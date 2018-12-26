«Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше

Как выяснил CNews, заказ на систему KPI для крупнейшей компании России продлевался два раза таким образом, что успела подать заявку и победить компания, только что учрежденная на чердаке в Бабушкинском районе Москвы.

Неожиданный подрядчик с чердака

Итоги самого денежного тендера на покупку ПО для «Газпрома» на 927 млн руб. засекречены, а в других закупках есть странности — например, заказ на систему KPI ценой 141 млн продлевался два раза таким образом, что успела подать заявку и победить компания, только что учрежденная на чердаке в Бабушкинском районе Москвы.

CNews выяснил это, изучив крупнейшие заказы 2018 г. на бизнес-софт от самой большой по капитализации российской компании «Газпром». Эта компания давно пользуется преимущественно системами немецкого разработчика SAP.

Профильным корпоративным софтом в структурах «Газпрома» занимается собственный интегратор — ООО «Газпром информ»; существенная часть тендеров на ПО проходит через него. Даже несмотря на то, что в 2017 г. выручка «Газпром информа» существенно сократилась, компания входит в топ-5 рейтинга TAdviser «Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании России». На софт SAP компания тратит как минимум 1 млрд руб. в год, во многих тендерах в числе критериев есть прямые указания на SAP. Платежи эти ежегодны, публично называются «на создание, развитие и поддержку систем».

22 января 2018 г. состоялось вскрытие конвертов с предложениями по тендеру со сложным названием «Оказание услуг по развитию Корпоративного хранилища данных ПАО «Газпром» на базе ключевых показателей эффективности в части функциональности формирования отчетности в разрезе организационных единиц Группы Газпром» (на 141 млн руб.).

В отличие от многих других закупок, «Газпром информ» раскрыл подрядчика:

Фрагмент протокола

Победитель тендера с заявкой на 115 млн руб. — ООО «Энергобизнестехнологии» — зарегистрирован за 12 дней до вскрытия конвертов, 10 января 2018 г. «во втором помещении чердака» дома 31/1 на ул. Искры в Москве. Возможно, именно ради участия этой фирмы «Газпром» дважды продлевал срок приема заявок (закупка была опубликована еще 14 декабря 2017 г.).

Фрагмент выписки из ЕГРЮЛ по «Энергобизнестехнологиям»

Причем по условиям конкурса среди основных критериев отбора был опыт претендента — «количество представленных в заявке участника выполненных договоров и отзывов по ним от заказчиков за последние 3 года». Также нужно было предоставить копии баланса за прошедший год, а выручка компании не должна быть меньше 30% от начальной стоимости контракта (43 млн, то есть 30% от 142 млн руб.).

Тем не менее, «Энергобизнестехнологии» взяли тендер, суть которого — развитие «корпоративного хранилища данных на базе ключевых показателей эффективности».

Скриншот из ТЗ по заказу «Энергобизнестехнологий»

Сайт у компании (enbt.ru) появился примерно к маю-2018 (домен зарегистрирован в конце апреля). На сайте указан адрес офиса — на улице Намёткина. Сейчас, как следует из профиля на hh.ru, компания нанимает SAP-консультантов на зарплату 200-270 тыс. руб., указывая, что портфель ее заказов простирается до 2021 г.

Единственная владельца фирмы на сегодняшний день — 36-летняя Ольга Передеряева, она получила фирму в день подведения итогов закупки, 7 февраля 2018 г.

Ольга Передеряева

Уроженка городка Шебекино (под Белгородом), она выучилась там на парикмахера, в 2000-х переехала в Москву. По профилям в её социальных сетях видно, что летом 2018 г. ей удалось провести в путешествиях и на курортах больше времени, чем обычно. Регулярны георгиевские ленточки с надписями «я помню», «я горжусь», хотя её компания продает немецкий софт.

Из фейсбука Ольги Передеряевой

Регистрировать важные доходные компании на парикмахеров становится трендом. В ноябре 2018 г. выяснилось, что закупочным партнером госкомпании «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) владеет парикмахерша.

Организованная группа стартаперов

Изначально «Энергобизнестехнологии» принадлежали мужу Передеряевой — Александру Скопе (он у неё в друзьях в ВК, его профиль удалён, но Ольга его из друзей не удалила). Александр Скопа — выпускник Еврейского университета в Иерусалиме, десять лет проработал у крупных партнеров SAP в России: BDO, SAPRUN, Accenture. Сейчас, как обозначено в его профиле в соцсети LinkedIn, он замгендиректора в «Энергобизнестехнологиях».

Гендиректор фирмы — Геннадий Артюх до сих пор может являться сотрудником BDO. Показательно, что он два года назад в качестве «бизнес-ангела» искал вдохновение и конкретные стартапы для инвестиций на мероприятиях, проводимых государственным фондом ФРИИ. На этом видео он рассказывает, что нашел те проекты, которые искал.

Но, судя по всему, Артюх подумал и решил заняться сотрудничеством с «Газпромом» — так надежнее. В ЕГРЮЛ нет других актуальных записей о его иных инвестициях или статусе руководителя в других компаниях.

