Денис Солодовников стал замминистра по ИТ в Минобрнауки

Замминистра по цифровому развитию в Министерстве науки и высшего образования стал Денис Солодовников. Ранее он работал в Минкомсвязи, где участвовал в создании электронного правительства и портала госуслуг, потом занимался информатизацией Росимущества.

Новый замминистра

Заместителем министра науки и высшего образования России по цифровому развитию назначен Денис Солодовников. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства. Солодовников стал девятым и последним заместителем главы Министерства науки и высшего образования, учрежденного в мае наряду с Министерством просвещения в результате разделения Минобрнауки на два ведомства.

О характере новых обязанностей Солодовникова сообщил ресурс TAdviser. Новый заместитель министра будет заниматься инвентаризацией систем и основных средств, ставить их на учет, заключать контракты и заниматься осуществлением нацпроекта «Образование».

Также в задачи Солодовникова войдет создание образовательно-научной цифровой среды, которая будет включать в себя в том числе подсистемы распределения грантов и других видов финансирования научных исследований. Кроме того, под его руководством будут создаваться рейтинги вузов, электронная база и рейтинг востребованности научных работ, платформа для проверки оригинальности диссертационных исследований и подсистема управления имуществом в подведомственных организациях.

Напомним, в июле 2018 г. глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что в ключевых российских министерствах появятся особые заместители министров по цифровому развитию. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Кто такой Денис Солодовников

Денис Солодовников является выпускником Московского государственного открытого университета по специальности «Юриспруденция». В 2003-2010 гг. начинал карьеру в различных компаниях из сферы оборонной промышленности, финансов и ценных бумаг, управления недвижимостью, связи и ИТ.

Замминистра науки и высшего образования по цифровому развитию Денис Солодовников

С 2010 г. по 2012 г. Солодовников занимал пост замдиректора департамента государственной политики в области ИТ и координации информатизации Минкомсвязи. В частности, участвовал в создании электронного правительства и портала госуслуг, также был занят в проекте видеотрансляции на выборах президента России в марте 2012 г. и программе поддержки технопарков.

В 2012-2013 гг. Солодовников занимал пост замдиректора департамента ИТ и связи Правительства России. В сферу его ответственности входило нормативное регулирование проекта «Открытые данные». Также отвечал за внедрение государственных автоматизированных систем государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) и ГИС «Единая информационная образовательная среда». В марте 2013 г. стал членом Правительственной комиссии по связи.

В декабре 2013 г. Солодовников занял пост заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В этой должности изначально курировал ИТ, но после перераспределения полномочий в октябре 2014 г. стал отвечать за повышение качества госуслуг ведомства.

В августе 2016 г. Солодовников был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В этой должности отвечал за информатизацию агентства. Средства, ежегодно выделяемые Росимуществу на ИТ, составляли 700-800 млн руб. Солодовникова занимался проведением программ цифровой трансформации, импортозамещения, повышения открытости и качества данных.