«Суверенный Рунет» обойдется бюджету в 130 млрд руб. в год

Эксперты при Правительстве раскритиковали нашумевший законопроект о «суверенном» или «автономном» Рунете, посчитав его требования отчасти избыточными и незаконными. Кроме того, по их оценкам, при его выполнении нагрузка на бюджет составит до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год.

Деньги для «бесплатного» закона

Реализация новых поправок к законам «О связи» и «Об информации», известных как законопроект о суверенном или автономном Рунете, приведет к существенным тратам бюджетных средств, хотя в документе утверждается, что они не потребуются, говорится в отзыве на него рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве России. С этим отзывом ознакомились в «Коммерсанте».

Эксперты считают, что только единовременные затраты могут достичь 25 млрд руб. — на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений. Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их придется предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год.

Напомним, упомянутые поправки, нацеленные на защиту российского сегмента интернета от кибератак, 14 декабря 2018 г. внесли в Госдуму депутат Андрей Луговой и сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клиншас.

Правительственные эксперты критикуют закон об «автономии» Рунета

Поправки подразумевают предоставление Роскомнадзору серьезных полномочий по контролю над интернет-трафиком и деятельностью интернет-провайдеров. Законопроект вводит понятие номера автономной интернет-системы — уникального идентфикатора совокупности средств связи и иных технических средств в интернете, имеющих единую политику маршрутизации. По сути речь идет об организации, владеющей собственным пулом IP-адресов.

Критика Экспертного совета

В своем отзыве эксперты при Правительстве считают цели законопроекта не слишком прозрачными. «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы, — говорят они. — Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства».

Расширение полномочий Роскомнадзора эксперты считают частично противоречащим действующему законодательству. Так, «полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования» интернета уже закреплены за ФСБ, говорится в отзыве.

Эксперты также отмечают технически невыполнимые требования: документ «по сути, предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть — живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая».

Кроме того, в проекте речь идет о передаче в отдельных случаях управления маршрутизаторами от операторов связи к регулятору. Это приведет к неустойчивости работы сетей, так как у Роскомнадзора нет необходимого оборудования, программного обеспечения и профессиональных кадров для такого управления, говорится в отзыве.

Что делать с документом

С учетом изложенных соображений, эксперты предлагают доработать проект, уточнив его цель, конкретизировав угрозы, которым предполагается противодействовать, и получив заключение Правительства о бюджетных тратах.

Также рабочая группа предостерегает от сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».

Дополнительные комментарии

«Мы изучаем законопроект, — заверили “Коммерсант” в «Вымпелкоме» (торговая марка “Билайн”. — Важно понимать, какие именно технические требования и нормы будут в подзаконных актах. Без них оценить затраты сложно».

Людмила Бокова в разговоре с представителями издания назвала вопросы понятными, отмечая, что к мнению Экспертного совета «всегда прислушивались». Однако она уверена, что «гораздо хуже будет ситуация, если мы не сделаем дублирующую инфраструктуру, что может повлечь нереализацию программы "Цифровая экономика"», которая требует «стабильного интернета для оказания сервисов». Сенатор подтвердила, что в рамках «Цифровой экономики» уже заложены средства на проект, также закон будет реализовываться «за счет бюджетных ассигнований, которые выделены на Роскомнадзор».

В Минкомсвязи сообщили «Коммерсанту», что в целом идею обеспечения «автономии» Рунета поддерживают. «Интернет стал слишком много значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на него внимания, — сказал замглавы министерства Олег Иванов. — Сейчас очень многое зависит от интернета экономически, социально и политически, и нельзя пустить его развитие на самотек. В противном случае мы можем потерять суверенитет».

Отзыв правительства на законопроект еще готовится, сообщила «Коммерсанту» представитель Максима Акимова Алия Самигуллина. «Конкретные расчеты могут быть после появления характеристик оборудования, условий технической реализации. Поскольку вопрос сложный, сейчас говорить о какой-либо сумме некорректно»,— отметила она. Правительство подготовит отзыв после поступления заключения рабочей группы, подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Как Минкомсвязи хотело написать аналогичный законопроект

Нынешний законопроект напоминает законопроект о критической инфраструктуре интернета, разработанный Минкомсвязи два года назад под руководством замминистра связи Алексея Соколова.

Тогда речь шла о создании государственной информационной системы (ГИС) «Интернет», в которую были бы занесены точки обмена трафика, трансграничные магистральные каналы и автономные системы.

Со времен законопроект модифицировался и предлагал все новые ограничения. Так, было решено обязать интернет-провайдеров пропускать трафик только через IX, внесенные в ГИС «Интернет». Затем предполагалось запретить иностранцам владеть более чем 20% в уставном капитале IX.

Законопроект «О критической инфраструктуре интернета» вызвал несколько критических замечаний Минэкономразвития и не был одобрен правительством. В то же время раздел «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика» предполагает различные мероприятия по созданию ГИС «Интернет», которыми займется «Ростелеком». Затраты на соответствующие мероприятия составят порядка 2 млрд руб.