Выходцы из BDO (речь об АО «БДО Юникон», оно контролируется международной консалтинговой фирмой BDO и Андреем Дубинским) составляют существенную часть подрядчиков «Газпром информ» в сфере ERP SAP. Например, тендер на 682 млн руб. в ноябре 2018 г. получила компания «Сапиенс» бывшего сотрудника BDO Юрия Ефарова, причем без конкурентов. Ефаров и Скопа работали в BDO в один и тот же период в проекте для «Газпрома», следует из их резюме в LinkedIn.

коллаж из двух профилей LInkedIn: Скопы и Ефарова

Подрядчик («Сапиенс») не был раскрыт ни на сайте госзакупок, ни на электронной торговой площадке «Газпромбанка». «Газпром» раскрывает часть победителей тендеров у себя на сайте в разделе «Результаты закупок» — в виде текста на страницах тендеров, и «Сапиенс» появился лишь там.

У директора и основного владельца «Сапиенса» Ефарова контракт с «Газпромом» побольше, чем у Скопы, и еще будучи в BDO у него должность была повыше, чем у того же Скопы. Следовательно, выше доходы и сейчас.

Ефаров в 2018 г. стал развивать ориентированный на США стартап Drone Bar. Предполагается, что коптеры смогут доставлять напитки клиентам в радиусе километра от бара. Целевая аудитория — владельцы американских баров на пляжах.

Спонсирование футбольного клуба вместо совместного предприятия

В 2016 г. на Петербургском экономическом форуме было объявлено о создании совместного предприятия SAP и «Газпрома», которое «будет выпускать российский софт для автоматизации управления предприятием и бухгалтерии» в рамках импортозамещения. Старт работы СП ожидался уже в конце 2016 г., но проект был свернут — в пресс-службе «Газпрома» не объяснили CNews, почему, отказавшись от комментариев по теме SAP-систем.



Для поддержки отношений с «Газпромом» SAP с 2016 г. спонсирует футбольный клуб «Газпрома» — петербургский «Зенит». Подписывал соглашение с «Зенитом» нынешнее первое лицо SAP CIS Дмитрий Красюков. Формально в ЕГРЮЛ он уже гендиректор с конца октября-2018, но в пресс-службе SAP CIS сказали CNews, что окончательное назначение гендиректора произойдет в начале 2019 г.. Финансовые аспекты партнерства «Зенита» и SAP ни разу не раскрывались, представитель SAP также отказался называть условия спонсорства.

«"Энергобизнестехнологии" не являются партнером SAP, поэтому мы не можем комментировать ее деятельность. Список официальных партнеров SAP можно посмотреть по ссылке. Если компания не имеет статуса SAP PartnerEdge Sell, она не имеет права продавать ПО SAP», — сказано в ответе PR-директора SAP CIS Татьяны Зверевой для CNews. Она отказалась дать данные по тому, на какие суммы «Газпром» приобрел SAP-системы в 2015-2018 гг.

Следовательно, фирма Передеряевой закупает лицензии SAP через другого посредника. Мы предположили, что это может быть BDO Unicon — «Энергобизнестехнологии» получили вопросы CNews, но не ответили на них.

Как устроен бизнес SAP в России

Известно, что SAP продает в России менее 20% лицензий самостоятельно (например, обслуживание МОЭК, «Аэрофлота» на суммы 700-800 млн руб. в год), остальное идёт через партнеров. Выручка ООО «САП СНГ» по итогам 2017 г. выросла на 26% до 32 млрд руб.

Российский рынок систем управления предприятием (ERP) составляет свыше 100 млрд руб. в год, включая услуги (оценка Tadviser; у IDC оценка скромнее, порядка 50 млрд руб., т.к. учитывает только лицензии на ПО). Общепризнано, что лидирует с отрывом немецкая SAP, у которой половина рынка; на втором месте российская «1С» Бориса Нуралиева с долей около 30%. 10 лет назад доля SAP была той же, а «1С» удвоила долю за счет спада активности американской Oracle; у Microsoft те же 7-9%.

По подсчетам Reuters, софт SAP заказывают 53 из 10 крупнейших по выручке компаний РФ, Россия входит в десятку самых доходных стран немецкой софт-корпорации. В «партнерской экосистеме SAP» около 20 тысяч консультантов, плюс порядка 400 компаний-партнеров.

Если клиент крупный и ему нужна сборка/настройка комбинации из приложений SAP, обычно речь идет о трехсторонних отношениях между ним, интегратором и разработчиком/вендором софта (SAP). Степень непосредственного участия специалистов «САП СНГ» в проектах разнится (от надзора на конечном этапе до вовлечения во все процессы сборки); от этого участия, в частности, зависит маржа посредника. Как следует из судебной практики — довольно редкой для этой сферы — маржа интеграторов-посредников составляет 20-30% общей суммы расходов компании на софт SAP, остальное идет через них в пользу «САП СНГ». Такое среднее соотношение доходов подтверждает и отраслевая аналитика: интеграторы зарабатывают в три раза меньше вендоров.