании высокотехнологичной помощи.

В ноябре 2018 г. стало известно, что Президент России Владимир Путин одобрил назначение госкорпорации «Ростех», «Ростелекома» и НИИ «Восход» исполнителями госзаказа на развитие ЕГИСЗ. «Ростелеком» и НИИ «Восход» займутся региональными подсистемами, а «Ростех» будет координировать их сопряжение с ядром ЕГИСЗ.

На реализацию региональных сегментов ЕГИЗС государство планирует выделить свыше 63 млрд руб. в период 2019-2021 гг.

Краткая биография Елены Бойко

Елена Бойко родилась в 1977 г. В 2000 г. окончила Новосибирский государственный технический университет (специальность «финансы и кредит»). В 2005 г. прошла профессиональную переподготовку в рамках федеральной программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России.

Елена Бойко стала замминистра по цифровой трансформации

В 2011 г. Бойко прошла обучение по программе «Мастер делового администрирования» в школе менеджмента Антверпена в Бельгии.

В 2006-2012 гг. трудилась руководителем отдела бизнес-сопровождения в ГК «ЦФТ — центр финансовых технологий» и «Золотой короне» по направлению процессинговых сервисов. Принимала участие в реализации проекта «Транспортные и социальные карты».

В конце 2012 г. поступила на службу в должности замдиректора департамента государственной политики в области информатизации органов власти. Там она занималась интеграцией медицинских сервисов в Портал госуслуг и курировала ЕГИСЗ.

В конце июля 2014 г. Бойко сменила Романа Иванкина на посту директора ИТ-департамента Минздрава. С 2016 г. Бойко курировала проект «Электронное здравоохранение».